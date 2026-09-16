Η Χριστίνα Παππά μίλησε για το περιστατικό στο ιατρείο όπου απεβίωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Η ηθοποιός Χριστίνα Παππά εξιστόρησε ένα σοβαρό προσωπικό περιστατικό που συνέβη πριν από 15 χρόνια στο περίφημο ιατρείο του Κολωνακίου. Το συγκεκριμένο ιατρείο συνδέθηκε πρόσφατα με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, γεγονός που οδήγησε την κ. Παππά να μοιραστεί τη δική της εμπειρία.

Μέσω βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, η κ. Παππά αποκάλυψε ότι είχε επισκεφθεί το ιατρείο δύο φορές. Η ίδια περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βίωσε εκεί, αναφέροντας ότι χρειάστηκε να επανέλθει με απινιδωτή, καθώς η πίεσή της έπεσε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Οι δηλώσεις της για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η Χριστίνα Παππά ξεκίνησε την αφήγησή της εκφράζοντας τον βαθύ συγκλονισμό της για τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη. «Λίγο πολύ πιστεύω ότι όλοι μας εξακολουθούμε να είμαστε συγκλονισμένοι με τον άδικο χαμό αυτό του σπουδαίου καλλιτέχνη», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Πρόσθεσε ότι ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει το γεγονός, τονίζοντας τη σχέση που είχε αναπτύξει το κοινό με τον τραγουδιστή. «Εγώ ακόμη δε μπορώ να το πιστέψω. Όλοι μας τον αγαπήσαμε με τον τρόπο μας», δήλωσε.

Η κ. Παππά συνέχισε, αναφέροντας τις συναισθηματικές αντιδράσεις που προκάλεσε ο καλλιτέχνης μέσα από το έργο του. «Πονέσαμε με τα τραγούδια του, κλάψαμε, γελάσαμε, ξενυχτήσαμε», είπε, κλείνοντας αυτό το μέρος της δήλωσής της με ευχές: «Καλό παράδεισο σε αυτό το παιδί που τόσο μα τόσο άδικα έφυγε».

Οι επισκέψεις στο ιατρείο του Κολωνακίου

Η ηθοποιός προχώρησε στην αποκάλυψη του δικού της περιστατικού, το οποίο συνέβη στο ίδιο ιατρείο του Κολωνακίου, πριν από πολλά χρόνια. «Εγώ θέλω να πω ένα περιστατικό που συνέβη πριν πολλά χρόνια, πριν 15 χρόνια», δήλωσε η κ. Παππά, προσδιορίζοντας το χρονικό πλαίσιο.

Είχε επισκεφθεί το γραφείο του συγκεκριμένου γιατρού συνολικά δύο φορές. Η ίδια περιέγραψε την ατμόσφαιρα του χώρου, δηλώνοντας ότι «ήταν ένα πολύ σκοτεινό ιατρείο, που δεν είναι στον χαρακτήρα μου, δεν μου άρεσε», εκφράζοντας την προσωπική της αίσθηση για το περιβάλλον.

Το πρόβλημα υγείας και οι συνθήκες της επίσκεψης

Η αιτία της επίσκεψής της στο ιατρείο, πριν από 15 χρόνια ή και περισσότερο, ήταν ένα πρόβλημα στο μάτι. Συγκεκριμένα, είχε βγάλει ένα κριθαράκι, το οποίο επιδεινωνόταν σημαντικά λόγω του καθημερινού μακιγιάζ που απαιτούσαν οι θεατρικές της παραστάσεις εκείνη την περίοδο.

Η κ. Παππά εξήγησε ότι οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις περιόριζαν τις διαθέσιμες ημέρες για ιατρική επίσκεψη. Η μόνη μέρα που μπορούσε να πάει για να το αντιμετωπίσει ήταν η Δευτέρα, καθώς εκείνη την ημέρα είχε ρεπό από το θέατρο.

Ο γιατρός, εκείνη τη συγκεκριμένη Δευτέρα, μπορούσε να την εξυπηρετήσει μόνο στην κλινική του. Αυτή η συνθήκη αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη των γεγονότων, όπως ανέφερε η ίδια.

Η δραματική στιγμή και η επανφορά με απινιδωτή

Κατά τη στιγμή που ετοιμαζόταν να φύγει από το ιατρείο, η κατάσταση της υγείας της Χριστίνας Παππά επιδεινώθηκε απότομα και δραματικά. «Τους "έμεινα" μες στο ιατρείο», περιέγραψε η ηθοποιός, μεταφέροντας την ξαφνική απώλεια δυνάμεων.

Η πίεσή της κατέβηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, φτάνοντας στο 4. Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν κρίσιμες, με την ίδια να θυμάται ότι είπε στο ιατρικό προσωπικό: «Θυμάμαι ότι τους είπα "σβήνω"».

Η άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση του ιατρικού προσωπικού ήταν καθοριστική για την υγεία της. Η Χριστίνα Παππά επανήλθε με τη χρήση απινιδωτή, αποτρέποντας περαιτέρω επιπλοκές.

Η δήλωση του γιατρού

Μετά το περιστατικό, ο γιατρός ενημέρωσε την κ. Παππά για τη σοβαρότητα της κατάστασης που είχε αντιμετωπίσει. «Ο γιατρός εμένα τότε μου είπε ότι ευτυχώς πήγα στην κλινική διότι διαφορετικά θα με χάνανε», κατέληξε η Χριστίνα Παππά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της άμεσης ιατρικής φροντίδας που έλαβε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta