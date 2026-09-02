Η Σύλβια Δεληκούρα για το φως και το σκοτάδι: «Όλοι οι άνθρωποι έχουμε το φως και το σκοτάδι μας»

Η ηθοποιός Σύλβια Δεληκούρα παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο «Τύπος TV», όπου αναφέρθηκε στην προσωπική της φιλοσοφία σχετικά με το φως και το σκοτάδι που υπάρχουν σε κάθε άνθρωπο. Η ίδια τόνισε ότι αυτή την περίοδο έχει καταφέρει να εστιάσει στη φωτεινή πλευρά των πραγμάτων, μια διάθεση που προσπαθεί να μεταδώσει και στο παιδί της. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πολύ καλή φάση στην οποία βρίσκεται η ζωή της.

Το φως και το σκοτάδι στην ανθρώπινη φύση

Η Σύλβια Δεληκούρα υπογράμμισε ότι «όλοι οι άνθρωποι έχουμε και το φως και το σκοτάδι μας». Σύμφωνα με την ίδια, το σημαντικό είναι ποια από αυτές τις δύο πλευρές επιλέγει κανείς να «παίξει» στην καθημερινότητά του. Η ηθοποιός αναγνώρισε ότι υπάρχουν περίοδοι στη ζωή όπου οι άνθρωποι μπορεί να εστιάζουν περισσότερο στο σκοτάδι τους.

Ωστόσο, η ίδια δήλωσε πως στην παρούσα φάση της ζωής της, επιλέγει να «παίζει» περισσότερο το φως της. Αυτή η προσπάθεια για φωτεινότητα αποτελεί καθημερινό της στόχο, παρόλο που, όπως παραδέχτηκε, δεν τα καταφέρνει πάντα. Η επιθυμία της να είναι πιο φωτεινή κάθε μέρα αποτελεί μια συνεχή προσπάθεια.

Η θετική διάθεση και η επίδραση στο παιδί

Η ηθοποιός δεν περιορίζεται μόνο στην προσωπική της στάση απέναντι στη ζωή, αλλά προσπαθεί να μεταφέρει αυτή τη φωτεινή διάθεση και στο παιδί της. Η προσπάθειά της να εστιάζει στη θετική πλευρά των πραγμάτων έχει ως στόχο να επηρεάσει θετικά και το περιβάλλον της, ξεκινώντας από τον πιο κοντινό της άνθρωπο.

Η Σύλβια Δεληκούρα περιέγραψε τη φάση που διανύει ως «πολύ όμορφη» και εξέφρασε τη χαρά της όταν μπορεί να μεταδίδει αυτή την καλή διάθεση και στους ανθρώπους που την περιβάλλουν. Αυτό δείχνει μια συνειδητή προσπάθεια για δημιουργία ενός θετικού κλίματος γύρω της.

Στιγμές από την περιοδεία

Στο πλαίσιο της συνέντευξής της, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην τρέχουσα περιοδεία της. Με χιούμορ, δήλωσε ότι «τους έχει όλους… τρελάνει» κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων και των προβών. Περιέγραψε μια κατάσταση όπου ξεκινάει να κάνει κάτι και καταλήγει να κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό, υποδηλώνοντας μια αυθόρμητη και χαλαρή διάθεση.

Οι συνεργάτες της, όπως ανέφερε, τη πειράζουν συνέχεια μέσα στο βαν, με αποτέλεσμα να γελούν πολύ. Αυτές οι στιγμές δείχνουν ένα ευχάριστο και φιλικό κλίμα στην επαγγελματική της ζωή, το οποίο συμβάλλει στην καλή της διάθεση και την αίσθηση ότι βρίσκεται σε μια πολύ όμορφη φάση.

Η χαρά της μεταδοτικότητας

Η Σύλβια Δεληκούρα τόνισε ότι βρίσκεται σε μια πολύ όμορφη φάση της ζωή της. Η χαρά της δεν είναι μόνο προσωπική, αλλά πηγάζει και από τη δυνατότητα να μεταδίδει αυτήν την καλή διάθεση στους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω της. Αυτή η αλληλεπίδραση και η ανταλλαγή θετικής ενέργειας φαίνεται να είναι ένα σημαντικό στοιχείο της ευτυχίας της αυτή την περίοδο.

Η συνέντευξη της ηθοποιού αναδεικνύει την προσπάθεια για προσωπική ανάπτυξη και την επιλογή να εστιάζει στα θετικά, ακόμα κι αν η επίτευξη της απόλυτης φωτεινότητας δεν είναι πάντα εφικτή. Η στάση της αυτή αποτελεί ένα μήνυμα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της καθημερινότητας με αισιοδοξία.

Με πληροφορίες από: Topontiki