Ο γνωστός μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός βρέθηκε στο επίκεντρο ενός απρόοπτου περιστατικού κατά την πρώτη του εμφάνιση στη συχνότητα του Action24. Η τηλεοπτική του πρεμιέρα, η οποία σηματοδότησε τη μετάβασή του από τον ΑΝΤ1, συνοδεύτηκε από μια στιγμή αμηχανίας, καθώς κλήθηκε να χρησιμοποιήσει ένα νέο τηλεχειριστήριο για την παρουσίαση του δελτίου καιρού. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε μια άκρως απολαυστική τηλεοπτική στιγμή, με τον Νίκο Υποφάντη να παρεμβαίνει on air.

Η νέα πρόκληση στο Action24

Η λαϊκή ρήση που θέλει «κάθε αρχή και δύσκολη» βρήκε την απόλυτη εφαρμογή της στην τηλεοπτική πρεμιέρα του Τάσου Αρνιακού στη συχνότητα του Action24. Μετά την πολυζητημένη μεταγραφή του από τον ΑΝΤ1, ο αγαπημένος μετεωρολόγος κλήθηκε να προσαρμοστεί στα νέα, high-tech δεδομένα του καναλιού.

Το πρωί της Τρίτης (1/9), η παρουσίαση του δελτίου καιρού απαιτούσε τη χρήση ενός τηλεχειριστηρίου για τη χειροκίνητη εναλλαγή των καρτών στο εντυπωσιακό videowall. Αυτή η πρωτόγνωρη διαδικασία αποδείχθηκε ένας μικρός «γολγοθάς» για τον έμπειρο παρουσιαστή, καθώς δυσκολεύτηκε με τη λειτουργία του νέου αυτού εργαλείου.

Η on air παρέμβαση του Νίκου Υποφάντη

Η αμηχανία του Τάσου Αρνιακού δεν πέρασε απαρατήρητη, με αποτέλεσμα ο δημοσιογράφος Νίκος Υποφάντης να παρέμβει on air. Ο κ. Υποφάντης προσέγγισε τον μετεωρολόγο με σκοπό να του δώσει οδηγίες χρήσης για το τηλεχειριστήριο, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά τον ρόλο του εκπαιδευτή.

Βλέποντας τη δυσκολία του συναδέλφου του, ο Νίκος Υποφάντης προσπάθησε να τον καθησυχάσει. Του είπε χαρακτηριστικά: «Μην αγχώνεστε, θα το μάθουμε, είναι μικρό το μπλιμπλίκι». Η παρέμβαση αυτή συνέβαλε στην ελάφρυνση του κλίματος στο πλατό, προσδίδοντας μια νότα χιούμορ στην τηλεοπτική μετάδοση.

Ο διάλογος και τα πρώτα μηνύματα

Συνεχίζοντας στον ίδιο τόνο, ο Νίκος Υποφάντης πρόσθεσε γελώντας: «Θα το μάθουμε σιγά-σιγά». Στη συνέχεια, απευθύνθηκε στον Τάσο Αρνιακό για να μάθει τις πρώτες του εντυπώσεις από την πρεμιέρα του στο κανάλι. Τον ρώτησε: «Πώς σας φάνηκε η πρώτη μέρα; Τι μηνύματα λάβατε;».

Ο Τάσος Αρνιακός, διατηρώντας το γνώριμο χαμόγελό του, απάντησε στα ερωτήματα του κ. Υποφάντη. Δήλωσε πως τα μηνύματα που έλαβε ήταν «Πολύ καλά, όχι μόνο από τους τηλεθεατές και από την οικογένεια που είναι πιο αυστηρός κριτής». Η απάντηση αυτή υπογράμμισε την ικανοποίησή του από την υποδοχή, παρά την αρχική τεχνική δυσκολία.

Η επική στιγμή με το τηλεχειριστήριο

Το απόλυτο highlight της τηλεοπτικής αυτής στιγμής ήρθε αμέσως μετά τον διάλογο των δύο ανδρών. Ο μετεωρολόγος, θέλοντας να σχολιάσει τη δυσκολία της βάρδιας με αφοπλιστικό χιούμορ, σήκωσε ψηλά τον «ένοχο» της υπόθεσης. Έδειξε το τηλεχειριστήριο στην κάμερα και μονολόγησε: «Αυτό, αυτό εδώ...».

Η επική αυτή ατάκα και η παραδοχή της τεχνολογικής του... ήττας ήταν αρκετές για να προκαλέσουν άφθονα γέλια στο πλατό. Η στιγμή αυτή προσέφερε μια αυθόρμητη και διασκεδαστική νότα στην πρώτη του εμφάνιση στο Action24, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του για το χιούμορ του.

Με πληροφορίες από: Reader