Good Job Nicky: Συγκλονισμένος για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ξέσπασε σε κλάματα

Ο Good Job Nicky, κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής εμφάνισής του, θέλησε να μιλήσει για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Η συγκίνηση του ήταν τόσο μεγάλη που δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, εκφράζοντας δημόσια τη θλίψη του για την απώλεια του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ο τραγουδιστής τόνισε επανειλημμένα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης «σήμαινε πάρα πολλά» για τον ίδιο προσωπικά, αλλά και για το ευρύτερο κοινό.

Η βαθιά συγκίνηση του Good Job Nicky

Στη διάρκεια του live του, ο Good Job Nicky επιχείρησε να αναφερθεί στον Γιώργο Μαζωνάκη, όμως η συναισθηματική του φόρτιση ήταν εμφανής από την πρώτη στιγμή. Με τρεμάμενη φωνή και εμφανώς επηρεασμένος, ο τραγουργιστής δήλωσε αρχικά πως ο Γιώργος Μαζωνάκης «σήμαινε πάρα πολλά για εμένα», προτού η φωνή του σπάσει και ξεσπάσει σε κλάματα, αδυνατώντας να συνεχίσει την ομιλία του.

Η προσπάθειά του να εκφράσει τα συναισθήματά του για τον εκλιπόντα καλλιτέχνη ήταν έντονη, καθώς επανέλαβε τη φράση «Ο Γιώργος σήμαινε πάρα πολλά και σημαίνει ακόμη πάρα πολλά για όλους μας». Ο Good Job Nicky ζήτησε συγγνώμη από το κοινό του για την αδυναμία του να κρύψει τη συναισθηματική του φόρτιση, ενώ παράλληλα απηύθυνε έκκληση στους παρευρισκόμενους να δείχνουν την αγάπη τους στους ανθρώπους που εκτιμούν, λέγοντας «σας εκλιπαρώ, παιδιά, να δείχνετε ότι αγαπάτε».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ως «ελεύθερος άνθρωπος»

Ο Good Job Nicky συνέχισε να μιλά για τον Γιώργο Μαζωνάκη, περιγράφοντάς τον ως ένα «πάρα πάρα πολύ ευαίσθητο πλάσμα». Η σκέψη του για τον εκλιπόντα καλλιτέχνη τον απασχολούσε όλη την ημέρα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τονίζοντας ότι «είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα αυτές τις μέρες» για εκείνον.

Ο γνωστός τραγουδιστής υπογράμμισε τη μοναδική προσωπικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη, δηλώνοντας πως «μας έδειξε ειλικρινά τι πάει να πει ελεύθερος άνθρωπος». Εξήγησε ότι ο Μαζωνάκης «γούσταρε πάρα πολύ αυτό που έκανε» και αυτή η αγάπη για τη μουσική και τη ζωή «τον κρατούσε παιδί, τον κρατούσε ζωντανό, τον κρατούσε ελεύθερο», αναδεικνύοντας την αυθεντικότητα και το πάθος του για την τέχνη του.

Το μήνυμα αγάπης και η κηδεία του καλλιτέχνη

Στο τέλος της συναισθηματικά φορτισμένης του ομιλίας, ο Good Job Nicky εξέφρασε την ελπίδα ότι ο κόσμος είχε δείξει στον Γιώργο Μαζωνάκη την αγάπη που του άξιζε. «Και πραγματικά ελπίζω να του το δείξαμε ότι τον αγαπούσαμε, γιατί τον αγαπούσαμε και μας αγαπούσε», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας με έμφαση: «Να το ξέρετε ότι σας αγαπούσε όλους».

Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη σε όλο το πανελλήνιο, όπως αναφέρεται στην πηγή. Η κηδεία του δημοφιλούς καλλιτέχνη έχει προγραμματιστεί να τελεστεί σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στη 1 το μεσημέρι, σηματοδοτώντας το τελευταίο αντίο στον άνθρωπο που άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή.

Με πληροφορίες από: Reader