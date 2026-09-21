Η πρεμιέρα του «Ριφιφί» στον Alpha και το παρασκήνιο του προγραμματισμού

Απόψε, στις 22:00, το τηλεοπτικό κοινό θα παρακολουθήσει την πρεμιέρα της νέας σειράς «Ριφιφί» στον Alpha. Η σειρά, η οποία έχει προγραμματιστεί να καθηλώσει τους τηλεθεατές, θα μεταδοθεί για τα επόμενα δύο βράδια στην prime time ζώνη του σταθμού. Πρόκειται για μια παραγωγή που έρχεται να καλύψει ένα κενό στον προγραμματισμό, λόγω απρόσμενων εξελίξεων σε άλλη σειρά.

Η υπόθεση του «Ριφιφί»

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Όλγα, μια γυναίκα που εργάζεται ως μηχανικός στην ΕΤΥΔΑΠ εδώ και δέκα χρόνια. Η ζωή της χαρακτηρίζεται από απόλυτη μοναξία, καθώς ζει σε ένα σπίτι γεμάτο οδυνηρές αναμνήσεις. Η καθημερινότητά της είναι αυστηρά προγραμματισμένη και δεν παρεκκλίνει ποτέ από αυτήν.

Το πρόγραμμά της περιλαμβάνει τη δουλειά της, μια σύντομη στάση μετά το σχόλασμα στο αγαπημένο της ζαχαροπλαστείο, όπου καταναλώνει μόνο μία κουταλιά από πάστα αμυγδάλου, πληρώνει και επιστρέφει στο σπίτι της. Όσοι την γνωρίζουν την περιγράφουν ως μοναχική και καταθλιπτική. Ωστόσο, η Όλγα κρύβει και μια άλλη, μυστική ζωή, μέσα από την οποία γνωρίζει τρεις άντρες: τον Νίκο, τον Μιχάλη και τον Βάκη. Αυτοί οι τρεις άντρες έχουν εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες, και η Όλγα φροντίζει να προσαρμόζεται σε κάθε μία από αυτές, ώστε να έρθει όσο πιο κοντά τους μπορεί.

Οι συντελεστές της σειράς

Το «Ριφιφί» αποτελεί μια συγκλονιστική σειρά, σκηνοθετημένη από τον Σωτήρη Τσαφούλια, ο οποίος έχει υπογράψει και άλλες επιτυχημένες παραγωγές. Το σενάριο της σειράς είναι ένα «κέντημα» των Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή, οι οποίοι συνέβαλαν στη δημιουργία μιας ιστορίας που αναμένεται να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό. Η σειρά έρχεται να προσφέρει μια διαφορετική πρόταση στη φετινή τηλεοπτική σεζόν.

Ο προγραμματισμός του Alpha

Ο προγραμματισμός του «Ριφιφί» προκάλεσε αρχικά αίσθηση στην τηλεοπτική πιάτσα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πρόκειται για σειρά μικρής φόρμας, καθώς ολοκληρώνεται σε μόλις έξι καθηλωτικά επεισόδια. Για τον ίδιο λόγο, δηλαδή τον περιορισμένο αριθμό επεισοδίων, η μετάδοσή τους διαδοχικά στην έναρξη της σεζόν δεν θεωρείται συνήθης πρακτική. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί συνήθως επιδιώκουν να «χτίσουν» συνήθεια τηλεθέασης σε καθημερινή βάση και σε βάθος χρόνου, ειδικά στην έναρξη της σεζόν.

Για παράδειγμα, το Mega είχε μεταδώσει την επίσης συγκλονιστική πρόταση μυθοπλασίας «17 κλωστές», που σκηνοθέτησε επίσης ο Σωτήρης Τσαφούλιας, τη σεζόν 2024/2025. Ωστόσο, η μετάδοση αυτής της σειράς έγινε σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Κυριακή, και ξεκίνησε από τα μέσα του πρώτου μισού της τηλεοπτικής σεζόν, επιτρέποντας την ανάπτυξη σταθερού κοινού.

Το παρασκήνιο με τη σειρά «Για σένα»

Στην περίπτωση του Alpha, προέκυψαν δεδομένα που δημιούργησαν μια πρόκληση στον προγραμματισμό, λίγο πριν την έναρξη της νέας σεζόν. Ο σταθμός της Κάτω Κηφισιάς είχε αρχικά ποντάρει στη σειρά «Για σένα», η οποία είχε χαρακτηριστεί από καιρό ως η νέα μεγάλη δραματική σειρά του Alpha. Το προηγούμενο διάστημα, η σειρά περιγραφόταν ως η διάδοχος του «Άγιου έρωτα», καθώς αφηγείται μια ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, πάθους και έντονων συγκρούσεων.

Στην καρδιά της ιστορίας της σειράς «Για σένα» βρίσκεται ο Φίλιππος και η Μελίνα, δύο άνθρωποι από διαφορετικούς κόσμους, οι οποίοι συναντιούνται τη στιγμή που η ζωή και των δύο αλλάζει οριστικά. Μέσα από μια κοινή αναζήτηση, θα ανακαλύψουν πως ο πιο δυνατός έρωτας δεν γεννιέται από την ιδανική στιγμή, αλλά από την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και την επιλογή να σταθεί ο ένας δίπλα στον άλλον όταν όλα γύρω τους καταρρέουν. Η σειρά προγραμματιζόταν για μετάδοση σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Απρόβλεπτη αποχώρηση και αλλαγές

Το καστ της σειράς «Για σένα» περιλάμβανε ονόματα όπως οι Κίμων Κουρής, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Νίκος Πουρσανίδης, Νικόλας Παπαγιάννης, Ελευθερία Πάλλα, Τάσος Γιαννόπουλος, Μαρία Παρασύρη, Ειρήνη Τσέλλου, Νίκος Μήλιας, Έλενα Μαρσίδου, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Χρήστος Κοντογεώργης, Ιώβη Φραγκάτου, Άννα Μάγκου και η Μαρία Τζομπανάκη στον ρόλο της Έλενας. Ωστόσο, προέκυψε μια απρόβλεπτη εξέλιξη.

Αίφνης, η ηθοποιός Ελευθερία Πάλλα αποχώρησε από τη σειρά, επικαλούμενη προσωπικούς λόγους. Η αποχώρηση αυτή προκάλεσε αναστάτωση στην παραγωγή και στον σταθμό, καθώς ο ρόλος της ήταν κομβικής σημασίας για την πλοκή. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να γυριστούν σκηνές από την αρχή, πλέον με την Ευγενία Δημητροπούλου, η οποία ανέλαβε στις αρχές Σεπτεμβρίου τον ρόλο της Λήδας Ηλιάδη-Δανέζη, που είχε αρχικά η Πάλλα. Εκ των πραγμάτων, δεν υπήρχε ο απαραίτητος χρόνος για να γυριστούν και να μονταριστούν οι νέες σκηνές με τη Δημητροπούλου στα ήδη έτοιμα για μετάδοση επεισόδια, οδηγώντας στην αναπροσαρμογή του προγράμματος του Alpha.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos