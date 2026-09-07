Το «Στο παρα 5» πρώτο σε τηλεθέαση την Παρασκευή

Η σειρά «Στο παρα 5» αναδείχθηκε νικήτρια στην κούρσα τηλεθέασης την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στο φινάλε του προηγούμενου πενθήμερου. Κατάφερε να ξεπεράσει τη σειρά «Το σόι σου» με μια οριακή διαφορά, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, ήταν μόλις 0,1%. Αυτή η μικρή απόσταση μεταφράζεται σε 18.000 τηλεθεατές, υπογραμμίζοντας τον έντονο ανταγωνισμό που επικράτησε μεταξύ των δύο δημοφιλών προγραμμάτων.

Η μάχη της τηλεθέασης και η μικρή διαφορά

Η επικράτηση της σειράς «Στο παρα 5» έναντι του «Το σόι σου» ήταν αποτέλεσμα μιας σκληρής αναμέτρησης για την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού. Η διαφορά δυναμικότητας που χώριζε τις δύο σειρές ήταν ελάχιστη, μόλις 0,1%, όπως καταγράφηκε από τη Nielsen. Αυτό το μικρό ποσοστό αντιστοιχεί σε 18.000 τηλεθεατές, γεγονός που αναδεικνύει πόσο κοντά βρίσκονταν τα νούμερα τηλεθέασης των δύο προγραμμάτων στο τέλος της εβδομάδας, με το «Στο παρα 5» να εξασφαλίζει τελικά την πρωτιά.

Ακόμα πιο μικρό ήταν το «άνοιγμα στην ψαλίδα» μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης επιλογής, όπως αυτές εμφανίζονται στην ημερήσια κατάταξη του Top 10. Αυτή η στενή διαφορά υποδηλώνει τη γενικότερη τάση για έντονο και οριακό ανταγωνισμό στις κορυφαίες θέσεις των τηλεοπτικών προγραμμάτων, με το κοινό να μοιράζεται μεταξύ διαφορετικών επιλογών.

Το μεσημεριανό δελτίο του ΣΚΑΪ στην τέταρτη θέση

Σε γενικές γραμμές, δεν σημειώθηκαν συγκλονιστικές μεταβολές στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης κατά την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, οι συνθήκες που επικρατούν στον τηλεοπτικό χώρο και η ένταση του ανταγωνισμού συνέβαλαν ώστε το μεσημεριανό δελτίο του ΣΚΑΪ να εμφανιστεί σε μια αξιοσημείωτη θέση. Συγκεκριμένα, το ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού βρέθηκε στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης.

Η παρουσία ενός δελτίου ειδήσεων σε τόσο υψηλή θέση, ανάμεσα σε ψυχαγωγικά προγράμματα που συνήθως κυριαρχούν σε αυτές τις ώρες, υποδηλώνει την προτίμηση μέρους του κοινού για την ενημέρωση. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές σε περιόδους αυξημένου τηλεοπτικού ανταγωνισμού, όπου τα ενημερωτικά προγράμματα καταφέρνουν να διατηρούν σημαντικά μερίδια τηλεθέασης.

Νέες εκπομπές και πρόσωπα σε ΕΡΤNews και MEGA

Στο ΕΡΤNews, ο Στάθης ετοιμάζεται για τη δική του εκπομπή, σηματοδοτώντας μια νέα προσθήκη στο πρόγραμμα του ενημερωτικού καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης. Η κίνηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω το περιεχόμενο του ΕΡΤNews. Παράλληλα, η Λιόλιου αναλαμβάνει έναν σημαντικό ρόλο, καθώς θα βρίσκεται στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σαββατοκύριακου, ενισχύοντας το ενημερωτικό κομμάτι της ΕΡΤ.

Στο MEGA, οι τηλεθεατές ενημερώνονται για την επικείμενη πρεμιέρα ενός νέου «τρικούβερτου δράματος» με τον τίτλο «Κανακαρά». Η ανακοίνωση αυτή προϊδεάζει για ένα νέο πρόγραμμα που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού, προσφέροντας μια νέα επιλογή στο δραματικό είδος.

Επιστροφές και νέες συνεργασίες στα τηλεοπτικά δελτία και εκπομπές

Ο ανταγωνισμός στα δελτία ειδήσεων παραμένει έντονος, με τον Χατζηνικολάου και τη Ζαχαρέα να βρίσκονται στον «πόλεμο των δελτίων». Αυτή η αναφορά υπογραμμίζει τον συνεχή και σκληρό αγώνα μεταξύ των κεντρικών δελτίων των διαφόρων τηλεοπτικών σταθμών για την πρωτιά στην ενημέρωση και την προσέλκυση του μεγαλύτερου δυνατού κοινού.

Στο Open, η Μαλέσκου και η Ζαρίφη συνεργάζονται σε μια νέα εκπομπή, φέρνοντας φρέσκο αέρα στο πρόγραμμα του σταθμού και προσφέροντας μια νέα πρόταση ψυχαγωγίας. Επιπλέον, το τηλεοπτικό τοπίο ανανεώνεται με το comeback της Αλεβίζου και της Λάσπα, δύο γνωστών προσώπων που επιστρέφουν στις οθόνες. Τέλος, σημειώνεται και το restart της Ζιώγα στην ΕΡΤ, γεγονός που αναμένεται να φέρει αλλαγές και νέες προοπτικές στο πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης.

Με πληροφορίες από: Topontiki