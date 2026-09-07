Η Δούκισσα Νομικού τραγούδησε με τον Σάκη Ρουβά και μοιράστηκε στιγμές από το «ελεύθερο» Σαββατοκύριακο

Η Δούκισσα Νομικού πέρασε ένα «ελεύθερο» Σαββατοκύριακο, όπως η ίδια εξομολογήθηκε σε ανάρτησή της στο Instagram την Κυριακή. Η παρουσιάστρια, αναφερόμενη στην ιδιότητά της ως μητέρας, δήλωσε ότι επρόκειτο για το τελευταίο Σαββατοκύριακο χωρίς τις συνήθεις υποχρεώσεις. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, η Δούκισσα Νομικού είχε την ευκαιρία να τραγουδήσει δίπλα στον Σάκη Ρουβά, ενώ μοιράστηκε με τους ακολούθους της διάφορα στιγμιότυπα από τις δραστηριότητές της. Η ίδια περιέγραψε το Σαββατοκύριακο ως «πάρα πολύ ωραίο ΣΚ» στην ανάρτησή της.

Η μουσική συνάντηση με τον Σάκη Ρουβά

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές που σημάδεψαν το τελευταίο «ελεύθερο» Σαββατοκύριακο της Δούκισσας Νομικού ήταν η μουσική της συνάντηση με τον Σάκη Ρουβά. Η παρουσιάστρια είχε την ευκαιρία να βρεθεί δίπλα στον δημοφιλή τραγουδιστή και να ερμηνεύσει μαζί του. Αυτή η εμπειρία αποτέλεσε ένα από τα σημαντικά γεγονότα που μοιράστηκε με το κοινό της μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, η Δούκισσα Νομικού δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο εμφανιζόταν να τραγουδά το γνωστό κομμάτι «Υπήρχες πάντα μέσα στη ζωή μου». Η στιγμή αυτή αναδείχθηκε ως ένα από τα κυριότερα σημεία της ανάρτησής της, προσφέροντας μια εικόνα από τις ευχάριστες δραστηριότητες που επέλεξε να κάνει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Προσωπικές στιγμές και δραστηριότητες

Πέρα από τη μουσική της εμπειρία, η Δούκισσα Νομικού επέλεξε να μοιραστεί με τους ακολούθους της μια σειρά από φωτογραφίες που αποτύπωναν διάφορες πτυχές του Σαββατοκύριακου. Μεταξύ των εικόνων που δημοσίευσε, υπήρχαν προσωπικές της στιγμές, όπως selfies, οι οποίες την έδειχναν σε χαλαρές και ευχάριστες καταστάσεις, ενδεικτικές του «ελεύθερου» χαρακτήρα του Σαββατοκύριακου.

Επιπλέον, η παρουσιάστρια δεν παρέλειψε να αναρτήσει φωτογραφίες από τις δραστηριότητές της στο γυμναστήριο. Αυτές οι εικόνες προσέφεραν μια ματιά στην καθημερινότητά της και στην προσήλωσή της στην προσωπική φροντίδα και την άσκηση. Οι διάφορες φωτογραφίες συνέθεσαν ένα πλήρες παζλ των στιγμών που έζησε η Δούκισσα Νομικού κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου διημέρου.

Η ιδιότητα της μητέρας και οι οικογενειακές στιγμές

Στην ανάρτησή της στο Instagram, η Δούκισσα Νομικού αναφέρθηκε ρητά στην ιδιότητά της ως μητέρας. Υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο ήταν το τελευταίο «ελεύθερο» από υποχρεώσεις, μια δήλωση που αναδεικνύει τη σημασία του ρόλου της ως μητέρας και τις απαιτήσεις που συνεπάγεται η καθημερινότητά της.

Στο πλαίσιο αυτού του «ελεύθερου» διημέρου, η παρουσιάστρια συμπεριέλαβε στην ανάρτησή της και φωτογραφίες των παιδιών της. Αυτές οι εικόνες προσέφεραν μια ματιά στις οικογενειακές στιγμές που πέρασε, ενισχύοντας την αίσθηση ενός Σαββατοκύριακου αφιερωμένου τόσο στην προσωπική της χαλάρωση όσο και στην οικογένειά της, πριν την επανέναρξη των καθημερινών ρυθμών.

Το μήνυμα της Δούκισσας Νομικού στο Instagram

Η ανάρτηση της Δούκισσας Νομικού στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έγινε την Κυριακή και συνοδεύτηκε από ένα κείμενο που περιέγραφε τα συναισθήματά της για το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Η ίδια έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Αυτό ήταν ένα (πάρα) πολύ ωραίο ΣΚ ????????????????». Μέσω των emojis, η παρουσιάστρια εξέφρασε τη χαρά της για τις στιγμές που έζησε, συνδυάζοντας τον ήλιο, τη μουσική, το ποτό και την αγάπη.

Στο ίδιο μήνυμα, η Δούκισσα Νομικού πρόσθεσε μια σημαντική λεπτομέρεια, αναφέροντας ότι επρόκειτο για «Το τελευταίο πριν ξεκινήσουν τα σχολεία…». Αυτή η φράση υποδηλώνει την επερχόμενη έναρξη των σχολικών υποχρεώσεων για τα παιδιά της και, κατ’ επέκταση, το τέλος μιας περιόδου πιο χαλαρών ρυθμών και «ελεύθερου» χρόνου για την ίδια και την οικογένειά της, σηματοδοτώντας την επιστροφή στην καθημερινότητα.

Με πληροφορίες από: Enikos