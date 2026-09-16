Αφροδίτη Μάνου: Η απάντηση στις αντιδράσεις για την ανάρτησή της για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Μετά τον σάλο που προκάλεσε το αρχικό της σχόλιο για τον Γιώργο Μαζωνάκη, η Αφροδίτη Μάνου προχώρησε σε νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαντώντας στους επικριτές της. Η καλλιτέχνιδα διευκρινίζει πως δεν είχε καμία πρόθεση να στραφεί εναντίον του εκλιπόντος τραγουδιστή, επαναλαμβάνοντας ότι δεν τον γνώριζε προσωπικά ούτε είχε γνώση του έργου του.

Διευκρινίσεις για την αρχική ανάρτηση

Η Αφροδίτη Μάνου τονίζει πως η ανατροφή της, ο χαρακτήρας της και η ευαισθησία της δεν θα της επέτρεπαν ποτέ να καταφερθεί εναντίον ενός ανθρώπου που είχε πεθάνει πρόσφατα με απίστευτο τρόπο. «Δεν έχω τίποτα με τον Μαζωνάκη», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρχε καμία προσωπική αντιπαλότητα.

Σύμφωνα με την ίδια, τα λεγόμενά της παρερμηνεύτηκαν, αποδίδοντας τις αντιδράσεις σε «λειτουργικό αναλφαβητισμό», «φθόνο», «φανατισμό» και «ιδεολογική τύφλωση».

Το μέτρο σύγκρισης και οι ευθύνες

Η κα Μάνου εξηγεί ότι το μέτρο σύγκρισης που χρησιμοποίησε στην αρχική της ανάρτηση ήταν το «λαϊκό προσκύνημα». Η προσωπική της εμπειρία και συμμετοχή σε λαϊκό προσκύνημα περιορίζεται σε δύο περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια της χούντας: στις κηδείες του Γιώργου Σεφέρη και του Γεωργίου Παπανδρέου. Αυτή η εμπειρία, όπως δηλώνει, διαμορφώνει την άποψή της.

«Ο Μαζωνάκης θα ήταν ο τελευταίος να κατηγορήσει κανείς για την κατάντια της πολιτισμικής μας ζωής. Φρόντισαν άλλοι, από νωρίς μετά τη μεταπολίτευση, “στρατευμένοι” και σπουδαίοι να το πράξουν με επιτυχία», προσθέτει, αποσυνδέοντας τον εκλιπόντα καλλιτέχνη από την ευθύνη για την κατάσταση της πολιτιστικής ζωής.

Συμπαράσταση και κλείσιμο

Η Αφροδίτη Μάνου εκφράζει τα συλλυπητήριά της στους οικείους του αποθανόντος καλλιτέχνη και ευχαριστεί τους φίλους της για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα συμπαράστασης που δέχτηκε, «μπροστά στον οχετό ύβρεων» που, όπως λέει, δέχεται για άλλη μια φορά. Θεώρησε υποχρέωσή της να προχωρήσει στη νέα ανάρτηση προκειμένου να αποσαφηνίσει τη θέση της προς τους ανθρώπους που εκτιμά και τους φίλους της.

Στο τέλος της ανάρτησής της, αναφέρεται σε μια φωτογραφία που τη συνοδεύει, διευκρινίζοντας ότι είναι από την κηδεία του Γιώργου Σεφέρη στις 22 Σεπτεμβρίου 1971. «Ήμουν κι εγώ εκεί, μέσα στο πλήθος… Και ναι. Αλλιώς τα φανταζόμουνα! Η χαζή», καταλήγει.

Η αρχική ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις

Η αρχική τοποθέτηση της Αφροδίτης Μάνου, η οποία προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, ανέφερε σχετικά με το λαϊκό προσκύνημα για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα – κι αυτόν και τη δουλειά του – αλλά το “λαϊκό προσκύνημα” στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείμων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr