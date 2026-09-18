Ρούλα Κορομηλά: Δημοσίευσε φωτογραφία από τα 20 της χρόνια και συγκίνησε

Η Ρούλα Κορομηλά προχώρησε σε μια προσωπική αναδρομή στο παρελθόν, μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram. Η γνωστή παρουσιάστρια δημοσίευσε μια φωτογραφία της από την εποχή που ήταν 20 ετών, όταν ακόμη δεν ήταν γνωστή στο ευρύ κοινό. Με αφορμή αυτή τη φωτογραφία, μοιράστηκε τις σκέψεις της για τη διαδρομή της ζωής και όσα η ίδια θεωρεί σημαντικά.

Η ανάρτηση στο Instagram και η αναδρομή στο παρελθόν

Η Ρούλα Κορομηλά επέλεξε τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο από τα νεανικά της χρόνια. Η φωτογραφία την απεικονίζει σε ηλικία περίπου 20 ετών, σε μια περίοδο της ζωής της που δεν ήταν ακόμη αναγνωρίσιμη από το ευρύ κοινό.

Μέσα από αυτή την εικόνα, η παρουσιάστρια γύρισε τον χρόνο πίσω, εκφράζοντας την ανάγκη της να αναζητήσει την ηρεμία στα παλιά, καθώς όλα γύρω μας κινούνται ανατρεπτικά και με γρήγορους ρυθμούς. Η ενέργεια αυτή αποτελεί μια βαθιά προσωπική στιγμή, όπου η ίδια αναλογίζεται την πορεία της.

Σκέψεις για την απώλεια και την εφήμερη ζωή

Η ανάρτηση της Ρούλας Κορομηλά έγινε λίγες ημέρες μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, γεγονός που την οδήγησε σε προβληματισμό. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη θλίψη που προκαλεί η «σύντομη διαδρομή νέων ανθρώπων που αγαπήσαμε», τονίζοντας πόσο εφήμερη και απρόβλεπτη είναι η ζωή.

Όπως η ίδια σημείωσε, τέτοια γεγονότα ευαισθητοποιούν, οδηγούν σε αναθεωρήσεις και κάνουν κάποιον να συνειδητοποιήσει ξανά πως τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αυτός ο προβληματισμός αποτέλεσε έναυσμα για τη δημοσίευση της παλιάς φωτογραφίας και την έκφραση των σκέψεών της.

Ηρεμία και καμάρι για τη διαδρομή της

Κοιτώντας τη φωτογραφία της από τα 20 της, η Ρούλα Κορομηλά δήλωσε ότι νιώθει «μια βαθιά ηρεμία και καμάρι». Το συναίσθημα αυτό πηγάζει από την πεποίθησή της ότι «μέσα από δυσκολίες, σκαμπανεβάσματα και ανηφόρες δεν έχασε την ανθρωπιά της».

Η ίδια υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερό της κατόρθωμα είναι ότι δεν πρόδωσε «εκείνο το κορίτσι». Επίσης, ανέφερε ότι έσφιξε τα δόντια της, κράτησε τη δύναμή της και πολλές φορές επέλεξε τη δύναμη της σιωπής, τον σεβασμό προς όλους και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο.

Το νόημα της ζωής και η κληρονομιά

Στο κείμενό της, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο νόημα της ζωής, τονίζοντας ότι «αυτή η ζωή είναι μικρή». Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, όταν κάποια στιγμή αποχωρήσουμε, το μόνο που θα έχει σημασία και το μόνο που θα έχουμε αφήσει πίσω μας είναι «η ζεστασιά που θα αισθάνεται κάποιος όταν προφέρουν το όνομά μας».

Με την καρδιά της γεμάτη για τη διαδρομή της και ευγνώμων για το πριν και το τώρα, η Ρούλα Κορομηλά κάλεσε τους ακολούθους της να αγαπούν, να σέβονται και να αφήνουν όμορφες αναμνήσεις στις καρδιές των ανθρώπων που αγγίζουν. Κατέληξε λέγοντας ότι «η καλοσύνη και η αγάπη φωτίζει και το πιο βαθύ σκοτάδι γύρω μας».

Το ερώτημα προς τους ακολούθους

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Ρούλα Κορομηλά θέλησε να απευθύνει ένα ερώτημα στους διαδικτυακούς της φίλους. Συγκεκριμένα, ρώτησε: «Θα ήθελα πολύ να ξέρω εσείς τι κρατάτε ως φυλαχτό στις δικές σας ανηφόρες…».

Με πληροφορίες από: Topontiki