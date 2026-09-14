Η νέα δραματική σειρά «Μπλε Ώρες» κάνει πρεμιέρα απόψε Δευτέρα (14/9) στις 21:00 στον ΣΚΑΪ. Η σειρά, που φέρει την υπογραφή των Ανδρέα Γεωργίου, Βάνας Δημητρίου και Κούλλη Νικολάου, ξεκινά με ένα διπλό επεισόδιο, εισάγοντας τους τηλεθεατές σε μια ιστορία γεμάτη πάθος, μυστήριο και ανατροπές.

Η πλοκή και οι κεντρικοί ήρωες

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται η Εύα, την οποία υποδύεται η Ιζαμπέλλα Φούλοπ, και ο Άγγελος, τον οποίο ενσαρκώνει ο Βαγγέλης Κακουριώτης. Οι δύο πρωταγωνιστές είναι παράνομα ερωτευμένοι και αποφασισμένοι να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο που στέκεται στον δρόμο τους. Η νέα δραματική σειρά του ΣΚΑΪ πραγματεύεται έναν παράνομο έρωτα, μια στυγερή δολοφονία και αμέτρητα μυστικά, με τους ήρωες να ακροβατούν συνεχώς ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι.

Η ιστορία ξεκινά στο γραφικό Πήλιο και συγκεκριμένα στην πανέμορφη Τσαγκαράδα. Εκεί, ο Άγγελος και η Εύα μπορούν να συναντιούνται μόνο για λίγο, κρυφά, καθώς είναι και οι δύο παντρεμένοι με άλλους συντρόφους. Οι συναντήσεις τους λαμβάνουν χώρα πάντα πριν το χάραμα, κατά τη διάρκεια των «Μπλε Ωρών», όπως υποδηλώνει και ο τίτλος της σειράς.

Το υπόβαθρο των πρωταγωνιστών και οι σχέσεις τους

Ο Άγγελος προέρχεται από μια εύπορη οικογένεια του Πηλίου, η οποία διατηρεί μια γαλακτοκομική μονάδα στην περιοχή. Αντίθετα, η Εύα είναι μια απλή εργάτρια στην επιχείρηση της οικογένειας του Άγγελου. Αυτή η κοινωνική διαφορά προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στον παράνομο δεσμό τους.

Οι γάμοι και των δύο πρωταγωνιστών αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ο Διονύσης, ο σύζυγος της Εύας, αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά στη σχέση τους. Παράλληλα, η Λίζα, η σύζυγος του Άγγελου, την οποία υποδύεται η Αναστασία Δρακά, υποπτεύεται ότι ο άντρας της έχει ερωμένη. Ο Άγγελος έχει ήδη ζητήσει διαζύγιο από τη Λίζα, ωστόσο εκείνη αρνείται να του το δώσει, απαιτώντας υπερβολικές οικονομικές αποζημιώσεις.

Η δολοφονία που ανατρέπει τα πάντα

Μια κομβική στιγμή στην εξέλιξη της πλοκής είναι η δολοφονία της Λίζας, της συζύγου του Άγγελου. Το τραγικό αυτό γεγονός ανατρέπει όλες τις μέχρι τώρα ισορροπίες και καθιστά τον Άγγελο τον βασικό ύποπτο για τον θάνατό της. Μετά από αυτή την εξέλιξη, όλα τα μυστικά που κρύβουν οι ήρωες κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν, αναγκάζοντάς τους να πληρώσουν το τίμημα των επιλογών τους.

Πριν από τη δολοφονία, το ερωτευμένο ζευγάρι, ο Άγγελος και η Εύα, αποφασίζει να κάνει μια μικρή απόδραση στη Σκιάθο, προκειμένου να ζήσει ελεύθερα τον έρωτά του, έστω και για λίγο. Ωστόσο, η ζήλια του Διονύση, του άντρα της Εύας, τον οδηγεί να την παρακολουθήσει, περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο την κατάσταση και φέρνοντας τους ήρωες αντιμέτωπους με τις συνέπειες των πράξεών τους.

Το τραγούδι των τίτλων

Τους τίτλους της σειράς συνοδεύει το τραγούδι «Το πρόστιμο», το οποίο ερμηνεύει η Πάολα. Τη μουσική του τραγουδιού έχει γράψει ο Χρίστος Στυλιανού, ενώ τους στίχους υπογράφει η Λίνα Δημοπούλου. Η μουσική επένδυση ενισχύει την ατμόσφαιρα της δραματικής σειράς, συμπληρώνοντας την ένταση και το πάθος της ιστορίας.

Με πληροφορίες από: Reader