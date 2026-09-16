Απομακρύνθηκε ο Macklemore από την περιοδεία του Ed Sheeran μετά το «Free Palestine» – Απώλεια 100.000 followers για τον Βρετανό καλλιτέχνη

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απομάκρυνση του Αμερικανού ράπερ Macklemore από την περιοδεία του Ed Sheeran, μετά από δηλώσεις του υπέρ της Παλαιστίνης. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να έχει οδηγήσει και σε απώλεια περίπου 100.000 followers στο Instagram για τον Βρετανό τραγουδιστή, εν μέσω της διαμάχης που έχει ξεσπάσει. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο Macklemore ανακοίνωσε τη Δευτέρα την απομάκρυνσή του από το Loop Tour του Sheeran, μετά τα σχόλια που έκανε επί σκηνής.

Η απομάκρυνση του Macklemore

Ο Αμερικανός ράπερ, γνωστός ως Benjamin Hammond Haggerty, φώναξε «Free Palestine» κατά την εμφάνισή του στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ. Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 4 Σεπτεμβρίου και μετά την κριτική που δέχτηκε, ο καλλιτέχνης ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετείχε στις υπόλοιπες συναυλίες της περιοδείας.

Σε ένα μακροσκελές κείμενο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Macklemore ανέφερε ότι ο Robert Kraft, ιδιοκτήτης των New England Patriots και του Gillette Stadium, έθεσε ένα «τελεσίγραφο» στον Ed Sheeran. Αυτό το τελεσίγραφο, σύμφωνα με τον ράπερ, οδήγησε στην απομάκρυνσή του από το tour.

Η θέση του Ed Sheeran

Από την πλευρά του, ο Ed Sheeran θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση του σχετικά με την αποχώρηση του Macklemore. Ο Βρετανός τραγουδιστής δήλωσε ότι η απόφαση δεν ήταν δική του, αλλά του διοργανωτή της περιοδείας.

Επιπλέον, ο Sheeran τόνισε ότι το συμβόλαιο του Macklemore δεν είχε να κάνει με τον ίδιο προσωπικά. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν θα άφηνε «ξεκρέμαστους» τους θαυμαστές που είχαν κάνει σχέδια για τις συναυλίες, ούτε την ομάδα και τους υπόλοιπους καλλιτέχνες που βασίζονται στην περιοδεία για την εργασία και το εισόδημά τους.

Η αντίδραση του κοινού και η απώλεια followers

Παρά τις διευκρινίσεις του Ed Sheeran, φαίνεται πως ένα μέρος του κοινού του έχει αντιδράσει αρνητικά στην όλη υπόθεση. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει το HypeAuditor, ο τραγουδιστής έχει χάσει σχεδόν 100.000 followers στο Instagram από τότε που ξεκίνησε η συγκεκριμένη διαμάχη.

Τα στοιχεία αυτά καταγράφουν την απώλεια των followers, ωστόσο δεν αποδεικνύουν από μόνα τους ότι αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην υπόθεση με τον Macklemore. Παράλληλα, αρκετοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλύσει τις αναρτήσεις του Ed Sheeran με σχόλια όπως «Free Palestine», ενώ ορισμένοι τον κατηγορούν ότι δεν παίρνει σαφή θέση στο ζήτημα.

Ντόμινο αποχωρήσεων από την περιοδεία

Την ίδια στιγμή, ο Ed Sheeran έρχεται αντιμέτωπος με ένα ντόμινο αποχωρήσεων από τα supporting acts της περιοδείας του. Ο Ιρλανδός τραγουδιστής Aaron Rowe, ο οποίος συμμετείχε στο βορειοαμερικανικό σκέλος της περιοδείας, ανακοίνωσε την αποχώρησή του στις 15 Σεπτεμβρίου.

Ο Rowe αναφέρθηκε στην ιστορία της Ιρλανδίας και υποστήριξε ότι δεν μπορεί να παραμείνει σε μια περιοδεία όπου, όπως δήλωσε, «σιωπούνται» φωνές που μιλούν για τους Παλαιστίνιους. Λίγο αργότερα, την αποχώρησή του ανακοίνωσε και ο Finneas, γράφοντας ότι «οι καλλιτέχνες δεν πρέπει να φιμώνονται όταν μιλούν για τους καταπιεσμένους» και δηλώνοντας τη στήριξή του στην Παλαιστίνη.

Οι αποχωρήσεις συνεχίστηκαν, καθώς το ιρλανδικό συγκρότημα Beoga ανακοίνωσε επίσης ότι δεν θα συμμετάσχει στις υπόλοιπες εμφανίσεις. Ακόμη και ένα δανέζικο pop συγκρότημα, του οποίου το όνομα δεν αναφέρεται πλήρως στην πηγή, ανακοίνωσε την αποχώρησή του, προσθέτοντας στην αλυσίδα των αντιδράσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta