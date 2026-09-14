Αδημοσίευτο βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη με την σκυλίτσα του, Αρίθα, από γυρίσματα κλιπ

Ένα αδημοσίευτο βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη με την σκυλίτσα του, Αρίθα, είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας. Το στιγμιότυπο, που δεν είχε προβληθεί ξανά, προκάλεσε συγκίνηση σε όσους το παρακολούθησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δημοσιοποίηση του βίντεο έγινε μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, ο οποίος συγκλόνισε την Ελλάδα.

Η ιδιαίτερη σχέση με την Αρίθα

Ο Γιώργος Μαζωνάκης διατηρούσε μια πολύ στενή σχέση με την σκυλίτσα του, την Αρίθα. Αυτή η ιδιαίτερη σχέση αποτυπώνεται σε πλήθος φωτογραφιών και βίντεο που υπάρχουν, καθώς ο τραγουδιστής την έπαιρνε μαζί του σχεδόν παντού.

Συγκεκριμένα, η Αρίθα συνόδευε τον Γιώργο Μαζωνάκη σε διάφορες επαγγελματικές του δραστηριότητες, όπως φωτογραφίσεις και γυρίσματα για μουσικά βίντεο. Η παρουσία της ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του και της δημόσιας εικόνας του, αναδεικνύοντας τον ισχυρό δεσμό που τους ένωνε.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο

Το αδημοσίευτο αυτό βίντεο μοιράστηκε στο Instagram από τον Ελληνογερμανό κινηματογραφιστή Αλέξανδρο Σταματιάδη. Η κίνησή του αυτή ήρθε μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος είχε προκαλέσει βαθιά συγκίνηση σε όλη την Ελλάδα.

Ο κινηματογραφιστής επέλεξε να μοιραστεί αυτή τη σκηνή, η οποία παρέμενε μέχρι πρότινος άγνωστη στο ευρύ κοινό. Η δημοσίευση αυτή προσέφερε στους θαυμαστές του τραγουδιστή ένα ακόμα προσωπικό στιγμιότυπο από τη ζωή του με την αγαπημένη του τετράποδη φίλη.

Λεπτομέρειες από τα γυρίσματα

Η συγκεκριμένη σκηνή, στην οποία πρωταγωνιστούν ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Αρίθα, γυρίστηκε τον Ιούνιο του 2024. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε μια ταβέρνα, η οποία βρίσκεται στην περιοχή Φέρμα, στον νομό Λασιθίου της Κρήτης.

Το βίντεο αποτελούσε μέρος των γυρισμάτων για το μουσικό κλιπ του τραγουδιού «Θάλασσες». Παρόλο που η σκηνή αυτή δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στο μοντάζ του τελικού βίντεο, ο κινηματογραφιστής ανέφερε πως είχε «μείνει κάπως στην καρδιά τους».

Το «αντίο» του κινηματογραφιστή

Στην ανάρτησή του, ο Αλέξανδρος Σταματιάδης συνόδευσε το βίντεο με ένα συγκινητικό μήνυμα. «Ο Γιώργος και η σκύλα του, η Αρίθα, σε μια ταβέρνα στα Φέρμα, στον νομό Λασιθίου της Κρήτης», έγραψε χαρακτηριστικά.

Συνέχισε εξηγώντας: «Η συγκεκριμένη σκηνή γυρίστηκε τον Ιούνιο του 2024, στο πλαίσιο των γυρισμάτων του μουσικού βίντεο “Θάλασσες”, αλλά τελικά έμεινε εκτός, γιατί δεν μας ταίριαζε στο μοντάζ. Κι όμως, αυτή η σκηνή είχε μείνει κάπως στην καρδιά μας. Καλό ταξίδι, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε για όλα!». Το μήνυμα αυτό αποτελεί έναν φόρο τιμής στον τραγουδιστή και την αγάπη του για την Αρίθα.

Η απώλεια της Αρίθας

Η απώλεια της Αρίθας είχε προηγηθεί αυτής του Γιώργου Μαζωνάκη. Η αγαπημένη σκυλίτσα του τραγουδιστή έφυγε από τη ζωή σχεδόν έναν χρόνο πριν από τον ίδιο, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Η δημοσιοποίηση αυτού του αδημοσίευτου βίντεο έρχεται να υπενθυμίσει τη βαθιά σύνδεση που είχαν και να προσφέρει μια ακόμα ματιά στις προσωπικές στιγμές του καλλιτέχνη, ο οποίος πάντα έδειχνε την αγάπη του για τα ζώα και ειδικά για την Αρίθα.

Με πληροφορίες από: Reader