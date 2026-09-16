Ο Κώστας Καλδάρας, η οικογενειακή παράδοση και η συναυλία για τον Απόστολο Καλδάρα

Ο Κώστας Καλδάρας, γιος του σπουδαίου Απόστολου Καλδάρα, βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της μουσικής επικαιρότητας, καθώς ανέλαβε την καλλιτεχνική επιμέλεια της Λαϊκής Ορχήστρας «Απόστολος Καλδάρας». Η ορχήστρα πραγματοποίησε μια επιτυχημένη συναυλία στο Θέατρο Βράχων, η οποία ήταν αφιερωμένη στο έργο του πατέρα του. Η εκδήλωση, που έλαβε χώρα το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, σημείωσε εντυπωσιακό sold out, τιμώντας έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Η καλλιτεχνική πορεία του Κώστα Καλδάρα

Ο Κώστας Καλδάρας δεν φέρει απλώς το βαρύ επώνυμο του Απόστολου Καλδάρα, ενός εκ των κορυφαίων δημιουργών στην ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Ο ίδιος έχει χαράξει τη δική του διαδρομή στον χώρο της μουσικής, δημιουργώντας εξαιρετικά λαϊκά τραγούδια, τα οποία έχουν ερμηνεύσει σπουδαίοι καλλιτέχνες. Παράλληλα, η ενασχόλησή του με την εικαστική τέχνη αποτελεί ένα ακόμη αξιοσημείωτο κομμάτι της καλλιτεχνικής του ταυτότητας.

Η πρόσφατη συνάντηση για τη συζήτηση γύρω από το έργο του Απόστολου Καλδάρα και τη συναυλία πραγματοποιήθηκε στο στούντιο Prova. Εκεί, ο Κώστας Καλδάρας βρέθηκε σε ένα διάλειμμα από τις πρόβες, με την αγωνία για την επικείμενη εκδήλωση να είναι εμφανής στο πρόσωπό του. Ταυτόχρονα, μια γλυκιά πραότητα τον διακατείχε κάθε φορά που αναφερόταν στον πατέρα του, Απόστολο, κατά τη διάρκεια των αφηγήσεών του.

Η sold out συναυλία στο Θέατρο Βράχων

Η αφορμή της συνάντησης ήταν η μεγάλη συναυλία της Λαϊκής Ορχήστρας «Απόστολος Καλδάρας», η οποία φιλοξενήθηκε στο Θέατρο Βράχων. Ο Κώστας Καλδάρας είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής της σημαντικής εκδήλωσης, η οποία προσέλκυσε πλήθος κόσμου. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν θερμή, με αποτέλεσμα η συναυλία να είναι sold out.

Στη σκηνή ανέβηκαν καταξιωμένοι ερμηνευτές, οι οποίοι απέδωσαν τα τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα. Μεταξύ αυτών ήταν ο Γιάννης Διονυσίου, η Μαρία Αλαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου και η Βιολέτα Ίκαρη. Την τιμητική του συμμετοχή στην εκδήλωση είχε και ο Γιώργος Νταλάρας, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερο κύρος στη βραδιά.

Οι οικογενειακές μνήμες και η παράδοση

Ο Κώστας Καλδάρας «ταξίδεψε» στις αναμνήσεις από τα οικογενειακά τραπέζια με τους γονείς του, Απόστολο και Λούλα. Όπως αφηγήθηκε, κάθε Κυριακή μεσημέρι μαζευόταν όλη η οικογένεια στο τραπέζι, μια παράδοση που ο ίδιος διατήρησε και με τη δική του οικογένεια. Αυτές οι συγκεντρώσεις δημιουργούσαν μια ζεστή ατμόσφαιρα, προσφέροντας χρόνο σε όλους να εκφράσουν τις σκέψεις, τις χαρές και τις λύπες τους.

Οι μαζώξεις με τον πατέρα του είχαν έναν επιπλέον λόγο ύπαρξης. Τα Σαββατοκύριακα, το ραδιόφωνο έπαιζε τα καινούρια τραγούδια των δισκογραφικών εταιρειών. Η οικογένεια περίμενε με αγωνία κάθε νέο τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα που θα ακουγόταν για πρώτη φορά στον αέρα. Ο Απόστολος Καλδάρας ήταν άλλοτε ευχαριστημένος και άλλοτε λυπημένος, ανάλογα με το αν η εταιρεία είχε προωθήσει επαρκώς κάποιο τραγούδι του που είχε σημειώσει καλές πωλήσεις.

Η «επανάσταση» του 1987 στον Λυκαβηττό

Σε ένα από αυτά τα οικογενειακά τραπέζια, το 1987, ο Κώστας Καλδάρας, έχοντας πλέον ολοκληρώσει τις σπουδές του και ξεκινήσει τη δική του μουσική πορεία, πρότειψε στον πατέρα του να κάνουν μια συναυλία. «Πατέρα πάμε να κάνουμε μια συναυλία; Τόσα χρόνια έχεις να κάνεις», του είπε. Η αρχική αντίδραση του Απόστολου Καλδάρα ήταν αρνητική, καθώς είχε σταματήσει τις εμφανίσεις σε πάλκα και συναυλίες από το 1965.

Ο λόγος για αυτή τη διακοπή ήταν ένα τραγικό γεγονός που σημάδεψε την οικογένεια το 1965, όταν έχασαν τη μικρή τους αδελφή, σε ηλικία 11 ετών. Παρά την αρχική του άρνηση, η πρόταση του Κώστα Καλδάρα τελικά ευδοκίμησε. Το καλοκαίρι του 1987, πραγματοποιήθηκαν δύο συναυλίες στον Λυκαβηττό, οι οποίες ήταν και οι δύο sold out. Στις συναυλίες αυτές συμμετείχαν αγαπημένοι συνεργάτες του Απόστολου Καλδάρα, αλλά και νέοι καλλιτέχνες που τότε ξεκινούσαν την πορεία τους στη μουσική.

Με πληροφορίες από: Reader