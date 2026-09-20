Αντώνης Ρέμος: «Πολλοί θα ήθελαν να με δουν στα πατώματα, αλλά δεν τα παρατάω»

Ο Αντώνης Ρέμος, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους Έλληνες καλλιτέχνες, μίλησε πρόσφατα για την τριαντάχρονη πορεία του στον χώρο της μουσικής, αναφερόμενος στις προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε. Ο τραγουδιστής δήλωσε με έμφαση πως δεν αισθάνεται ενοχές για τις επιλογές του και πως διατηρεί «το μέτωπό του καθαρό». Παράλληλα, τόνισε την αποφασιστικότητά του να μην εγκαταλείψει, παρά τις όποιες προσδοκίες ορισμένων να τον δουν να αποχωρεί από το προσκήνιο.

Η συνέντευξη στο vidcast «Εσύ τι μουσική ακούς;»

Ο Αντώνης Ρέμος φιλοξενήθηκε στο vidcast με τίτλο «Εσύ τι μουσική ακούς;», όπου είχε μια εκτενή συζήτηση με τον Θεολόγο Ηλιού. Η συγκεκριμένη συνέντευξη αποτέλεσε ένα έκτακτο επεισόδιο της εκπομπής, προσφέροντας μια βαθύτερη ματιά στην καλλιτεχνική και προσωπική διαδρομή του τραγουδιστή.

Η μαγνητοσκόπηση του επεισοδίου πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερη χρονική στιγμή, λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία που έδωσε ο Αντώνης Ρέμος στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, ο καλλιτέχνης μοιράστηκε σκέψεις και εμπειρίες από την τριαντάχρονη παρουσία του στη μουσική σκηνή.

Αγώνας και πείσμα στην καλλιτεχνική διαδρομή

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε εκτενώς στις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει καθ' όλη τη διάρκεια της μακράς του πορείας, καθώς και στα διάφορα σχόλια και όσα έχουν κατά καιρούς ειπωθεί για το πρόσωπό του. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, έχει παλέψει πάρα πολύ για να φτάσει στο σημείο που βρίσκεται σήμερα.

Ο Αντώνης Ρέμος υπογράμμισε ότι οτιδήποτε κατάφερε να αποκτήσει ή του δόθηκε, προήλθε μέσα από έναν συνεχή αγώνα και με πολύ πείσμα. Αυτή η προσήλωση και η επιμονή αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της τριαντάχρονης διαδρομής του στον απαιτητικό χώρο του τραγουδιού.

Η δύναμη από την αγάπη του κόσμου και η αποφασιστικότητα

Ο καλλιτέχνης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι πολλοί θα ήθελαν να τον δουν να εγκαταλείπει την προσπάθεια, αλλά ο ίδιος είναι αποφασισμένος να μην το κάνει. «Πολλοί θα ήθελαν να τα παρατήσω, αλλά δεν τα παρατάω», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τη σταθερή του στάση.

Σημείωσε επίσης ότι αντλεί σημαντική δύναμη και κίνητρο από την αγάπη και τη στήριξη του κόσμου. Αυτή η αλληλεπίδραση με το κοινό του αποτελεί ένα καθοριστικό στοιχείο που τον βοηθά να συνεχίζει την καλλιτεχνική του δημιουργία και παρουσία.

Το καθαρό μέτωπο και η απουσία ενοχών

Αναφερόμενος σε πιθανές κατηγορίες ή επικρίσεις, ο Αντώνης Ρέμος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν τον «περιμένουν στη γωνία». Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως νιώθει ότι δεν έχει καμία ενοχή για οτιδήποτε, ειδικά για όσα κάποιοι ενδεχομένως να προσπαθούν να του προσάψουν.

Ο τραγουδιστής υποστήριξε με σιγουριά ότι έχει το μέτωπό του καθαρό, μια δήλωση που υποδηλώνει την ειλικρίνεια και την ακεραιότητά του απέναντι στις πράξεις του. Αυτή η αίσθηση απουσίας ενοχών αποτελεί κεντρικό σημείο των δηλώσεών του.

Περηφάνια για σωστά και λάθη, χωρίς αδικία

Ο Αντώνης Ρέμος εξέφρασε την περηφάνια του όχι μόνο για τις σωστές του επιλογές, αλλά και για όλα του τα λάθη. Τόνισε ότι τα λάθη είναι αναπόφευκτο μέρος της ζωής και πρέπει να συμβαίνουν, αρκεί κανείς να είναι σε θέση να τα αναγνωρίζει και να μαθαίνει από αυτά.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο καλλιτέχνης υπογράμμισε ένα βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του: «πάνω απ’ όλα δεν έχω πειράξει άνθρωπο». Πρόσθεσε επίσης την πεποίθησή του ότι δεν έχει αδικήσει κανέναν, ενισχύοντας την εικόνα του ανθρώπου με καθαρή συνείδηση.

Με πληροφορίες από: Reader