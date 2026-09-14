Στη μία το μεσημέρι, σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, τελείται η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Ο αγαπητός καλλιτέχνης, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 54 ετών την προηγούμενη Τετάρτη κατά τη διάρκεια ιατρικής επέμβασης, οι συνθήκες της οποίας ερευνώνται, επέστρεψε για τελευταία φορά στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου μεγάλωσε και έζησε τα παιδικά του χρόνια.

Λαοθάλασσα στην Αγία Τριάδα

Από το απόγευμα της Κυριακής, η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη είχε τεθεί σε λαϊκή αγρύπνια στον ναό της γειτονιάς του. Πολύ πριν την άφιξη της σορού, πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει και περίμενε υπομονετικά υπό τους ήχους τραγουδιών του ερμηνευτή, προκειμένου να δώσει το στερνό κατευόδιο στο μουσικό του ίνδαλμα. Η Νίκαια δεν κοιμήθηκε το βράδυ της Κυριακής, με τα τραγούδια του να ακούγονται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και τη ροή του κόσμου να μη σταματά ούτε μετά τα μεσάνυχτα.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας περίμεναν υπομονετικά στην ουρά, άλλοι κρατώντας ένα λουλούδι, άλλοι απλώς σιωπηλοί, για να σταθούν για λίγα λεπτά μπροστά στη σορό του ανθρώπου που σημάδεψε με τη φωνή και τα τραγούδια του περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Γύρω από την εκκλησία, η Νίκαια αποχαιρετούσε τον «δικό της Γιώργο» με τον δικό της τρόπο, με κατοίκους και θαυμαστές να σιγοτραγουδούν τους στίχους του μέσα στη νύχτα, με δάκρυα στα μάτια. Αρκετοί από τους θαυμαστές του έφτασαν και αναμένεται να φτάσουν και σήμερα στην εκκλησία από περιοχές εκτός Αθηνών, με πούλμαν ειδικά ναυλωμένα για την περίσταση.

Συγκίνηση και παρουσία επώνυμων

Αρκετοί επώνυμοι από τον καλλιτεχνικό χώρο, κυρίως δε συνάδελφοι του εκλιπόντος, βρέθηκαν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ανάμεσά τους η Άντζελα Δημητρίου, η Άννα Βίσση, ο Λάκης Λαζόπουλος, η Ζέτα Μακρυπούλια και πολλοί ακόμη, που πέρασαν από την εκκλησία σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Η εξόδιος ακολουθία είναι ανοιχτή στο κοινό.

Ιδιαίτερα φορτισμένες ήταν οι στιγμές όταν το φέρετρο έφτασε το απόγευμα της Κυριακής στον ναό και πέρασε μπροστά από τους γονείς και τις αδελφές του τραγουδιστή. Η μητέρα του, εμφανώς συντετριμμένη, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον πόνο της, ξεσπώντας φωνάζοντας «το παιδί μου». Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η προσέλευση του κόσμου ήταν συνεχής, με την ουρά έξω από την Αγία Τριάδα να παραμένει μεγάλη επί ώρες.

Μέτρα ασφαλείας και παράκληση της οικογένειας

Η αστυνομία από την Κυριακή έχει λάβει μέτρα στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον Ιερό Ναό, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός. Για τα τηλεοπτικά συνεργεία έχει χωροθετηθεί ειδικό σημείο για την κάλυψη της τελετής, ενώ παράλληλα υπάρχει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για κάθε ενδεχόμενο.

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη παρακαλεί αντί στεφάνων να δοθούν δωρεές στον οργανισμό Humanity Greece. Η ταφή του αγαπητού στο ευρύ κοινό ερμηνευτή θα γίνει στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο, έπειτα από παράκληση της οικογένειάς του.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr, ieidiseis.gr