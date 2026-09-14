Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι έρευνες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις αρχές να στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στα ψηφιακά ίχνη που έχουν ήδη ανακτηθεί. Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» τίθεται η πιθανή εμπλοκή τρίτων προσώπων, καθώς και ο τρόπος χρήσης των ψηφιακών ευρημάτων που διαγράφηκαν και στη συνέχεια ανακτήθηκαν. Σήμερα το μεσημέρι, οι δύο γιατροί αναμένεται να παρουσιαστούν στον ανακριτή για να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις.

Οι έρευνες και τα ψηφιακά ευρήματα

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, εξήγησε ότι η αστυνομική έρευνα δεν έχει σταματήσει και πως υπάρχει ακόμα εκκρεμότητα. Όπως ανέφερε, οι συνάδελφοι στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών εργάζονται νυχθημερόν για να μπορέσουν να δώσουν πλήρη εικόνα των αποτελεσμάτων της εξέτασης των ψηφιακών πειστηρίων στην αρμόδια ανακριτική αρχή. Αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς σήμερα αναμένονται οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων, και ο αρμόδιος ανακριτής πρέπει να έχει πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Τις προηγούμενες μέρες παραδόθηκε ήδη μία πρώτη έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στην αρμόδια ανακριτική αρχή. Ωστόσο, υπάρχει ένας μεγάλος όγκος δεδομένων τα οποία επεξεργάζονται οι συνάδελφοι. Οι αρχές αναμένουν επίσης τα αποτελέσματα από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου, καθώς οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν τόσο μεταξύ των κατηγορουμένων όσο και με άλλα τρίτα πρόσωπα θεωρούνται πολύ σημαντικές και μπορούν να προσφέρουν περισσότερα στοιχεία.

Το χρονοδιάγραμμα και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η κατάθεση της πρώτης διασώστριας που έφτασε στο ιατρείο, καθώς οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το ακριβές χρονοδιάγραμμα των γεγονότων. Συνολικά 84 λεπτά φέρεται να μεσολάβησαν μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στην ανασύνθεση όσων συνέβησαν στον χώρο του ιατρείου από την ώρα της άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη, λίγο πριν από τις 14:00 το μεσημέρι, μέχρι και τη στιγμή που κάλεσαν το ΕΚΑΒ στις 16:23.

Στο πλαίσιο των ερευνών, θα προσπαθήσουν να επιβεβαιώσουν αν όντως υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία με κάποιο πρόσωπο που ενημέρωσε τον Γιώργο Μαζωνάκη να επιστρέψει ή αν απλώς επέστρεψε εκείνη την ώρα στο ιατρείο. Επίσης, εξετάζονται άλλες λεπτομέρειες που είναι πολύ σημαντικές, όπως και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα αρχεία που έχουν ανακτηθεί, πριν διαγραφούν.

Η φωτογραφία και η χρήση του υλικού

Αναφορικά με τη φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης την ώρα που έχει ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. σημείωσε ότι δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα πώς έχει χρησιμοποιηθεί αυτό το υλικό. Αυτή τη στιγμή, οι συνάδελφοι προσπαθούν να επεξεργαστούν τα ψηφιακά πειστήρια για να διαπιστώσουν με ποιον τρόπο χρησιμοποιήθηκαν τα αρχεία που έχουν ήδη ανακτηθεί.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr