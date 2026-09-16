Ανθή Βούλγαρη: Ξέσπασε στον αέρα για δημοσιεύματα περί κλινικής

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Ανθή Βούλγαρη διέψευσε με αυστηρό ύφος χθεσινά δημοσιεύματα που συνέδεσαν μια δήλωσή της για επίσκεψη σε κλινική στα νότια προάστια με ένα ιατρείο στο Κολωνάκι. Η ίδια εμφανίστηκε σήμερα στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega» για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Τα επίμαχα δημοσιεύματα, όπως ανέφερε, παρουσίαζαν εσφαλμένα την πληροφορία, δημιουργώντας σύγχυση.

Η διάψευση στον αέρα

Σήμερα, η Ανθή Βούλγαρη πήρε θέση στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega», διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα όσα γράφτηκαν χθες. Με εμφανώς ενοχλημένο ύφος, η παρουσιάστρια θέλησε να αποκαταστήσει την αλήθεια σχετικά με τις αναφορές που την αφορούσαν. Η δημόσια τοποθέτησή της κρίθηκε απαραίτητη, καθώς, όπως είπε, λάμβανε πολλά μηνύματα.

Η δημοσιογράφος τόνισε πως τα δημοσιεύματα ήταν «τελείως λάθος» και τα χαρακτήρισε «εσκεμμένα λάθος», παρόλο που, όπως σημείωσε, το σωστό περιεχόμενο αναφερόταν μέσα στα ρεπορτάζ. Αυτή η ασυμφωνία μεταξύ τίτλου και κειμένου αποτέλεσε το κύριο σημείο της διαφωνίας της.

Η συνομιλία με τον Άδωνι Γεωργιάδη

Η αφορμή για τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα δόθηκε από μια συνομιλία που είχε η Ανθή Βούλγαρη χθες με τον Άδωνι Γεωργιάδη. Κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, η παρουσιάστρια είχε αναφερθεί σε μια κλινική που βρίσκεται στα νότια προάστια.

Είχε δηλώσει συγκεκριμένα στον κύριο Γεωργιάδη ότι είχε επισκεφθεί την εν λόγω κλινική, την οποία εκείνος είχε εγκαινιάσει. Στην ίδια συνομιλία, είχε προσθέσει πως της είχαν προτείνει να κάνει μια θεραπεία εκεί. Αυτή η δήλωση ήταν το σημείο εκκίνησης για την παρερμηνεία που ακολούθησε στα μέσα.

Η σύνδεση με την κλινική στο Κολωνάκι

Παρά το γεγονός ότι η Ανθή Βούλγαρη είχε αναφερθεί ρητά σε κλινική στα νότια προάστια, κάποια από τα χθεσινά δημοσιεύματα προχώρησαν στη σύνδεση της δήλωσής της με ένα ιατρείο στο Κολωνάκι. Η συγκεκριμένη κλινική στο Κολωνάκι είναι αυτή στην οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τη ζωή του.

Αυτή η σύνδεση, όπως υποστήριξε η παρουσιάστρια, ήταν εντελώς ανακριβής και παραπλανητική. Οι τίτλοι των δημοσιευμάτων, σύμφωνα με την ίδια, δημιούργησαν την εντύπωση ότι η επίσκεψή της αφορούσε την κλινική του Κολωνακίου, κάτι που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα των λεγομένων της.

Η αντίδραση της παρουσιάστριας

Η Ανθή Βούλγαρη εξέφρασε έντονα την απογοήτευσή της για τον τρόπο που χειρίστηκαν την είδηση ορισμένα μέσα. «Από χθες βλέπω κάτι τίτλους τελείως λάθος. Θεωρώ εσκεμμένα λάθος, γιατί μέσα στο ρεπορτάζ το γράφετε όλοι», δήλωσε χαρακτηριστικά στον αέρα της εκπομπής.

Η ίδια συνέχισε λέγοντας: «Χθες είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη εδώ και λέγαμε για μια κλινική στα νότια προάστια που είχε εγκαινιάσει και του είπα ότι έχω πάει κι εγώ σε αυτή την κλινική και μου πρότειναν να κάνω μια θεραπεία… Και με έβγαλαν ότι πήγα στην άλλη κλινική, στον τίτλο!». Η έμφαση δόθηκε στην ανακρίβεια των τίτλων, οι οποίοι δεν αντικατόπτριζαν το πραγματικό περιεχόμενο των ρεπορτάζ.

Το μήνυμα στους συναδέλφους

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Ανθή Βούλγαρη απηύθυνε ένα μήνυμα προς τους συναδέλφους της δημοσιογράφους. «Παιδιά, εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά και στον τίτλο να βάζετε αυτά που λέμε, γιατί την ίδια δουλειά κάνουμε όλοι, εντάξει;», είπε.

Η παρουσιάστρια υπογράμμισε τη σημασία της ακρίβειας, τόσο στο κείμενο όσο και στους τίτλους, για την ορθή ενημέρωση του κοινού. Η δήλωσή της ολοκληρώθηκε με την επισήμανση ότι «βλέπω πολλά μηνύματα και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε», δείχνοντας την ανάγκη της για διευκρίνιση λόγω της σύγχυσης που δημιουργήθηκε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta