Ο Μίλτος Πασχαλίδης τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με το «Ανήκω σε μένα»

Με έναν μουσικό αποχαιρετισμό επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη ο Μίλτος Πασχαλίδης. Σε πρόσφατη συναυλία του, ενέταξε στο πρόγραμμά του ένα από τα τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία του 54χρονου καλλιτέχνη, προκαλώντας συγκίνηση στους παρευρισκόμενους.

Η συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, προκάλεσε βαθιά συγκίνηση σε ολόκληρο τον καλλιτεχνικό κόσμο. Πολλοί τραγουδιστές αναφέρθηκαν δημόσια στον εκλιπόντα καλλιτέχνη, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά τους και την απώλεια.

Μάλιστα, αρκετοί επέλεξαν να αφιερώσουν κομμάτια του Γιώργου Μαζωνάκη στις δικές τους εμφανίσεις, ως φόρο τιμής στη μνήμη του.

Η επιλογή του Μίλτου Πασχαλίδη

Στη δική του συναυλία, ο Μίλτος Πασχαλίδης επέλεξε να ερμηνεύσει το τραγούδι «Ανήκω Σε Μένα». Πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά κομμάτια της πρώτης περιόδου του Γιώργου Μαζωνάκη, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1994.

Η επιλογή αυτή αναδεικνύει την επιρροή που είχε το έργο του Μαζωνάκη σε συναδέλφους του, ακόμα και από διαφορετικά μουσικά είδη.

Στιγμές από τη συναυλία

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα του TikTok, ο Μίλτος Πασχαλίδης ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Γεια σου Γιωργάρα». Η στιγμή αυτή, μαζί με την ερμηνεία του τραγουδιού, καταγράφηκε και μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα βίντεο περιλαμβάνουν επίσης κείμενο όπως «Ανήκω σε μένα.. Για το Γιώργο.. Απο τον Μιλτο..» και hashtags όπως #miltos, #mazwnakis, #anikwsemena, #miltospasxalidis, δείχνοντας την απήχηση της κίνησης αυτής στο κοινό.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr