Σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, η Νίκαια, ο τόπος όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η κηδεία του μεγάλου καλλιτέχνη θα λάβει χώρα το μεσημέρι, μετά τον αιφνίδιο θάνατό του την περασμένη Τετάρτη. Η είδηση της απώλειάς του έχει βυθίσει στο πένθος το πανελλήνιο, πυροδοτώντας ένα πρωτοφανές κύμα αγάπης και συγκίνησης.

Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή

Η εξόδιος ακολουθία του κορυφαίου ερμηνευτή έχει προγραμματιστεί για τις 13:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Εκεί, πλήθος κόσμου αναμένεται να δώσει το «ύστατο χαίρε» στον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη θα μεταφερθεί στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η ταφή, ολοκληρώνοντας τον κύκλο του αποχαιρετισμού.

Ο αιφνίδιος θάνατος και η ιατρική αμέλεια

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, γεγονός που προκάλεσε σοκ. Ο θάνατός του επήλθε έπειτα από ανακοπή που υπέστη σε ιδιωτικό ιατρείο, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Κολωνακίου.

Η απώλεια του καλλιτέχνη αποδίδεται, σύμφωνα με τις πηγές, σε εγκληματική ιατρική αμέλεια. Αυτή η διάσταση της υπόθεσης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και δηλώσεις, με τον πατέρα του Γιώργου Μαζωνάκη να έχει συγκλονίσει με τη δήλωσή του: «Αυτοί πρέπει να μπουν φυλακή και να μην ξαναβγούν ποτέ».

Το λαϊκό προσκύνημα στη Νίκαια

Από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια είχε κατακλυστεί από μια ατελείωτη λαοθάλασσα. Η σορός του κορυφαίου ερμηνευτή είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, δίνοντας την ευκαιρία στον κόσμο να τον αποχαιρετήσει.

Η προσέλευση του κοινού ήταν ανεπανάληπτη, με την αγρυπνία να συνεχίζεται ολονύχτια. Αυτό επέτρεψε σε όλους όσοι το επιθυμούσαν να πουν το «ύστατο χαίρε» μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι της Δευτένης, λίγο πριν την εξόδιο ακολουθία.

Συγκλονιστικές στιγμές κατά την άφιξη της σορού

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν κατά την άφιξη της σορού του Γιώργου Μαζωνάκη στον προαύλιο χώρο του ναού ήταν ανατριχιαστικές. Καθώς το όχημα που μετέφερε το μαύρο φέρετρο πλησίαζε με αργό ρυθμό, το πλήθος άρχισε να το ραίνει με λουλούδια.

Παράλληλα, οι παρευρισκόμενοι φώναζαν ρυθμικά «Αθάνατος», σε μια ένδειξη τιμής και αγάπης προς τον καλλιτέχνη. Η ατμόσφαιρα έγινε ακόμα πιο βαριά και συναισθηματικά φορτισμένη όταν από τα μεγάφωνα άρχισε να ηχεί το θρυλικό τραγούδι «Ώρες μικρές», λυγίζοντας ακόμα και τους πιο ψύχραιμους από το παρόν κοινό.

Η Νίκαια, ο τόπος αναφοράς

Η Νίκαια δεν ήταν απλώς ο τόπος γέννησης και ανατροφής του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά αποτελούσε διαχρονικά σημείο αναφοράς για τον ίδιο. Ο καλλιτέχνης έκανε συχνές αναφορές στην καταγωγή του, εκφράζοντας την αγάπη του για τη «γειτονιά» του.

Αυτή η σύνδεση με τη Νίκαια ήταν τόσο ισχυρή που ο Γιώργος Μαζωνάκης την ενσωμάτωνε ακόμη και μέσα από τα τραγούδια του, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη σχέση που είχε με τον τόπο του.

Με πληροφορίες από: Reader