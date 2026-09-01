Η Κέλι Όσμπορν μιλά για την απώλεια του πατέρα της: «Ένα κομμάτι μου πέθανε μαζί του»

Η Κέλι Όσμπορν, κόρη του Όζι Όσμπορν, μίλησε ανοιχτά για τον τρόπο που την επηρέασε ο θάνατος του πατέρα της. Όπως τόνισε, μαζί του πέθανε και ένα κομμάτι της, με αποτέλεσμα να μην είναι ποτέ ξανά ο ίδιος άνθρωπος. Η πρώην πρωταγωνίστρια του «Fashion Police» περιέγραψε τη χρονιά που πέρασε ως τη δυσκολότερη της ζωής της, ενώ προσπαθεί να ξαναβρεί τον εαυτό της.

Η δυσκολότερη χρονιά και η προσωπική αλλαγή

Μιλώντας στο περιοδικό Hello!, η Κέλι Όσμπορν αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα της, Όζι Όσμπορν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών. Η ίδια περιέγραψε την περίοδο αυτή ως την πιο σκληρή που έχει βιώσει, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν η δυσκολότερη χρονιά της ζωής μου».

Η κόρη του διάσημου μουσικού υπογράμμισε τη ριζική αλλαγή που έχει επέλθει στην προσωπικότητά της μετά το τραγικό γεγονός. «Δεν θα είμαι ποτέ ο άνθρωπος που ήμουν πριν πεθάνει ο πατέρας μου… Ένα κομμάτι μου πέθανε κι εμένα. Όλα είναι διαφορετικά. Είμαι διαφορετική. Όλα έχουν αλλάξει», δήλωσε με ειλικρίνεια. Παρά τις δυσκολίες, η Κέλι Όσμπορν προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση «μία μέρα τη φορά» και να «ξαναβάλει τα κομμάτια στη θέση τους με έναν τρόπο που πιστεύω ότι θα λειτουργήσει».

Η συμβολή της ψυχοθεραπείας

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να διαχειριστεί την απώλεια και να επανέλθει, η Κέλι Όσμπορν αποκάλυψε ότι η ψυχοθεραπεία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα βοηθητική. «Είναι το ένα βήμα μετά το άλλο», εξήγησε, τονίζοντας τη σημασία της ψυχικής υγείας. Η ίδια πιστεύει ότι «πρέπει να διορθώσεις πρώτα το μυαλό, προτού μπορέσεις να διορθώσεις το σώμα».

Η διαδικασία αυτή, όπως επισήμανε, είναι αργή και απαιτεί χρόνο. «Είναι μια αργή διαδικασία. Θα μου πάρει λίγο χρόνο. Δεν πρόκειται να διορθωθούν όλα μέσα σε μία μέρα. Δεν πρόκειται να λυθούν όλα σε μία συνεδρία ψυχοθεραπείας», ανέφερε. Η Κέλι Όσμπορν αντιλαμβάνεται την ψυχοθεραπεία ως «μια δουλειά που πρέπει να κάνω και να συνεχίσω να κάνω για το υπόλοιπο της ζωής μου», προσθέτοντας ότι μέσω αυτής της διαδικασίας γνωρίζει τον εαυτό της με έναν νέο τρόπο.

Η κριτική για την εμφάνισή της

Λίγο μετά την απώλεια του πατέρα της, η Κέλι Όσμπορν είχε πραγματοποιήσει μία δημόσια εμφάνιση στο Λονδίνο, η οποία προκάλεσε έντονη κριτική. Πολλοί σχολίασαν αρνητικά την αδυνατισμένη της εικόνα, γεγονός που την επηρέασε βαθιά.

Η ίδια περιέγραψε την αντίδρασή της στην κριτική, λέγοντας: «Δεν το διαχειρίστηκα. Δεν ήμουν καλά… Πώς μπορείς να διαχειριστείς κάτι τόσο σκληρό όταν είσαι τόσο άρρωστη;». Οι δηλώσεις της υπογραμμίζουν την ευάλωτη κατάσταση στην οποία βρισκόταν εκείνη την περίοδο, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα το πένθος και την δημόσια κατακραυγή για την εμφάνισή της.

Η στήριξη και οι πραγματικοί φίλοι

Παρά τις δύσκολες στιγμές, η Κέλι Όσμπορν δήλωσε ότι πλέον είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. «Είμαι πολύ καλύτερα τώρα. Έχω όλη τη βοήθεια που χρειάζομαι και είμαι ευγνώμων για τη στήριξη που έχω στη ζωή μου», τόνισε.

Η ίδια αναφέρθηκε στην «απίστευτη ομάδα ανθρώπων» που έχει δημιουργήσει γύρω της, οι οποίοι την στηρίζουν. Επισήμανε επίσης μία σκληρή αλήθεια που διαπίστωσε κατά την περίοδο του πένθους: «Αυτό που διαπιστώνεις όταν πενθείς είναι ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν και χάνεις πολλούς φίλους… Αλλά όσοι μένουν δίπλα σου είναι οι πραγματικοί», κατέληξε, αναδεικνύοντας τη σημασία των αληθινών σχέσεων στις δύσκολες στιγμές.

Με πληροφορίες από: Topontiki