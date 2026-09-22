Η 18χρονη Βιβιέν, κόρη Τζολί-Πιτ, πουλά έργα τέχνης σε παζάρι του Λος Άντζελες

Η Βιβιέν Τζολί, η 18χρονη κόρη των διάσημων ηθοποιών Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ, εθεάθη να πουλά τα έργα τέχνης της σε ένα τοπικό παζάρι στο Λος Άντζελες. Η νεαρή καλλιτέχνιδα, η οποία πρόσφατα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να απαρνηθεί το επίθετο του πατέρα της, παρουσίασε τις δημιουργίες της σε μια υπαίθρια αγορά, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού.

Η καλλιτεχνική της δραστηριότητα στο Λος Άντζελες

Η Βιβιέν Τζολί, η οποία ακολουθεί τη δική της πορεία στον χώρο της τέχνης, παρουσίασε τα έργα της στο κοινό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Η υπαίθρια αγορά, στην οποία συμμετείχε, φιλοξενήθηκε στο Λος Άντζελες, δίνοντας την ευκαιρία στη νεαρή δημιουργό να εκθέσει τις καλλιτεχνικές της προσπάθειες. Η 18χρονη δραστηριοποιείται με το καλλιτεχνικό όνομα The Tulip Fields, ένα όνομα που χρησιμοποιεί για το project της.

Στο παζάρι, η Βιβιέν παρουσίασε μια ποικιλία από δημιουργίες της. Συγκεκριμένα, πωλούσε κάρτες με ζωγραφιές της, οι οποίες αναδεικνύουν το προσωπικό της στυλ, καθώς και αυτοκόλλητα, προσφέροντας μια ευρεία γκάμα επιλογών στους επισκέπτες. Οι τιμές των έργων της ήταν προσιτές, κυμαινόμενες από 10 έως 25 δολάρια, γεγονός που συνέβαλε στην προσέλκυση πελατών.

Η αλληλεπίδραση με το κοινό και οι πωλήσεις

Καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Βιβιέν Τζολί επέδειξε ενεργή συμμετοχή, συνομιλώντας με τους πελάτες της. Αυτή η άμεση επικοινωνία της επέτρεψε να εξηγήσει τις εμπνεύσεις πίσω από τα έργα της και να δημιουργήσει μια προσωπική σύνδεση με τους αγοραστές. Η προσέγγισή της αποδείχθηκε αποτελεσματική, καθώς κατάφερε να πουλήσει αρκετά από τα έργα της, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον του κοινού για την τέχνη της.

Η επιτυχία της στην πώληση των δημιουργιών της στο τοπικό παζάρι υπογραμμίζει την αποφασιστικότητά της να χαράξει τη δική της καλλιτεχνική διαδρομή. Η παρουσία της σε μια τέτοια εκδήλωση δείχνει την επιθυμία της να έρθει σε επαφή με το ευρύ κοινό και να μοιραστεί το καλλιτεχνικό της όραμα, μακριά από τη λάμψη των γονέων της.

Η στήριξη του δίδυμου αδελφού της, Νοξ

Στο πλευρό της Βιβιέν, προσφέροντας της στήριξη στην καλλιτεχνική της προσπάθεια, βρέθηκε ο δίδυμος αδελφός της, Νοξ. Η παρουσία του Νοξ στην υπαίθρια αγορά ήταν εμφανής, καθώς στάθηκε δίπλα στην αδελφή του, δείχνοντας την αλληλεγγύη και την υποστήριξή του σε αυτή τη νέα της δραστηριότητα. Η οικογενειακή αυτή στιγμή προσέθεσε μια προσωπική νότα στην εκδήλωση.

Για την περίσταση, η Βιβιέν είχε επιλέξει ένα άνετο και casual ντύσιμο, φορώντας ένα μαύρο t-shirt σε συνδυασμό με μια μπλε καρό σαλοπέτα. Ο αδελφός της, Νοξ, επέλεξε ένα τζιν παντελόνι που ήταν διακοσμημένο με κεντημένα λουλούδια και μια λευκή μπλούζα, συμπληρώνοντας το χαλαρό και καλλιτεχνικό ύφος της εκδήλωσης. Η ενδυμασία τους αντικατόπτριζε το πνεύμα της υπαίθριας αγοράς και την ανεπιτήδευτη παρουσία τους.

Η πρόσφατη απόφαση για το επίθετο του πατέρα της

Η δημόσια αυτή εμφάνιση της Βιβιέν Τζολί έρχεται σε συνέχεια μιας σημαντικής προσωπικής απόφασης που ανακοίνωσε πρόσφατα. Η 18χρονη εξέφρασε την πρόθεσή της να απαρνηθεί το επίθετο του πατέρα της, Μπραντ Πιτ, μια κίνηση που σηματοδοτεί την επιθυμία της να ακολουθήσει μια πιο ανεξάρτητη πορεία και να καθορίσει τη δική της ταυτότητα. Η απόφαση αυτή έχει συζητηθεί ευρέως, καθώς αποτελεί ένα προσωπικό βήμα για τη νεαρή γυναίνα.

Η Βιβιέν, με αυτή την κίνηση, φαίνεται να επιδιώκει να χαράξει τη δική της διαδρομή, τόσο στην προσωπική της ζωή όσο και στην καλλιτεχνική της έκφραση. Η πώληση των έργων της στο παζάρι του Λος Άντζελες, υπό το όνομα The Tulip Fields, αποτελεί ένα ακόμη δείγμα της ανεξάρτητης φύσης της και της επιθυμίας της να αναδειχθεί μέσα από το δικό της ταλέντο και τις δικές της επιλογές.

Με πληροφορίες από: Topontiki