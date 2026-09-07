Ο βασιλιάς Κάρολος ξεκαθαρίζει τη θέση του Χάρι και της Μέγκαν

Ο βασιλιάς Κάρολος ξεκαθάρισε τη θέση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν, δούκα και δούκισσας του Σάσεξ, τονίζοντας ότι δεν είναι ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, παρά την πρόσφατη επιστροφή τους στη Βρετανία. Το Παλάτι προχώρησε σε επίσημες διευκρινίσεις σχετικά με τις δημόσιες εμφανίσεις και την ασφάλειά τους, με στόχο την αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης.

Οι οδηγίες δόθηκαν μέσω επιστολής που εστάλη σε ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης, των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και σε εκπροσώπους της βασιλικής οικογένειας σε όλη τη χώρα. Η επιστολή αυτή κοινοποιήθηκε επίσης στον δούκα και τη δούκισσα του Σάσεξ.

Οι οδηγίες του βασιλιά Καρόλου

Στην επιστολή του, ο βασιλιάς Κάρολος κατέστησε σαφές ότι οι τίτλοι του Χάρι και της Μέγκαν παραμένουν σε αναστολή. Ως εκ τούτου, το ζευγάρι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται παρά ως ιδιώτες. Αυτή η διευκρίνιση έρχεται να επιβεβαιώσει την ήδη γνωστή τους θέση εντός της βασιλικής ιεραρχίας.

Οι οδηγίες αυτές εστάλησαν κατόπιν εντολής του βασιλιά από τον ανώτερο αξιωματούχο του Βασιλικού Οίκου, τον Λόρδο Τσάμπερλεν. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση του Παλατιού να οριοθετήσει ξεκάθαρα τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των μελών της βασιλικής οικογένειας, ειδικά μετά την αποχώρηση του ζευγαριού από τα ενεργά τους καθήκοντα.

Θέματα ασφαλείας και συμφωνίες

Εκτός από τη διευκρίνιση του ρόλου τους, ο βασιλιάς Κάρολος επισήμανε στην επιστολή ότι «τα ζητήματα ασφαλείας θα πρέπει να εξακολουθήσουν να παραπέμπονται στις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές». Αυτό σημαίνει ότι η ασφάλεια του ζευγαριού θα διαχειρίζεται πλέον από τις αρμόδιες αρχές, όπως κάθε ιδιώτη, και όχι από το βασιλικό πρωτόκολλο.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η επιστολή βρίσκεται «σε πλήρη συμφωνία» με τη δεδηλωμένη επιθυμία της οικογένειας Σάσεξ να παραμείνει στην ιδιωτική σφαίρα κατά την παραμονή της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, ακολουθεί τα προβλεπόμενα από τη λεγόμενη «Συμφωνία του Σάντρινγχαμ», η οποία «εξακολουθεί να ισχύει» και καθορίζει τους όρους της αποχώρησής τους από τα βασιλικά καθήκοντα.

Η ιστορία της αποχώρησης και οι συνέπειες

Η επιστολή υπενθυμίζει ότι «είναι ευρέως γνωστό ότι τον Ιανουάριο του 2020 ο δούκας και η δούκισσα παραιτήθηκαν από την άσκηση αντιπροσωπευτικών καθηκόντων εκ μέρους του μονάρχη και δεν είναι πλέον ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας». Αυτή η απόφαση σηματοδότησε μια σημαντική αλλαγή στη σχέση τους με το Παλάτι και τον ρόλο τους στη δημόσια ζωή.

Η τρέχουσα θέση τους, όπως αναφέρεται στην επιστολή, «διαφέρει από τα κρατικά και βασιλικά καθήκοντα που ασκούν τα ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας και προσφέρει στο ζευγάρι προσωπική ελευθερία ως προς την οικονομική ανεξαρτησία και την προστασία της ιδιωτικής του ζωής». Το Παλάτι τονίζει ότι αυτή η θέση «θα εξακολουθήσει να γίνεται πλήρως σεβαστή», επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση για διατήρηση της ιδιωτικότητας που επεδίωξε το ζευγάρι.

Γιατί δόθηκαν οι διευκρινίσεις

Η ανάγκη για αυτές τις διευκρινίσεις προέκυψε «μετά την απόφαση του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο», καθώς «λάβανε σειρά αιτημάτων για διευκρινίσεις». Ο βασιλιάς έδωσε εντολή να κοινοποιηθούν οι πληροφορίες αυτές «προκειμένου να αποφευχθούν αμφιβολίες ή συγχύσεις» σχετικά με το καθεστώς τους.

Η κίνηση αυτή δείχνει την επιθυμία του Παλατιού να διατηρήσει τη σαφήνεια και την τάξη, ειδικά σε θέματα που αφορούν τη δημόσια εικόνα και τις προσδοκίες γύρω από τη βασιλική οικογένεια. Με τον τρόπο αυτό, ο βασιλιάς Κάρολος τραβά μια «κόκκινη γραμμή», καθορίζοντας τα όρια της συμμετοχής του Χάρι και της Μέγκαν στα βασιλικά καθήκοντα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr