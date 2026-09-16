Η Ευγενία Σαμαρά, σε πρόσφατη συνέντευξή της, επανέλαβε την αγάπη της για τα χαρτιά, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό της ως «μεγάλο χαρτόμουτρο». Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η Άννα Βίσση υπήρξε η «δασκάλα» της σε αυτό το πάθος, δείχνοντάς της το παιχνίδι για πρώτη φορά. Μίλησε επίσης για τις ώρες διασκέδασης που περνάει με φίλους, καθώς και για την πορεία της στην τηλεόραση.

Το πάθος για τα χαρτιά και η «δασκάλα» Άννα Βίσση

Η Ευγενία Σαμαρά παραδέχτηκε πως έχει γίνει «χαρτόμουτρο», εξηγώντας ότι η Άννα Βίσση της έδειξε πρώτη φορά τον κόσμο των χαρτιών. Αν και τότε δεν ξεκίνησε αμέσως να παίζει εντατικά, η αρχική αυτή επαφή ήταν καθοριστική. Όπως ανέφερε η ίδια, η Άννα Βίσση «έριξε τον σπόρο σε όλο αυτό» το πάθος της για το παιχνίδι.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids», η ηθοποιός τόνισε πως λατρεύει να παίζει χαρτιά. Μπορεί να μείνει ξύπνια με την παρέα της, παίζοντας ασταμάτητα μέχρι τις 7 το πρωί, δείχνοντας την ένταση και την αφοσίωσή της σε αυτή τη δραστηριότητα.

Ατελείωτες ώρες παιχνιδιού με τη Μαρία Καβογιάννη και την παρέα

Η Ευγενία Σαμαρά αποκάλυψε ότι παίζει τακτικά με την αγαπημένη ηθοποιό Μαρία Καβογιάννη. Οι δύο τους διατηρούν πολύ στενή παρέα, πηγαίνουν μαζί διακοπές και γίνονται «ζευγάρι» πάνω στην τσόχα. Αυτές οι συναντήσεις περιλαμβάνουν ατελείωτες ώρες διασκέδασης, με το παιχνίδι να ξεκινάει συχνά στις 19:00 το απόγευμα και να συνεχίζεται μέχρι τις 07:00 το πρωί.

Η μεταμόρφωσή της σε «μεγάλο χαρτόμουτρο» έγινε, όπως είπε, όταν βρέθηκε στο σπίτι της Μαρίας Καβογιάννη στο Πήλιο. Εκεί, η αγάπη της για τα χαρτιά εξελίχθηκε, με την ίδια να τονίζει τη διαφορά μεταξύ ενός απλού παίκτη χαρτιών και ενός «χαρτοπαίκτη». Για τους «χαρτοπαίκτες», όπως η ίδια, η Μαρία Καβογιάννη και η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, δεν υπάρχει σταμάτημα, ακόμα κι αν την επόμενη μέρα υπάρχει ένα δεκάωρο γύρισμα.

Στην ίδια παρέα, η Ευγενία Σαμαρά πρόσθεσε πως οι πιο ανταγωνιστικοί δεν είναι οι επώνυμοι, αλλά οι άντρες, καθώς σε κανέναν δεν αρέσει να χάνει. Η Άννα Βίσση, όπως είπε, ήταν αυτή που έριξε τον σπόρο για όλο αυτό το πάθος.

Ο ρόλος στον «Σασμό» και η ευρεία αναγνώριση

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Ευγενία Σαμαρά μίλησε για τη συμμετοχή της στη σειρά «Σασμός», η οποία την έκανε ευρύτερα γνωστή στο κοινό. Η ηθοποιός δήλωσε ότι ο ρόλος της ταίριαζε πάρα πολύ, σε σημείο που θα μπορούσε πολύ άνετα να είναι δικηγόρος στην πραγματικότητα.

Όπως εξήγησε, η πορεία της μέχρι τότε ανέβαινε «σκαλί το σκαλί», κάνοντας μικρά ανοίγματα. Ο «Σασμός» ήρθε και έκανε ένα μεγάλο άνοιγμα, βρίσκοντάς την πιο έτοιμη να το διαχειριστεί. Η ίδια πιστεύει πως η ζωή φέρνει τα πράγματα όταν οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να τα διαχειριστούν, ανάλογα με την εξέλιξή τους.

Το τηλεοπτικό ξεκίνημα στο «Ράδιο Αρβύλα»

Η Ευγενία Σαμαρά αναφέρθηκε επίσης στο τηλεοπτικό της ξεκίνημα, πριν από αρκετά χρόνια. Παρόλο που η ομάδα του «Ράδιο Αρβύλα» της πρόσφερε μεγάλη ασφάλεια, η ίδια ζορίστηκε αρκετά στην αρχή της πορείας της. Αυτή η εμπειρία, όπως φαίνεται, συνέβαλε στην προετοιμασία της για τις μετέπειτα επιτυχίες της και την εξέλιξή της στον χώρο της υποκριτικής.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader