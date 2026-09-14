Οι επώνυμοι που αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Νίκαια

Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν το βράδυ της 13ης Σεπτεμβρίου στους δρόμους γύρω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς πλήθος κόσμου περίμενε υπομονετικά για να αποδώσει την τελευταία τιμή στον αγαπημένο καλλιτέχνη, ο οποίος «έσβησε» στα 54 του χρόνια.

Η λαοθάλασσα στη Νίκαια

Η περιοχή της Νίκαιας, όπου μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, πλημμύρισε από ανθρώπους που ήρθαν από διάφορα μέρη, ακόμα και από την περιφέρεια, μόνο και μόνο για να πουν το τελευταίο αντίο στο ίνδαλμά τους. Η λαοθάλασσα που σχηματίστηκε γύρω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος μαρτυρούσε τη βαθιά αγάπη και εκτίμηση του κοινού προς τον τραγουδιστή.

Οι δρόμοι γύρω από τον ναό γέμισαν από κόσμο που στάθηκε αγόγγυστα στη σειρά, θέλοντας να αποχαιρετήσει έναν καλλιτέχνη που σημάδεψε με την παρουσία του τη μουσική σκηνή. Η παρουσία τόσων πολλών ανθρώπων υπογράμμισε το μέγεθος της απώλειας.

Οι επώνυμοι στο τελευταίο αντίο

Μέσα σε αυτό το πλήθος, ο φακός απαθανάτισε και αρκετά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της showbiz και όχι μόνο. Επώνυμοι Έλληνες επέλεξαν να βρεθούν εκεί, δίπλα στον απλό κόσμο, χωρίς τυμπανοκρουσίες, για να αποχαιρετήσουν τον φίλο τους και συνάδελφό τους.

Η παρουσία τους ήταν διακριτική, δείχνοντας τον σεβασμό τους προς τον εκλιπόντα και την οικογένειά του, καθώς και την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στο συλλογικό πένθος για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Τα πρόσωπα που διακρίθηκαν

Ανάμεσα στα πρόσωπα που διακρίθηκαν από τον φακό ήταν η Έλενα Χριστοπούλου, η οποία βρέθηκε εκεί μαζί με το μοντέλο και επιχειρηματία Βασιλική Ρούσου. Επίσης, το «παρών» έδωσε ο συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης, καθώς και η δημοσιογράφος Σάσα Σταμάτη.

Στην Αγία Τριάδα Νίκαιας βρέθηκε και ο γνωστός σεφ Αντρέας Λαγός, μαζί με τη σκηνοθέτιδα Εύη Καλογηροπούλου, η οποία είναι γνωστή για τη δημιουργία του «Θρόνου του Ξέρξη». Η λίστα των επώνυμων που παρευρέθηκαν ήταν μεγάλη, αντανακλώντας το ευρύ φάσμα των ανθρώπων που είχε αγγίξει ο Γιώργος Μαζωνάκης με την προσωπικότητα και το έργο του.

Καλλιτέχνες και φίλοι αποχαιρετούν

Πολλοί καλλιτέχνες και φίλοι του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσαν το «παρών» για να τον αποχαιρετήσουν. Μεταξύ αυτών ήταν η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και ο Λάκης Λαζόπουλος. Η Άννα Βίσση, ο Σταμάτης Γονίδης και ο Θέμης Αδαμαντίδης ήταν επίσης εκεί, εκφράζοντας τη θλίψη τους.

Την τελευταία τιμή απέδωσαν και η Έλλη Κοκκίνου, ο Γιώργος Λιβάνης, η Ανδρομάχη και η Άντζελα Δημητρίου. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Νίκος Βουρλιώτης και η Φαίη Σκορδά συμπλήρωσαν τη μακρά λίστα των επώνυμων που βρέθηκαν στη Νίκαια για να πουν το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr