Αντώνης Ρέμος: «Το μεγαλύτερο λάθος μου ήταν η εμπλοκή μου με το ποδόσφαιρο»

Ο Αντώνης Ρέμος προχώρησε σε έναν απολογισμό της πορείας του, αναφερόμενος σε μια απόφαση που θεωρεί το μεγαλύτερο λάθος του. Ο γνωστός τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι η ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο, και ειδικότερα η εμπλοκή του με τον Ηρακλή, ήταν μια λανθασμένη επιλογή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρηση από τον χώρο, παρόλο που τρέφει μεγάλη αγάπη για το άθλημα.

Η εμπλοκή με το ποδόσφαιρο και η αποχώρηση

Σύμφωνα με τον Αντώνη Ρέμο, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που λατρεύει, ωστόσο, το ελληνικό πρωτάθλημα λειτουργεί με διαφορετικούς κανόνες. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «Το λατρεύω το ποδόσφαιρο αλλά στο ελληνικό πρωτάθλημα δυστυχώς, δεν σε σέβονται, πρέπει να σε φοβούνται». Αυτή η νοοτροπία, όπου ο σεβασμός αντικαθίσταται από τον φόβο, ήταν κάτι που δεν μπορούσε να αποδεχθεί.

Ο τραγουδιστής υπογράμμισε ότι το μόνο του λάθος ήταν η απόφαση να εμπλακεί με το ποδόσφαιρο, καθώς στο ελληνικό πρωτάθλημα «δεν μπορείς να λειτουργείς με την καρδιά». Για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του χώρου και να γίνει κάποιος που θα τον φοβούνται, θα έπρεπε να μετατραπεί σε έναν άνθρωπο που δεν τον αντιπροσωπεύει. «Για να με φοβηθούν, έπρεπε να γίνω κάτι που δεν είμαι, γι’ αυτό αποφάσισα να φύγω», ανέφερε, εξηγώντας την οριστική του αποχώρηση.

Η ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Πέρα από την ποδοσφαιρική του εμπειρία, ο Αντώνης Ρέμος αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή, μακριά από τη σκηνή και τη δημοσιότητα. Τόνισε τη μεγάλη σημασία που έχει για εκείνον η οικογένειά του, την οποία χαρακτήρισε ως τη βάση και το ανάχωμα που μπορεί να αντέξει όλα τα κύματα της ζωής. «Η οικογένεια είναι η βάση και το ανάχωμα που αντέχει όλα τα κύματα. Προσπαθώ να κρατάω έξω από το σπίτι τον Ρέμο», εξομολογήθηκε.

Περιγράφοντας την καθημερινότητά του ως πατέρα και οικογενειάρχη, ο Αντώνης Ρέμος έδωσε μια εικόνα του εαυτού του εκτός του καλλιτεχνικού του ρόλου. «Είμαι ο άνθρωπος που θα βγάλει τα σκυλιά βόλτα, θα κάνει τα ψώνια, θα κοιμίσει την κόρη του και θα ζητήσει συγγνώμη, αν κάνει λάθος», πρόσθεσε, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη πλευρά του στην καθημερινότητα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr