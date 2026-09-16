Η Μέγκαν Μαρκλ «έντυσε» το βίντεο για τα 42α γενέθλια του πρίγκιπα Χάρι με το αγαπημένο τραγούδι της Νταϊάνα

Η Μέγκαν Μαρκλ δημοσίευσε ένα τρυφερό βίντεο για τον πρίγκιπα Χάρι με αφορμή τα 42α γενέθλιά του, την Τρίτη 15 Ιουνίου 2026. Η δούκισσα του Σάσσεξ επέλεξε να συνοδεύσει το μοντάζ με μια εναλλακτική εκδοχή του χιτ της Τίνα Τέρνερ «The Best». Η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία, καθώς το τραγούδι φέρει μια βαθιά προσωπική και συγκινητική σύνδεση με την αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Η μουσική επιλογή και η σύνδεση με την Νταϊάνα

Η Μέγκαν Μαρκλ επέλεξε να ευχηθεί στον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάρι, με ένα ιδιαίτερα προσωπικό βίντεο για τα 42α γενέθλιά του. Το βίντεο, το οποίο κοινοποιήθηκε από τον λογαριασμό της Meghan, Duchess of Sussex (@meghan), συνοδεύτηκε από το τραγούδι «The Best» της Τίνα Τέρνερ, σε μια εναλλακτική εκδοχή του.

Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού έχει μια βαθιά προσωπική σύνδεση τόσο με τον πρίγκιπα Χάρι όσο και με τον αδελφό του, πρίγκιπα Γουίλιαμ, καθώς αποτελούσε ένα από τα αγαπημένα κομμάτια της μητέρας τους, πριγκίπισσας Νταϊάνα, και συνδέεται με σημαντικές παιδικές τους αναμνήσεις.

Οι αναμνήσεις του πρίγκιπα Γουίλιαμ

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είχε αποκαλύψει τη συναισθηματική αξία του τραγουδιού «The Best» σε ένα ειδικό επεισόδιο της σειράς «Time To Walk» του Apple Fitness+ το 2021. Στην εκπομπή αυτή, ο Γουίλιαμ είχε μοιραστεί ότι η πριγκίπισσα Νταϊάνα συνήθιζε να παίζει αυτό το τραγούδι στο αυτοκίνητο.

Σκοπός της ήταν να απαλύνει το άγχος των μικρών της γιων, του Χάρι και του Γουίλιαμ, καθώς τους μετέφεραν πίσω στο οικοτροφείο. Αυτή η συνήθεια αποτελούσε έναν τρόπο να κάνει τις διαδρομές πιο ευχάριστες και να απομακρύνει τη σκέψη της επιστροφής στο σχολείο από τα παιδιά της.

Μια «πραγματική οικογενειακή στιγμή»

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ θυμήθηκε με νοσταλγία εκείνες τις στιγμές, περιγράφοντας πώς, όταν ήταν μικρότερος, αυτός και ο Χάρι πήγαιναν σε οικοτροφείο. «Και η μητέρα μου συνήθιζε να παίζει κάθε είδους τραγούδια για να μας απαλύνει κάπως το άγχος της επιστροφής στο σχολείο», είχε δηλώσει.

Ειδικότερα για το «The Best», ο Γουίλιαμ ανέφερε: «Και ένα από τα τραγούδια που θυμάμαι πολύ καλά και μου έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη όλο αυτό το διάστημα, και που ακόμα και σήμερα απολαμβάνω κρυφά, είναι το “The Best” της Τίνα Τέρνερ, γιατί όταν καθόμουν στο πίσω κάθισμα και τραγουδούσα με όλη μου τη δύναμη, ένιωθα ότι ήταν μια πραγματική οικογενειακή στιγμή».

Η επίδραση της μουσικής στην παιδική ηλικία

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ πρόσθεσε λεπτομέρειες για αυτές τις διαδρομές, λέγοντας ότι η μητέρα του οδηγούσε και τραγουδούσε με όλη της τη δύναμη. Μάλιστα, κάποιες φορές, και ο αστυνομικός που τους συνόδευε συμμετείχε στο τραγούδι, δημιουργώντας μια ακόμα πιο έντονη οικογενειακή ατμόσφαιρα.

«Τραγουδούσες και άκουγες τη μουσική μέχρι να φτάσεις στις πύλες του σχολείου, όταν σε άφηναν», περιέγραψε ο Γουίλιαμ. Τότε ήταν που συνειδητοποιούσαν ότι επέστρεφαν στο σχολείο, καθώς πριν από αυτό, ήταν «χαμένοι μέσα στα τραγούδια». Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ τόνισε ότι θα ήθελε να το ξαναπαίξουν μόνο και μόνο για να συνεχιστεί εκείνη η οικογενειακή στιγμή, ενώ σημείωσε ότι ακόμα και σήμερα, όταν ακούει το τραγούδι, τον γυρίζει πίσω σε εκείνες τις διαδρομές και του φέρνει πολλές αναμνήσεις από τη μητέρα του.

Η ιστορία του τραγουδιού «The Best»

Το τραγούδι «The Best», που επιλέχθηκε από τη Μέγκαν Μαρκλ, έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Η αρχική του ηχογράφηση έγινε από την Μπόνι Τάιλερ το 1988, η οποία το κυκλοφόρησε ως μέρος του δικού της ρεπερτορίου.

Ωστόσο, ήταν η Τίνα Τέρνερ αυτή που μετέτρεψε το τραγούδι σε μια τεράστια παγκόσμια επιτυχία. Η Τέρνερ διασκεύασε το κομμάτι το 1989, συμπεριλαμβάνοντάς το στο άλμπουμ της «Foreign Affair», και έκτοτε καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα τραγούδια της καριέρας της.

Με πληροφορίες από: Newsit