Στον Άρειο Πάγο ο Πέτρος Φιλιππίδης για την αναίρεση της καταδίκης του

Το κατώφλι του Αρείου Πάγου πέρασε σήμερα το πρωί ο Πέτρος Φιλιππίδης, καθώς κρίνεται το αίτημά του για αναίρεση της καταδίκης του. Η καταδίκη αφορά δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος δύο γυναικών συναδέλφων του. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης εμφανίστηκε μαζί με τη δικηγόρο του, ενώ στο πλευρό του βρισκόταν και η σύζυγός του, Ελπίδα Νίνου.

Η διαδικασία στον Άρειο Πάγο

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, ο Άρειος Πάγος δεν θα επανεξετάσει τις καταγγελίες για τα δύο περιστατικά του 2010 και του 2014, ούτε τις μαρτυρίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί. Η ουσία της υπόθεσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τα στοιχεία, δεν θα τεθεί ξανά υπό το «μικροσκόπιο» του ανώτατου δικαστηρίου.

Αντιθέτως, ο Άρειος Πάγος θα επικεντρωθεί στον έλεγχο της νομιμότητας της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας. Συγκεκριμένα, θα εξετάσει εάν η απόφαση αυτή είναι επαρκώς αιτιολογημένη, αν εφαρμόστηκε ορθά ο νόμος κατά την εκδίκαση της υπόθεσης και αν υπήρξαν τυχόν σφάλματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο Εφετείο.

Η απόφαση του Εφετείου

Ο Πέτρος Φιλιππίδης επιδιώκει την αναίρεση της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας. Το Εφετείο τον είχε κρίνει ομόφωνα ένοχο για τις δύο απόπειρες βιασμού. Στην απόφασή του, το δικαστήριο δεν του είχε αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Τα δύο περιστατικά για τα οποία καταδικάστηκε ο Πέτρος Φιλιππίδης χρονολογούνται το 2010 και το 2014. Οι καταγγελίες για αυτά τα γεγονότα ήρθαν στο προσκήνιο στις αρχές του 2021, πυροδοτώντας τις δικαστικές εξελίξεις που ακολούθησαν.

Η αίτηση αναίρεσης για την υπόθεση του ηθοποιού είχε αρχικά προσδιοριστεί να συζητηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, και συγκεκριμένα την 1η Απριλίου 2026. Ωστόσο, η διαδικασία είχε αναβληθεί από την αρχική της ημερομηνία λόγω κωλύματος που είχε προκύψει από την πλευρά της υπεράσπισης.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr