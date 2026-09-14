Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στην «παλιά του γειτονιά»

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στη Νίκαια, η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, του αγαπημένου τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή την προηγούμενη Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου. Ο καλλιτέχνης, σε ηλικία 54 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρείο του Κολωνακίου κατά τη διάρκεια ιατρικής επέμβασης, οι συνθήκες της οποίας ερευνώνται από τις Αρχές. Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, τον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, με εκατοντάδες ανθρώπους να συρρέουν για το τελευταίο αντίο.

Το τελευταίο αντίο στην «παλιά του γειτονιά»

Η Αγία Τριάδα Νίκαιας, η εκκλησία όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης βαφτίστηκε και με την οποία είχε ιδιαίτερο δεσμό, υποδέχτηκε τη σορό του εκλιπόντος. Η κοσμοσυρροή είχε ξεκινήσει από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, οπότε η σορός του είχε τεθεί σε λαϊκή αγρύπνια. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, άνθρωποι κάθε ηλικίας, εντός και εκτός Αθηνών, προσήλθαν σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης για το τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή.

Οι δρόμοι πέριξ του ναού άρχισαν να γεμίζουν από εκατοντάδες ανθρώπους, οι οποίοι ένιωθαν ότι αποχαιρετούν «έναν δικό μας άνθρωπο», όπως πολλοί ανέφεραν στις κάμερες και τα τηλεοπτικά συνεργεία που κάλυπταν το γεγονός. Το λαϊκό προσκύνημα ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι, ώστε να γίνει η προετοιμασία για την εξόδιο ακολουθία που ξεκίνησε στις 13:00.

Παρουσία προσωπικοτήτων και πλήθους κόσμου

Στην κηδεία παρευρέθηκαν πολλοί συνάδελφοι και φίλοι του Γιώργου Μαζωνάκη από τον καλλιτεχνικό χώρο. Μεταξύ αυτών ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Δημήτρης Αργυρόπουλος, ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Άλκηστις Μαραγκουδάκη, ο Γιάννης Ξανθόπουλος, η Έλενα Παπαρίζου, ο Γιάννης Βαρδής, ο Γιώργος Λιανός και ο Νίκος Βέρτης. Η Πάολα, με την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης αποτελούσε «δίδυμο» στην αθηναϊκή νύχτα, και ο Στάθης Αγγελόπουλος έδωσαν επίσης το «παρών» από νωρίς.

Επίσης, στην εκκλησία βρέθηκαν πολιτικά πρόσωπα, όπως ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, και η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη. Την οικογένεια του εκλιπόντος εκπροσώπησαν η αδερφή του, Βάσω, η οποία υποδεχόταν τον κόσμο, και ο συντετριμμένος πατέρας του, Μανώλης, που έφτασε λίγο πριν τις 12:00.

Συγκινητική ήταν η δήλωση ενός συναδέλφου του, ο οποίος ανέφερε ότι ο Γιώργος ήταν αγαπητός στον κόσμο και τους συναδέλφους του, προσθέτοντας ότι τον είχε στην καρδιά του ως αγνό παιδί. Εξέφρασε επίσης ενοχές, καθώς το τελευταίο διάστημα, πριν από 1,5 μήνα, ο τραγουδιστής τον έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο, αλλά λόγω συναυλιών εκτός Αθηνών, δεν κατάλαβε τι ήθελε να του πει.

Το «παιδί της γειτονιάς»

Πολλοί από τους παρευρισκόμενους, κρατώντας λουλούδια στα χέρια, θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή ως «έναν δικό τους άνθρωπο». Κάτοικος του Κορυδαλλού τον περιέγραψε ως «ένα παιδί της γειτονιάς» και «εξαίρετο τραγουδιστή», τονίζοντας ότι τον είχε δει αρκετές φορές στην περιοχή, ακόμα και στο κέντρο του Κορυδαλλού. «Ήταν εξαίρετος και άδικα πήγε, πήγε πολύ άδικα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άλλος θαυμαστής θυμήθηκε ότι τον είχε δει στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης, όπου είχε φωτογραφηθεί με τον εγγονό του, περιγράφοντάς τον ως «υπέροχο». Ο κόσμος αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με ιδιαίτερο τρόπο, καθώς έξω από την εκκλησία ακούστηκε και ένα ζεϊμπέκικο. Μετά την εξόδιο ακολουθία, η σορός του θα μεταφερθεί στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών για την ταφή.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr, ieidiseis.gr