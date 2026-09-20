Ο Έντ Σίραν μίλησε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή μετά την απομάκρυνση του Macklemore

Ο Βρετανός τραγουδιστής Έντ Σίραν τοποθετήθηκε δημόσια για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την κατάσταση στη Γάζα, κατά την πρώτη του συναυλία μετά την απομάκρυνση του Macklemore από την περιοδεία του. Ο 35χρονος καλλιτέχνης, μιλώντας από τη σκηνή, χαρακτήρισε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ «φρικτή», ενώ περιέγραψε τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα ως «καταστροφικά, αδικαιολόγητα και δυσανάλογα».

Η εμφάνιση στη Φιλαδέλφεια και οι δύσκολες αποφάσεις

Ο Έντ Σίραν εμφανίστηκε στη σκηνή του Lincoln Financial Field στη Φιλαδέλφεια, χωρίς τα support acts που είχαν αρχικά προγραμματιστεί για την περιοδεία του. Η απουσία των υποστηρικτικών καλλιτεχνών ήρθε μετά τις πρόσφατες εξελίξεις με τον Macklemore, ο οποίος απομακρύνθηκε από την περιοδεία λόγω των σχολίων του υπέρ της «Ελεύθερης Παλαιστίνης», καθώς και την αποχώρηση άλλων καλλιτεχνών.

Στην αρχή της εμφάνισής του, ο Σίραν αναφέρθηκε στις δύσκολες αποφάσεις που κλήθηκε να λάβει τις τελευταίες ημέρες και ζήτησε συγγνώμη από τους θαυμαστές του. «Έπρεπε να πάρω δύσκολες αποφάσεις και κάνω λάθη. Λυπάμαι πολύ γι’ αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη μεταμέλειά του για τις εξελίξεις που επηρέασαν την περιοδεία του.

Η θέση του Έντ Σίραν για τον ρόλο του καλλιτέχνη

Ο Βρετανός τραγουδιστής τόνισε ότι ποτέ δεν επιδίωξε να αναλάβει τον ρόλο του πολιτικού σχολιαστή ή να γίνει «ακτιβιστής μουσικός». Ωστόσο, όπως εξήγησε, οι πρόσφατες εξελίξεις τον έφεραν στο επίκεντρο μιας ευρύτερης συζήτησης για την ελευθερία της έκφρασης και την πολύπλοκη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

«Δεν θέλω να απογοητεύω τους θαυμαστές μου και ποτέ δεν ήθελα να είμαι ένας ακτιβιστής μουσικός. Όμως αυτό με έφερε στη μέση μιας σημαντικής και παθιασμένης συζήτησης για την ελευθερία του λόγου και το πιο σύνθετο πολιτικό ζήτημα στον πλανήτη», δήλωσε ο Έντ Σίραν, υπογραμμίζοντας την απρόβλεπτη τροπή που πήραν τα πράγματα.

Η προσωπική του τοποθέτηση για τον πόλεμο

Στη συνέχεια, ο Έντ Σίραν αναφέρθηκε στην προσωπική του θέση σχετικά με τον πόλεμο, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί πλέον να παραμένει σιωπηλός. «Πρόκειται για ένα ανθρωπιστικό ζήτημα και δεν μπορώ πλέον να κρύβω το πώς αισθάνομαι γι’ αυτό», ανέφερε, τονίζοντας την ανάγκη να εκφράσει τα συναισθήματά του για την κατάσταση.

Μιλώντας για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο μουσικό φεστιβάλ Nova, ο τραγουδιστής τη χαρακτήρισε «φρικτή» και πρόσθεσε ότι επιβάρυνε τον πόνο που έχει βιώσει ο εβραϊκός λαός επί αιώνες. Οι δηλώσεις του αντικατοπτρίζουν την προσωπική του οπτική για τα τραγικά γεγονότα που σημάδεψαν την περιοχή.

Η ανθρωπιστική κρίση και η Δυτική Όχθη

Για την κατάσταση στη Γάζα, ο Έντ Σίραν δήλωσε ότι «αυτό που συμβαίνει είναι καταστροφικό, αδικαιολόγητο και δυσανάλογο». Πρόσθεσε ότι η καρδιά του έχει «ραγίσει» από την έκταση της καταστροφής και την απώλεια ζωών αμάχων και παιδιών, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για τις ανθρώπινες απώλειες.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε επίσης στη Δυτική Όχθη, υπογραμμίζοντας ότι η «συστημική αδικία» που εκτυλίσσεται εκεί δεν μπορεί να αγνοηθεί. Με αυτή τη δήλωση, ο Σίραν επέκτεινε την τοποθέτησή του πέρα από τα άμεσα γεγονότα, αναδεικνύοντας ένα ευρύτερο πλαίσιο αδικίας στην περιοχή.

Ένας χώρος συνύπαρξης και διαφορετικών απόψεων

Κλείνοντας την αναφορά του στα γεγονότα, ο Έντ Σίραν ευχαρίστησε το κοινό που βρέθηκε στη συναυλία του. Τόνισε ότι επιθυμεί οι εμφανίσεις του να αποτελούν έναν χώρο στον οποίο μπορούν να συνυπάρχουν άνθρωποι με διαφορετικές απόψεις και πεποιθήσεις.

«Αυτή η συναυλία εξακολουθεί να είναι ένας χώρος όπου όλοι είναι ευπρόσδεκοι και όπου ο καθένας εδώ μπορεί να στέκεται», δήλωσε, στέλνοντας ένα μήνυμα ενότητας και αποδοχής παρά τις διαφωνίες, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει τον συναυλιακό χώρο ως ένα σημείο συνάντησης για όλους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta