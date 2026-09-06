Νάταλι Πόρτμαν: Έγινε μητέρα για τρίτη φορά – Δεν έχει ανακοινώσει το φύλο του παιδιού

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Νάταλι Πόρτμαν πλέει σε πελάγη ευτυχίας, καθώς έγινε μητέρα για τρίτη φορά, υποδεχόμενη το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, τον Γάλλο μουσικό και παραγωγό Τανγκί Ντεστάμπλ. Η ευχάριστη είδηση αποκαλύφθηκε από πηγή που μίλησε στο περιοδικό PEOPLE, αναφέροντας ότι το μωρό γεννήθηκε τον περασμένο μήνα στην πόλη του Παρισιού. Μέχρι στιγμής, η ηθοποιός δεν έχει ανακοινώσει επίσημα το φύλο ή το όνομα του νεογέννητου μέλους της οικογένειάς της.

Η νέα άφιξη στην οικογένεια

Η Νάταλι Πόρτμαν, γνωστή στο ευρύ κοινό για τους πρωταγωνιστικούς της ρόλους σε επιτυχημένες ταινίες όπως το «Black Swan» και το «Thor: Love and Thunder», βιώνει μια περίοδο μεγάλης χαράς με τον ερχομό του τρίτου της παιδιού. Αυτή η γέννηση σηματοδοτεί μια νέα αρχή, καθώς πρόκειται για το πρώτο παιδί που αποκτά η ηθοποιός με τον νυν σύντροφό της.

Ο πατέρας του νεογέννητου είναι ο Τανγκί Ντεστάμπλ, ένας Γάλλος μουσικός και παραγωγός, ο οποίος είναι επίσης γνωστός με το καλλιτεχνικό του όνομα Tepr. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν από πηγή στο περιοδικό PEOPLE, η γέννηση του μωρού έλαβε χώρα τον περασμένο μήνα, με τόπο γέννησης την πρωτεύουσα της Γαλλίας, το Παρίσι.

Παρά την επιβεβαίωση του γεγονότος της γέννησης, η βραβευμένη ηθοποιός έχει επιλέξει να διατηρήσει ιδιωτικές τις λεπτομέρειες σχετικά με το νεογέννητο. Συγκεκριμένα, δεν έχει ανακοινώσει δημόσια ούτε το φύλο ούτε το όνομα του παιδιού, κρατώντας αυτές τις πληροφορίες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας προς το παρόν.

Τα προηγούμενα παιδιά και το πρόσφατο διαζύγιο

Πριν από τον ερχομό του τρίτου της παιδιού, η Νάταλι Πόρτμαν ήταν ήδη μητέρα δύο παιδιών, τα οποία απέκτησε από τον προηγούμενο γάμο της. Πρόκειται για τον 15χρονο γιο της, Άλεφ, και την 9χρονη κόρη της, Αμάλια, που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον πρώην σύζυγό της.

Ο πρώην σύζυγος της ηθοποιού είναι ο Μπενζαμέν Μιλπιέ, ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης και χορογράφος. Το διαζύγιο του ζευγαριού οριστικοποιήθηκε εντός του 2024, ολοκληρώνοντας και επίσημα την κοινή τους πορεία. Η οικογένεια της Πόρτμαν διευρύνεται πλέον με ένα νέο μέλος, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στη ζωή της μετά τις πρόσφατες αλλαγές.

Η επιβεβαίωση της εγκυμοσύνης και οι δηλώσεις ευγνωμοσύνης

Η είδηση της τρίτης εγκυμοσύνης της Νάταλι Πόρτμαν είχε γίνει γνωστή και επιβεβαιώθηκε από την ίδια την ηθοποιό τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Η αποκάλυψη πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο γνωστό περιοδικό Harper’s Bazaar, όπου μοιράστηκε ανοιχτά τον ενθουσιασμό της για το επερχόμενο γεγονός.

Σε εκείνη τη συνέντευξη, η πρωταγωνίστρια είχε εκφράσει τα συναισθήματά της με λόγια που υπογράμμιζαν τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της. Συγκεκριμένα, είχε δηλώσει: «Ο Τανγκί κι εγώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Νιώθω απλώς μεγάλη ευγνωμοσύνη. Γνωρίζω ότι πρόκειται για ένα σημαντικό προνόμιο και ένα θαύμα».

Οι δηλώσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την προσωπική της οπτική για τη μητρότητα και την οικογένεια, τονίζοντας την αξία και τη μοναδικότητα της δημιουργίας ζωής. Η Πόρτμαν είχε χαρακτηρίσει το γεγονός ως «ένα θαύμα», αναδεικνύοντας τη βαθιά της συγκίνηση για την επέκταση της οικογένειάς της.

Το χρονικό της σχέσης με τον Τανγκί Ντεστάμπλ

Η σχέση της Νάταλι Πόρτμαν με τον Γάλλο μουσικό και παραγωγό Τανγκί Ντεστάμπλ, ο οποίος είναι επίσης γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Tepr, ήρθε στο φως της δημοσιότητας τον Μάρτιο του 2025. Αυτή η πληροφορία αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στα μέσα ενημέρωσης, καθώς σηματοδότησε μια νέα περίοδο στην προσωπική ζωή της ηθοποιού.

Την είδηση της σχέσης τους είχε δημοσιεύσει αρχικά το γαλλικό περιοδικό Voici, το οποίο ήταν το πρώτο που αποκάλυψε το ειδύλλιο. Λίγο αργότερα, η πληροφορία επιβεβαιώθηκε και από το περιοδικό PEOPLE, το οποίο επικύρωσε την είδηση, καθιστώντας τη σχέση τους επίσημα γνωστή στο ευρύ κοινό.

Από την αποκάλυψη της σχέσης τους, το ζευγάρι έχει διατηρήσει ένα σχετικά χαμηλό προφίλ, προστατεύοντας την ιδιωτική τους ζωή. Η εγκυμοσύνη και η πρόσφατη γέννηση του παιδιού τους αποτελούν τα νεότερα και πιο ευχάριστα κεφάλαια στην κοινή τους πορεία, επισφραγίζοντας τη σχέση τους με την άφιξη του νέου μέλους.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos