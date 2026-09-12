Ο Άκης Πετρετζίκης στον ΣΚΑΪ και νέες εκπομπές στην ΕΡΤ

Σημαντικές αλλαγές και νέες προσθήκες αναμένονται στα τηλεοπτικά προγράμματα, καθώς ο Άκης Πετρετζίκης επιστρέφει στον ΣΚΑΪ με τις δύο εκπομπές του. Παράλληλα, η ΕΡΤ προχωρά σε διπλή έναρξη νέων ψυχαγωγικών εκπομπών, ενισχύοντας τη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Εξελίξεις υπάρχουν και για την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, «Καλύτερα δε Γίνεται», με μια ευχάριστη προσθήκη.

Η επιστροφή του Άκη Πετρετζίκη στον ΣΚΑΪ

Ο γνωστός σεφ, Άκης Πετρετζίκης, επιστρέφει στους τηλεοπτικούς δέκτες του ΣΚΑΪ, καθώς οι υπογραφές έχουν πέσει εδώ και καιρό. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει την προβολή των δύο εκπομπών του, οι οποίες μετακομίζουν ατόφιες στο κανάλι του Φαλήρου μετά τη λήξη του συμβολαίου του και την αποχώρησή του από τον Alpha.

Ο Άκης Πετρετζίκης, χαρακτηριζόμενος ως ο πιο εμπορικός MasterChef, πραγματοποιεί ήδη γυρίσματα αποκλειστικά για τον ΣΚΑΪ. Πρόκειται για δική του τηλεοπτική παραγωγή, γεγονός που σημαίνει ότι το κανάλι θα παραλάβει ένα έτοιμο προϊόν για προβολή. Η επίσημη ανακοίνωση για τη νέα αυτή συνεργασία αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες.

Νέες ψυχαγωγικές εκπομπές στην ΕΡΤ

Η δημόσια τηλεόραση ετοιμάζεται να υποδεχθεί δύο νέες ψυχαγωγικές εκπομπές, οι οποίες θα προστεθούν στο πρόγραμμα των Σαββατοκύριακων. Οι εκπομπές αυτές θα κάνουν πρεμιέρα στις αρχές Οκτωβρίου, δημιουργώντας μια νέα ζώνη ψυχαγωγίας.

Στόχος είναι να προσφέρουν μια ανάσα ψυχαγωγικού περιεχομένου, καλύπτοντας το διάστημα από τις 13:00 έως τις 18:00. Η συγκεκριμένη ζώνη τοποθετείται ανάμεσα στα δύο βασικά δελτία ειδήσεων, προσφέροντας στους τηλεθεατές μια εναλλακτική πρόταση.

Η Έλενα Παπαβασιλείου αναλαμβάνει την πρώτη εκπομπή

Την πρώτη από τις δύο νέες εκπομπές της ΕΡΤ αναλαμβάνει η Έλενα Παπαβασιλείου. Η δημοσιογράφος θα έχει τον δικό της τηλεοπτικό χρόνο, παρουσιάζοντας μια εκπομπή που θα επικεντρώνεται κυρίως σε συνεντεύξεις προσώπων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η εκπομπή της Έλενας Παπαβασιλείου θα ξεκινά στις 13:00. Το περιεχόμενό της θα είναι αντίστοιχο με αυτό του «EQ», της εκπομπής που παρουσίαζε μέχρι πέρυσι στο Action 24.

Το δίδυμο Παπαχάμου – Καμπούρη και η Eurovision

Αμέσως μετά την εκπομπή της Έλενας Παπαβασιλείου, θα ακολουθεί η νέα ψυχαγωγική εκπομπή που θα παρουσιάζουν ο Θάνος Παπαχάμος με τη Δέσποινα Καμπούρη. Η Δέσποινα Καμπούρη, μετά την αποχώρησή της από το «Πρωινό» και τον Γιώργο Λιάγκα στον ΑΝΤ1, βρήκε τηλεοπτική στέγη στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.

Από την πλευρά του, ο Θάνος Παπαχάμος παρέμεινε στην ΕΡΤ, επιλέγοντας να μην ακολουθήσει την ομάδα των Ζαμπέτογλου και Αναγνωστόπουλου στον ΣΚΑΪ. Τώρα, θα σχηματίσει δίδυμο με την κυρία Καμπούρη, με το περιεχόμενο της εκπομπής τους να περιλαμβάνει στήλες life, culture, καθώς και θέματα από την ελληνική και ξένη showbiz.

Επιπλέον, το δίδυμο Παπαχάμου και Καμπούρη θα είναι υπεύθυνο για την παροχή πληροφοριών σχετικά με όλες τις εξελίξεις του διαγωνισμού της Eurovision, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας. Θεωρούνται επίσης το επικρατέστερο δίδυμο για τα backstage του φετινού «Sing for Greece».

Προσθήκη στο «Καλύτερα δε Γίνεται» της Ναταλίας Γερμανού

Ευχάριστη έκπληξη αναμένεται και για την εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» της Ναταλίας Γερμανού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα υπάρξει μια νέα προσθήκη στην ομάδα της εκπομπής, ενισχύοντας το περιεχόμενο και τη δυναμική της.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis