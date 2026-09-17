«Με λένε Γιώργο»: Αφιέρωμα ψυχής στον Γιώργο Μαζωνάκη από τον ΣΚΑΪ

Ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ ετοιμάζεται να προβάλει ένα έκτακτο αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τίτλο «Με λένε Γιώργο». Η ειδική αυτή εκπομπή, που χαρακτηρίζεται ως «αφιέρωμα ψυχής», θα μεταδοθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στις 22:00. Πρόκειται για μια βραδιά αφιερωμένη στον σπουδαίο τραγουδιστή, γεμάτη συναίσθημα και συγκίνηση, όπου η ζεστή φωνή του Γιώργου θα ερμηνεύσει τις αξέχαστες επιτυχίες του.

Μια βραδιά τιμής και μνήμης

Το αφιέρωμα «Με λένε Γιώργο» αποτελεί μια βραδιά τιμής και μνήμης για τον Γιώργο Μαζωνάκη, όπως αναφέρεται. Ο ΣΚΑΪ αποχαιρετά τον Γιώργο του με αυτό το ειδικό πρόγραμμα, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να αναδείξει την πορεία και την προσφορά του στον χώρο της μουσικής. Η εκπομπή υπόσχεται να προσφέρει στους τηλεθεατές μια μοναδική εμπειρία, καθώς θα ακουστούν οι επιτυχίες που σημάδεψαν την καριέρα του καλλιτέχνη.

Η ζεστή φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη θα είναι παρούσα μέσα από τις ερμηνείες των αξέχαστων επιτυχιών του, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη συναίσθημα και συγκίνηση. Η βραδιά αυτή είναι αφιερωμένη στο μοναδικό αποτύπωμα που άφησε ο τραγουδιστής στον χώρο της μουσικής και στην τεράστια αγάπη που του έδειξε το κοινό όλα αυτά τα χρόνια.

Μαρτυρίες φίλων και συνεργατών

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, φίλοι, συνεργάτες και καλλιτέχνες θα μοιραστούν τις δικές τους στιγμές με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μεταξύ αυτών που θα μιλήσουν είναι ο Stavento, η Αναστασία, ο Νίκος Σούλης, ο Γιώργος Κοτοπούλης και ο Πάνος Γιαννακόπουλος, καθώς και πολλοί ακόμη άνθρωποι που βρέθηκαν κοντά στον τραγουδιστή. Οι μαρτυρίες τους θα προσφέρουν μια διαφορετική οπτική στην προσωπικότητα και την καριέρα του.

Οι συμμετέχοντες θα εκμυστηρευτούν στη Μαρία Βούσουλα αναμνήσεις και γεγονότα που παραμένουν άγνωστα στο ευρύ κοινό. Οι προσωπικές τους ιστορίες και οι εμπειρίες τους με τον Γιώργο Μαζωνάκη αναμένεται να φωτίσουν πτυχές της ζωής και της καλλιτεχνικής του πορείας, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του ανθρώπου πίσω από τον καλλιτέχνη.

Σπάνιο αρχειακό υλικό και το αποτύπωμα στη μουσική

Ένα σημαντικό μέρος του αφιερώματος θα αποτελέσει η προβολή σπάνιου αρχειακού υλικού. Αυτό το υλικό, το οποίο θα μοιραστούν οι συμμετέχοντες, αναμένεται να προσφέρει μοναδικές στιγμές και να μεταφέρει τους τηλεθεατές σε διάφορες φάσεις της ζωής και της καριέρας του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι εικόνες και τα βίντεο από το παρελθόν θα συμπληρώσουν τις αφηγήσεις και θα ενισχύσουν το συναισθηματικό κλίμα της βραδιάς.

Μέσα από τις συνεντεύξεις και το αρχειακό υλικό, οι φίλοι και συνεργάτες θα προσπαθήσουν να εξηγήσουν με τον δικό τους τρόπο το μοναδικό αποτύπωμα που άφησε ο σπουδαίος τραγουδιστής στον χώρο της μουσικής. Θα αναφερθούν στην τεράστια αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό του και στην επίδραση που είχε η μουσική του στην ελληνική δισκογραφία και το κοινό.

Πότε και πού θα προβληθεί το αφιέρωμα

Το έκτακτο αφιέρωμα με τίτλο «Με λένε Γιώργο» θα προβληθεί από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυτή την ειδική εκπομπή το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Η ώρα έναρξης έχει οριστεί για τις 22:00.

Η βραδιά αυτή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη και αποτελεί μια ευκαιρία για το κοινό να τιμήσει τον καλλιτέχνη και να θυμηθεί τις μεγάλες του επιτυχίες. Ο ΣΚΑΪ διοργανώνει αυτό το «αφιέρωμα ψυχής» για να αναδείξει την κληρονομιά που άφησε ο τραγουδιστής στον ελληνικό μουσικό χώρο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader