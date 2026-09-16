Γιάννης Χαρούλης: Το συγκινητικό αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη από τη σκηνή

Ο Γιάννης Χαρούλης αποχαιρέτησε με βαθιά συγκίνηση τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Από τη σκηνή, ο γνωστός καλλιτέχνης μίλησε με τρυφερά λόγια για τον συνάδελφό του, τονίζοντας την ιδιαίτερη προσωπικότητά του. Το κοινό που παρακολουθούσε τη συναυλία του Χαρούλη συμμετείχε στο κλίμα συγκίνησης, ανταποκρινόμενο με θερμό χειροκρότημα.

Τα λόγια του Γιάννη Χαρούλη για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Γιάννης Χαρούλης δεν έκρυψε τη μεγάλη του στεναχώρια για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. «Πολύ στεναχωρήθηκα», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τον εκλιπόντα ως έναν άνθρωπο ξεχωριστό και αυθεντικό. «Ήταν ιδιαίτερος, ήταν πάντα σαν παιδί, ήταν αληθινός σαν παιδί, όπως έπρεπε να είναι τα παιδιά, ελεύθερα», είπε ο Χαρούλης, υπογραμμίζοντας την ανεπιτήδευτη φύση του Μαζωνάκη.

Στο τέλος των λόγων του, ο Γιάννης Χαρούλης απηύθυνε τις ευχές του στον Γιώργο Μαζωνάκη, λέγοντας «Καλό ταξίδι στον Γιώργο Μαζωνάκη, καλό παράδεισο». Οι θεατές που βρίσκονταν στην αίθουσα χειροκρότησαν έντονα, εκφράζοντας έτσι τη δική τους συμμετοχή στον αποχαιρετισμό.

Ένα μάθημα ζωής από τις συναυλίες του Μαζωνάκη

Ο Γιάννης Χαρούλης θέλησε να μοιραστεί με το κοινό του ένα σημαντικό μάθημα που δήλωσε ότι πήρε από τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η αφορμή για αυτό το μάθημα ήταν ένα βίντεο που είχε δει από μία συναυλία του εκλιπόντος τραγουδιστή.

Το βίντεο αυτό προερχόταν από τις τελευταίες συναυλίες του Γιώργου Μαζωνάκη. Σε αυτό, ο Μαζωνάκης απευθυνόταν στον κόσμο με τα λόγια: «σας ευχαριστώ και δεν το έχω σαν δεδομένο. Δεν είναι τίποτα δεδομένο». Αυτή η φράση, όπως εξήγησε ο Γιάννης Χαρούλης, του προκάλεσε έντονο προβληματισμό και του προσέφερε μια σημαντική διδαχή.

«Εμένα μου έδωσε στο φευγιό του ένα μάθημα, να είσαι καλά Γιώργη, καλό παράδεισο. Κρίμα, κρίμα», τόνισε ο Γιάννης Χαρούλης, εμφανώς συγκινημένος, ολοκληρώνοντας τον δημόσιο αποχαιρετισμό του στον Γιώργο Μαζωνάκη και εκφράζοντας τη λύπη του για την απώλεια.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr