Χριστίνα Παππά: «Ακόμα και γιατροί και πολιτικοί έκαναν πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο»

Η Χριστίνα Παππά προχώρησε σε αποκαλύψεις σχετικά με τη δράση των δύο γιατρών στο ιατρείο όπου βρήκε τραγικό θάνατο ο Γιώργος Μαζωνάκης. Καθώς έρχονται στο φως νέα δεδομένα για τους δύο επιτήδειους γιατρούς, η ηθοποιός είναι η μοναδική εκπρόσωπος της ελληνικής showbiz που παραδέχτηκε δημόσια την επίσκεψή της στο συγκεκριμένο ιατρείο πριν από αρκετά χρόνια.

Οι πρώτες δηλώσεις και η ανάγκη ελέγχου

Η Χριστίνα Παππά αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μέσω ενός βίντεο στο Tik Tok. Στο βίντεο αυτό, επισήμανε την κρίσιμη ανάγκη να ελέγχουμε διπλά και τριπλά σε ποιους εμπιστευόμαστε τη ζωή μας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσοχής σε τέτοια ζητήματα.

Η επίσκεψή της στο ιατρείο είχε γίνει μετά από σύσταση δικού της προσώπου, αρκετά χρόνια πριν από τα πρόσφατα γεγονότα. Η αποκάλυψη αυτή έρχεται να προστεθεί στις πληροφορίες που πληθαίνουν για τη δράση των γιατρών.

Η εμπειρία της Χριστίνας Παππά στο ιατρείο

Μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι», η ηθοποιός και επιχειρηματίας περιέγραψε λεπτομερώς τη δική της εμπειρία από την επίσκεψή της στο ιατρείο της Καρνεάδου. Ο λόγος της επίσκεψής της ήταν τα επιπλέον κιλά και τα προβλήματα με το στομάχι της, καθώς αντιμετώπιζε φουσκώματα και αυξομειώσεις βάρους.

Της είχαν συστήσει τον γιατρό ως «καταπληκτικό» που είχε «αλλάξει πολλούς ανθρώπους». Κατά την επίσκεψή της, γνώρισε τον γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο, ο οποίος της φάνηκε αρχικά «πολύ αξιόλογος και καλλιεργημένος άνθρωπος». Εκείνη την περίοδο, η σύζυγός του δεν φαίνεται να ήταν παρούσα στο ιατρείο.

Η διαδικασία και η δυσπιστία της

Στο ιατρείο, η Χριστίνα Παππά κάθισε σε μια καρέκλα όπου της τοποθέτησαν διάφορα ηλεκτρόδια στο κεφάλι, στα χέρια και στο κάτω μέρος στα οπίσθια. Μετά τη διαδικασία, της δόθηκε ένα αποτέλεσμα. Ο γιατρός της είχε χορηγήσει πολλές βιταμίνες, οι οποίες, όπως διευκρίνισε, ήταν «κανονικές βιταμίνες μεγάλης εταιρείας» και όχι κάποιο σκεύασμα από φαρμακείο.

Παρά την αρχική καλή μαρτυρία και την προτεινόμενη θεραπεία, η Χριστίνα Παππά δεν ένιωσε ποτέ εμπιστοσύνη για τον γιατρό. Επισκέφτηκε το ιατρείο δύο φορές, αλλά όπως δήλωσε, «δεν μου άρεσε ούτε το στιλ του, ήταν ένα σκοτεινό ιατρείο, ένας σκοτεινός άνθρωπος». Ένιωσε ότι από έναν γιατρό περιμένεις να ακούσεις πράγματα και να σου εξηγήσει καλά, κάτι που δεν συνέβη στην περίπτωσή της, με αποτέλεσμα να μην τον εμπιστευτεί καθόλου.

Πολιτικοί και γιατροί μεταξύ των επισκεπτών

Αν και η Χριστίνα Παππά χαρακτήρισε τον Ηλία Θεοδωρόπουλο ως «σκοτεινό άνθρωπο», ο κοινωνικός της κύκλος είχε διαφορετική άποψη. Η ίδια αποκάλυψε ότι πολλοί αξιόλογοι και καλλιεργημένοι άνθρωποι από το περιβάλλον της, συμπεριλαμβανομένων γιατρών και φίλων από τον πολιτικό κλάδο, είχαν επισκεφτεί το συγκεκριμένο ιατρείο.

Μάλιστα, όπως τόνισε, «ακόμα και οι δικοί μου γιατροί» είχαν κάνει τη θεραπεία με το αίμα, την πλασμαφαίρεση. Αυτή η πληροφορία αναδεικνύει το εύρος των ανθρώπων που είχαν εμπιστευτεί το ιατρείο, παρά τις αρνητικές εντυπώσεις που σχημάτισε η ίδια η Χριστίνα Παππά.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr