Θύελλα αντιδράσεων για την ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου σχετικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε η ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου σχετικά με το λαϊκό προσκύνημα στον Γιώργο Μαζωνάκη, την ημέρα της κηδείας του τραγουδιστή στη Νίκαια. Η τοποθέτησή της σχολιάστηκε αρνητικά τόσο για το περιεχόμενό της όσο και για τη χρονική στιγμή που έγινε, με πολλούς χρήστες και προσωπικότητες να διαφωνούν δημόσια.

Η ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου

Η Αφροδίτη Μάνου σχολίασε την παρουσία του πλήθους που συγκεντρώθηκε στην Αγία Τριάδα Νίκαιας για να αποχαιρετήσει τον δημοφιλή καλλιτέχνη. Η ίδια δήλωσε πως δεν γνώριζε προσωπικά τον Γιώργο Μαζωνάκη, ούτε είχε παρακολουθήσει τη μουσική του πορεία, ωστόσο θέλησε να μοιραστεί τη δική της οπτική.

«Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα -κι αυτόν και τη δουλειά του- αλλά το “λαϊκό προσκύνημα” στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας…», έγραψε η Αφροδίτη Μάνου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

Οι αντιδράσεις από τον καλλιτεχνικό κόσμο

Η τοποθέτηση της Αφροδίτης Μάνου προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με πολλούς χρήστες να διαφωνούν έντονα. Μεταξύ αυτών που αντέδρασαν ήταν και γνωστά πρόσωπα όπως ο Γιάννης Αϊβάζης, ο Νίκος Στραβελάκης και ο Κώστας Τσουρός, ενώ συγκεκριμένες δημόσιες τοποθετήσεις έκαναν ο Σωτήρης Τσαφούλιας και ο Γιώργος Τσαλίκης.

Ο σκηνοθέτης Σωτήρης Τσαφούλιας σχολίασε την ανάρτηση, τονίζοντας: «Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν γνωρίζατε τον άνθρωπο ούτε τη δουλειά του. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ ΔΕΝ τα γνωρίζετε, σπεύσατε να κρίνετε τη συγκίνηση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, που τα γνωρίζουν. Η αγάπη του κόσμου δεν μπαίνει σε εξετάσεις αισθητικής. Δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός για να είναι αληθινή. Το να χαρακτηρίζεις το πένθος ενός λαού ως «το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών» δεν λέει τίποτα για τον άνθρωπο που έφυγε. Λέει όμως πολλά για την αδυναμία σας να δεχτείτε ότι η τέχνη δεν ανήκει σε μια ελίτ, αλλά στον κόσμο που τη ζει. Ο κόσμος δεν έκανε προσκύνημα σε ένα μουσικό είδος. Αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που τον συντρόφευσε στις χαρές, στους χωρισμούς, στις παρέες και στις μοναξιές του και που ποτέ δεν προσπάθησε να διχάσει ή να κατατάξει κανέναν. Και αυτό δεν μειώνει κανέναν άλλο καλλιτέχνη. Το να προσπαθείς όμως να μειώσεις το πένθος των άλλων, μόνο και μόνο επειδή δεν συμβαδίζει με τα δικά σου γούστα, δεν είναι πολιτισμός. Είναι αλαζονεία και για μια καλλιτέχνιδα σαν εσάς που δηλώνει τραγουδοποιός φιλοσοφούσα μετ’ ευτελείας εν Αθήναις, το σχόλιο είναι αν όχι άστοχο, τουλάχιστον λυπηρό».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαλίκης αντέδρασε έντονα, σημειώνοντας: «Σεβαστή η μεγάλη διαδρομή της Αφροδίτης Μάνου. Αλλά όταν δηλώνεις ότι “δεν ήξερα ούτε τον άνθρωπο, ούτε τη δουλειά του”, το πιο αξιοπρεπές είναι να μη σχολιάζεις και να μην απαξιώνεις τον τρόπο που επέλεξαν χιλιάδες άνθρωποι που ξέρουν ποιος είναι και τον εκτιμούν να τον αποχαιρετήσουν και να το κάνεις την ημέρα της κηδείας του! Η καλλιτεχνική αξία δεν μετριέται με το δικό σας μέτρο αγαπητή. Εσείς μπορείτε να έχετε άποψη, αλλά εφόσον δεν γνωρίζ».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr