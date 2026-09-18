Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ επέλεξε τραγούδι της Άννας Βίσση για νέα ανάρτηση στο Instagram

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η διεθνώς αναγνωρισμένη πρωταγωνίστρια του «Sex and the City», εξέφρασε πρόσφατα για ακόμη μία φορά τον δημόσιο θαυμασμό της για την Άννα Βίσση. Η Αμερικανίδα ηθοποιός επέλεξε ένα τραγούδι της Ελληνίδας καλλιτέχνιδας για μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Αυτή η κίνηση έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες δηλώσεις της Πάρκερ, οι οποίες αναδεικνύουν την αγάπη της για την ελληνική κουλτούρα και την ιδιαίτερη αδυναμία της στην Άννα Βίσση.

Η νέα ανάρτηση στο Instagram

Η διάσημη ηθοποιός μοιράστηκε με τους 10 εκατομμύρια followers της ένα βίντεο στο Instagram, το οποίο «ντύθηκε» μουσικά με το τραγούδι «Πάλι για σένα» της Άννας Βίσση. Το βίντεο, που προέρχεται από μια πρόσφατη βραδινή της έξοδο, καταγράφει ατμοσφαιρικές στιγμές με φόντο τη νυχτερινή θάλασσα, φωτισμένη από το φεγγάρι. Στο υπόβαθρο του βίντεο, ακούγεται καθαρά ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της Ελληνίδας τραγουδίστριας.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ υπέγραψε «X, SJ» και έκανε tag τον επίσημο λογαριασμό της Άννας Βίσση στο Instagram. Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει τον σεβασμό και τον θαυμασμό που τρέφει η Αμερικανίδα ηθοποιός προς την Ελληνίδα καλλιτέχνιδα, επιβεβαιώνοντας τη στενή σχέση εκτίμησης που διατηρούν οι δύο γυναίκες εδώ και χρόνια.

Δημόσιος θαυμασμός και ιδιαίτερη σχέση

Η αγάπη της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ για την Ελλάδα είναι ευρέως γνωστή, όπως και η ιδιαίτερη αδυναμία της στην Άννα Βίσση. Η πρωταγωνίστρια του «Sex and the City» έχει εκφράσει επανειλημμένα τον θαυμασμό της για την Ελληνίδα τραγουδίστρια, καθιστώντας σαφές ότι η νέα αυτή ανάρτηση δεν είναι τυχαία. Οι δύο γυναίκες διατηρούν μια ιδιαίτερη σχέση εκτίμησης, η οποία έχει εκδηλωθεί δημόσια πολλές φορές.

Η Πάρκερ έχει αναφερθεί στην Άννα Βίσση ως μια ιδιαίτερα σημαντική παρουσία της ελληνικής μουσικής σκηνής, αναγνωρίζοντας το ταλέντο και την πορεία της. Αυτή η σταθερή εκδήλωση θαυμασμού ενισχύει την εικόνα της Αμερικανίδας ηθοποιού ως λάτρη της ελληνικής κουλτούρας και της μουσικής της.

Προηγούμενες εκδηλώσεις αγάπης για την Ελλάδα και τη Βίσση

Η νέα αυτή κίνηση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά δημόσιων εκδηλώσεων θαυμασμού προς την Άννα Βίσση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εμφάνισή της τον Δεκέμβριο του 2024 στο Red Sea International Film Festival, που πραγματοποιήθηκε στην Τζέντα. Εκεί, όταν ρωτήθηκε τι αγαπά περισσότερο από την Ελλάδα, η ηθοποιός απάντησε με ενθουσιασμό, αναφερόμενη στην Ελληνίδα τραγουδίστρια και στέλνοντάς της φιλιά.

Η Πάρκερ έχει μιλήσει και στο παρελθόν με θερμά λόγια για την ελληνική κουλτούρα γενικότερα, εκφράζοντας την εκτίμησή της για το φαγητό και τη μουσική της χώρας. Η επανειλημμένη αναφορά της στην Άννα Βίσση δείχνει μια βαθύτερη σύνδεση και προτίμηση προς το έργο της, καθιστώντας την Ελληνίδα τραγουδίστρια ένα σύμβολο της ελληνικής μουσικής για την Αμερικανίδα σταρ.

Η «Κάρι Μπράντσο» και η ελληνική κουλτούρα

Η διάσημη πρωταγωνίστρια του «Sex and the City», γνωστή και ως η «Κάρι Μπράντσο», έχει εκδηλώσει την αγάπη της για την Ελλάδα σε διάφορες περιπτώσεις. Η επιλογή της να ενσωματώσει ελληνικά στοιχεία στις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το τραγούδι της Άννας Βίσση, αναδεικνύει την προσωπική της σύνδεση με τη χώρα και την κουλτούρα της.

Αυτές οι δημόσιες εκδηλώσεις θαυμασμού ενισχύουν την εικόνα της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ως μιας προσωπικότητας που εκτιμά και προβάλλει την ελληνική μουσική και τον πολιτισμό, δημιουργώντας ένα ακόμα σημείο επαφής μεταξύ της διεθνούς showbiz και της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit