Βασίλης Μπισμπίκης: «Είμαι μαθημένος από παιδί να με δείχνουν με το δάχτυλο» για το «cancel»

Ο Βασίλης Μπισμπίκης παραχώρησε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στο ΒΗΜΑgazino, με αφορμή την επικείμενη πρεμιέρα της σειράς «Δύο μαύρα πουκάμισα». Στη συνέντευξη αυτή, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε εκτενώς σε δύο σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την πρόσφατη περίοδο της ζωής του: το «cancel» που βίωσε μετά το τροχαίο που προκάλεσε, αλλά και τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι είναι μαθημένος από παιδί να τον δείχνουν με το δάχτυλο, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη στάση του απέναντι στις δημόσιες αντιδράσεις και επικρίσεις.

Το «cancel» μετά το τροχαίο

Ο Βασίλης Μπισμπίκης αναφέρθηκε στο μεγάλο «cancel» που δέχθηκε πέρυσι τέτοια εποχή, μετά το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε. Όπως ο ίδιος περιέγραψε, «χύθηκε πολλή χολή και μίσος» για αυτό το λάθος, το οποίο παραδέχθηκε ευθέως ότι προκάλεσε ο ίδιος.

Ο ηθοποιός κλήθηκε να σχολιάσει την εμπειρία του, έχοντας γνωρίσει τόσο το χειροκρότημα όσο και μια περίοδο έντονων αρνητικών αντιδράσεων. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην περίοδο μετά το τρακάρισμα, όπου δέχθηκε πληθώρα επικριτικών σχολίων και αρνητικών αντιδράσεων από το κοινό.

Η αντίδραση του ηθοποιού στις επικρίσεις

Σχετικά με το αν τον επηρέασε προσωπικά το «cancel» που δέχθηκε, ο Βασίλης Μπισμπίκης δήλωσε κατηγορηματικά «καθόλου». Επεσήμανε ότι είναι «μαθημένος από παιδί να με δείχνουν με το δάχτυλο», μια κατάσταση που τον ακολουθεί από μικρή ηλικία. Αυτό που τον επηρέασε περισσότερο, όπως εξήγησε, ήταν το ενδεχόμενο να στενοχωρήθηκαν οι γύρω του, καθώς για τον ίδιο προσωπικά, η γνώμη των άλλων δεν τον ενδιαφέρει.

Ο ηθοποιός εξέφρασε μάλιστα μια ιδιαίτερη αίσθηση απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις, λέγοντας πως τον πιάνει «και μια ηδονή καμιά φορά. Σαν να τους βγάζω λίγο τη γλώσσα. Σαν να γίνομαι ξανά λίγο πανκ». Αναφέρθηκε επίσης σε ένα βιβλίο που διάβαζε, το οποίο μιλά για τη φήμη και την ανθρώπινη τάση να αναδεικνύουν κάποιον σε θεό και στη συνέχεια να τον αποδομούν, βρίσκοντας μεγάλη ηδονή στην αποδόμηση, λέγοντας «και αυτός δεν είναι τελικά κάτι φοβερό. Ένα σκουπίδι είναι».

Η σοβαρή περιπέτεια της υγείας του

Πέρα από τις δημόσιες αντιδράσεις και τις επικρίσεις του κοινού, ο Βασίλης Μπισμπίκης αναφέρθηκε και σε μια σοβαρή προσωπική περιπέτεια της υγείας του. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι έπαθε έμφραγμα όρθιος, ένα περιστατικό που τον βρήκε απροετοίμαστο. Αρχικά, πήγε στο νοσοκομείο νομίζοντας ότι είχε απλώς ψύξη, χωρίς να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης στην οποία βρισκόταν.

Η διάγνωση ήταν άμεση και η παρέμβαση των γιατρών ταχύτατη και καθοριστική. Μέσα σε μόλις δέκα λεπτά, όπως περιέγραψε ο ηθοποιός, τον έβαλαν μέσα στο χειρουργείο και του τοποθέτησαν πέντε στεντ. Η ταχύτητα των ιατρικών εξελίξεων ήταν τέτοια που ο ίδιος δεν πρόλαβε να συνειδητοποιήσει πλήρως το μέγεθος του προβλήματος και την κρισιμότητα της κατάστασης.

Η ανάρρωση και η νέα στάση ζωής

Μετά την επιτυχή επέμβαση, ο ηθοποιός δήλωσε ότι βγήκε από το νοσοκομείο και ήταν «μια χαρά». Για ένα διάστημα, όπως παραδέχθηκε, δεν κατάλαβε ακριβώς τι είχε συμβεί και συνέχιζε να κάνει τη ζωή που έκανε πριν το περιστατικό. Η συνειδητοποίηση της σοβαρότητας της κατάστασης και των επιπτώσεών της άργησε να τον επηρεάσει, καθώς το σώμα του αντέδρασε άμεσα.

Πλέον, έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που συνέβη το έμφραγμα, και ο Βασίλης Μπισμπίκης έχει αρχίσει να προσέχει πολύ περισσότερο την υγεία του. Θεωρεί πως βρίσκεται σε καλό δρόμο, υιοθετώντας μια πιο προσεκτική και συνειδητή στάση ζωής μετά την περιπέτεια που βίωσε.

Με πληροφορίες από: Topontiki