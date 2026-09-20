Το «Κάμπινγκ» του Mega υπόσχεται γέλιο και περιπέτεια

Μια νέα κωμική σειρά, το «Κάμπινγκ», έρχεται στις οθόνες του Mega, με τις πρώτες εντυπώσεις να είναι ιδιαίτερα θετικές μετά τη δημοσιογραφική προβολή των δύο πρώτων επεισοδίων. Το Gazzetta παρακολούθησε την πρεμιέρα, διαπιστώνοντας ότι η παραγωγή υπόσχεται άφθονο γέλιο και μια ιστορία γεμάτη ανατροπές. Η σειρά θα προβάλλεται από Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 21:00.

Η δημοσιογραφική προβολή και οι πρώτες εντυπώσεις

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το Mega διοργάνωσε την ειδική δημοσιογραφική προβολή των δύο πρώτων επεισοδίων της τηλεοπτικής σειράς «Κάμπινγκ» στο «Embassy Theater». Η βασική σκέψη που απασχολούσε τους παρευρισκόμενους πριν καν ξεκινήσει η εκδήλωση ήταν αν η σειρά θα καταφέρει να προκαλέσει γέλιο.

Όταν έπεσαν οι τίτλοι τέλους και τα φώτα άναψαν, το χειροκρότημα ήταν θερμό και η διάθεση των θεατών ανεβασμένη, σηματοδοτώντας ότι η αποστολή των συντελεστών είχε επιτύχει. Σε μια κωμωδία, το ζητούμενο είναι να βγει αβίαστο γέλιο χωρίς χοντράδες και χυδαιότητες, ενώ ταυτόχρονα ο ρυθμός της ιστορίας να παραμένει αμείωτος, η πλοκή να είναι σαφής και οι χαρακτήρες να έχουν κάτι από τον μέσο άνθρωπο και την «τρέλα» του.

Η ταυτότητα της σειράς και οι συντελεστές

Το «Κάμπινγκ» βασίζεται στην ομώνυμη σειρά του Alpha Κύπρου, η οποία δημιουργήθηκε από τον Φώτη Γεωργίδη. Πρόκειται για μια κωμωδία που συνδυάζει την περιπέτεια, το μαύρο χιούμορ και έναν ρομαντισμό που στέκεται δίπλα στην πονηριά.

Το σενάριο, το οποίο υπογράφουν η Έλενα Σολωμού και ο Κωστής Παπαδόπουλος, δείχνει καλά δομημένο. Η ιστορία βασίζεται σε μια ισχυρή θεματική: την προσπάθεια του μέσου ανθρώπου να τα καταφέρει, να πάει κόντρα σε όσα τον καταπιέζουν και τον ακυρώνουν. Η σκηνοθεσία του Σέργιου Κωνσταντινίδη εξασφαλίζει τον καλό ρυθμό και το σφρίγος της ιστορίας που ξεδιπλώνεται μπροστά στους τηλεθεατές.

Τεχνική αρτιότητα και σκηνογραφία

Στην επιτυχία της σειράς συμβάλλει σημαντικά και η τεχνική αρτιότητα της παραγωγής. Το προσεγμένο μοντάζ παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση του ρυθμού, ενώ η διεύθυνση φωτογραφίας του Θωμά Βαρβία προσθέτει στην οπτική ποιότητα της σειράς. Η δουλειά σε επίπεδο σκηνογραφίας, την οποία επιμελήθηκε ο Δημήτρης Κατσίκης, είναι επίσης ένα από τα θετικά στοιχεία.

Τα σκηνικά, τα οποία φτιάχτηκαν σε εξωτερικό χώρο, προσθέτουν σημαντικά στην αληθοφάνεια της μυθοπλαστικής ιστορίας. Η επιλογή αυτή ενισχύει την αίσθηση του πραγματικού περιβάλλοντος ενός κάμπινγκ, κάτι που θα ήταν δύσκολο να επιτευχθεί με τον ίδιο τρόπο σε εσωτερικούς χώρους.

Μια πρόσκληση για χαλάρωση και διασκέδαση

Η σειρά προσκαλεί το κοινό να ακολουθήσει το κάλεσμα, όπως έλεγαν και τα Ημισκούμπρια: «Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία…». Εδώ, η πρόσκληση είναι «Πάμε όλοι μαζί σε ένα κάμπινγκ…». Το κάλεσμα απευθύνεται σε όλους: σε όσους έρθουν μόνοι τους, με τη θεία τη Λία, με τον κολλητό τους ή με έναν γνωστό τους. Ακόμη και με τα παιδιά τους, με τον σύζυγο, με την ερωμένη και με τη γιαγιά τους που έχει ανάγκη από μπάνια και ξεκούραση στον καθαρό αέρα.

Ακόμα και όσοι είναι κυνηγημένοι, αγχωμένοι και με έναν σάκο φράγκα φορτωμένοι, μπορούν να βρουν τη θέση τους σε αυτόν τον χώρο αναψυχής. Στο «Κάμπινγκ» μπορεί κανείς να κάνει πράγματα που θα τον χαλαρώσουν και θα τον διασκεδάσουν. Μπορεί να πάρει τη μαγική τσατσάρα, να φτιάξει μαλλί, να γυαλίσει παπούτσι, να αγοράσει παγωμένη μπίρα από το μίνι μάρκετ της κυρίας Νίτσας και να ετοιμαστεί για τη φετινή κωμωδία του Mega. Στο κάμπινγκ του 2026, οι αναφορές στον Γκάλη δίνουν τη θέση τους σε ονόματα όπως ο Αντετοκούνμπο και ο ΛεΜπρον Τζέιμς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta