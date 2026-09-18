GNTM 7: Επιστροφές, νέες αφίξεις και εντυπωσιακά μοντέλα στην πρεμιέρα

Το GNTM επιστρέφει στις οθόνες του Star με τον 7ο κύκλο του, υποσχόμενο να είναι πιο σύγχρονο, πιο απαιτητικό και πιο fashion από ποτέ. Η επίσημη πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, ωστόσο οι φίλοι του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα ειδικό preview του πρώτου επεισοδίου.

Η πρεμιέρα και το ειδικό preview

Η επίσημη έναρξη του GNTM 7 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, μέσα από τη συχνότητα του Star. Το κανάλι προσέφερε στους τηλεθεατές μια πρόγευση του νέου κύκλου, διαθέτοντας ένα μεγάλο μέρος του πρώτου επεισοδίου για παρακολούθηση.

Από την Πέμπτη και μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρρας, οι φαν του πρότζεκτ είχαν τη δυνατότητα να δουν πρώτοι τις εξελίξεις μέσω της ιστοσελίδας του Star, παρακολουθώντας το special preview.

Η σύνθεση της κριτικής επιτροπής

Η ομάδα των κριτών επιστρέφει δυναμικά φέτος, με μια σημαντική προσθήκη και γνώριμες παρουσίες. Η Μπέττυ Μαγγίρα εντάσσεται στην κριτική επιτροπή, φέρνοντας μαζί της το πληθωρικό της ταμπεραμέντο, το οποίο αναμένεται να δέσει αρμονικά με τις αντιδράσεις των υπολοίπων κριτών.

Ο «one of a kind» Λάκης Γαβαλάς επιστρέφει στο GNTM, καταθέτοντας την ξεχωριστή του αισθητική και μια πολυετή διαδρομή στον χώρο της μόδας. Με το ιδιαίτερο στιλ, την αμεσότητα και το έντονο fashion ένστικτό του, θα αξιολογήσει τους διαγωνιζόμενους με τη μοναδική οπτική ενός ανθρώπου που έχει αφήσει το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στη βιομηχανία της μόδας.

Ο Λάκης Γαβαλάς, γνωστός για τις αυθόρμητες και ευφάνταστες αντιδράσεις του, προσφέρει τη μία ατάκα μετά την άλλη. Είτε από τον Scara-Maga είτε από το στούντιο, οι στυλιστικές του επιλογές δίνουν πολλές φορές «τροφή» από μόνες τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το απόσπασμα από το πρώτο επεισόδιο, όπου αναφέρονται τα ρολόγια και το «πιεσόμετρο».

Σε ένα από τα αποσπάσματα που έχουν ήδη προβληθεί, η Μπέττυ Μαγγίρα τον προ(σ)καλεί να δοκιμάσει το trend του TikTok με το model face, με τον ίδιο να ακολουθεί τις οδηγίες της με τη δική του ξεχωριστή οπτική, προσφέροντας πολλά χαμόγελα.

Ένα μέλος της κριτικής επιτροπής αναλαμβάνει έναν πρωταγωνιστικό διπλό ρόλο, τόσο ως παρουσιάστρια όσο και ως κριτής. Με σημαντική πορεία στις διεθνείς πασαρέλες και βαθιά γνώση του χώρου, φέρνει στο GNTM μια σύγχρονη οπτική και την πολύτιμη εμπειρία ενός ανθρώπου που γνωρίζει τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς της μόδας σήμερα.

Τα μοντέλα που εντυπωσιάζουν και οι επιστροφές

Από την πρώτη στιγμή, ξεχωριστά πρόσωπα κάνουν την εμφάνισή τους στον νέο κύκλο του GNTM. Μια 22χρονη διαγωνιζόμενη, που περιγράφεται ως «νεράιδα», κατάφερε να εντυπωσιάσει τους κριτές τόσο με την ομορφιά της όσο και με την κίνησή της, προκαλώντας θετικά σχόλια και προσδοκίες για την πορεία της στον διαγωνισμό.

Επιπλέον, ένας παλιός γνώριμος από την περασμένη σεζόν επιστρέφει στο πλατό του GNTM. Ο Ακύλλας, ο οποίος είχε κοπεί στη φάση των bootcamp στον προηγούμενο κύκλο, επανήλθε φέτος διεκδικώντας μια θέση στον διαγωνισμό. Αυτή τη φορά, κατάφερε να αποσπάσει 4 «ναι» από τους κριτές.

Στην προσπάθειά του αυτή, ο Ακύλλας είχε ως coach τον Γιώργο Τοκμετζίδη, έναν διαγωνιζόμενο που την περσινή σεζόν είχε φτάσει μέχρι την τελική τριάδα. Ο Τοκμετζίδης προσέφερε την εμπειρία και τις συμβουλές του στον Ακύλλα, συμβάλλοντας στην επιτυχημένη επιστροφή του στον διαγωνισμό.

Με πληροφορίες από: Reader