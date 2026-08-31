Αλέξης Γεωργούλης και Μαρία Σολωμού: Βραδινή έξοδος και χορός σε μπαρ για την ονομαστική εορτή

Ο Αλέξης Γεωργούλης και η Μαρία Σολωμού πραγματοποίησαν πρόσφατα μια κοινή βραδινή έξοδο, επιλέγοντας να διασκεδάσουν μαζί σε μπαρ της πόλης. Η συγκεκριμένη έξοδος είχε ως αφορμή την ονομαστική εορτή του γνωστού ηθοποιού, προσφέροντας μια ευκαιρία για χαλάρωση και γιορτή. Οι δύο τους καταγράφηκαν να απολαμβάνουν τη βραδιά τους ανάμεσα στον κόσμο, με στιγμιότυπα από την παρουσία τους να δημοσιεύονται στα social media.

Η κοινή τους διασκέδαση σε μπαρ

Ο Αλέξης Γεωργούλης και η Μαρία Σολωμού επέλεξαν να γιορτάσουν από κοινού την ονομαστική εορτή του ηθοποιού, διοργανώνοντας μια βραδινή έξοδο σε ένα μπαρ. Η παρουσία τους στον χώρο της διασκέδασης προσέλκυσε το ενδιαφέρον, καθώς οι δύο καλλιτέχνες φαίνονταν να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή της βραδιάς. Η ατμόσφαιρα ήταν εορταστική, με τους δύο τους να συμμετέχουν ενεργά στη διασκέδαση.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, οι δύο ηθοποιοί καταγράφονται να χορεύουν και να διασκεδάζουν αγκαλιά, μέσα στο πλήθος των θαμώνων του μπαρ. Τα στιγμιότυπα αυτά δείχνουν τον Αλέξη Γεωργούλη και τη Μαρία Σολωμού να περνούν ευχάριστα, απολαμβάνοντας τη μουσική και την παρέα, σε μια βραδιά αφιερωμένη στον εορτάζοντα ηθοποιό.

Η προετοιμασία πριν την έξοδο

Πριν την έναρξη της βραδινής τους εξόδου και την άφιξή τους στο μπαρ, η Μαρία Σολωμού μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο από την προετοιμασία τους. Μέσω ενός Instagram story, η ηθοποιός εμφανίστηκε φορώντας ένα κράνος, δίνοντας μια εικόνα από τον τρόπο μετακίνησής τους.

Το κράνος φορέθηκε ενόψει της επιβίβασης της Μαρίας Σολωμού στη μηχανή, την οποία οδηγούσε ο Αλέξης Γεωργούλης. Αυτή η λεπτομέρεια αποκάλυψε έναν πιο προσωπικό τρόπο μετακίνησης για τους δύο καλλιτέχνες, πριν φτάσουν στον προορισμό τους για τη βραδινή διασκέδαση.

Οι δημόσιες ευχές της Μαρίας Σολωμού

Στο ίδιο Instagram story, η Μαρία Σολωμού δεν παρέλειψε να προσθέσει μια νότα χιούμορ, σχολιάζοντας με ανάλαφρο ύφος την εμφάνισή της με το κράνος. Η κίνησή της αυτή προσέδωσε μια πιο προσωπική και αυθόρμητη διάσταση στην ανάρτησή της, δείχνοντας την ευχάριστη διάθεση που επικρατούσε.

Επιπλέον, η ηθοποιός επέλεξε να ευχηθεί δημόσια στον συνάδελφό της, Αλέξη Γεωργούλη, για την ονομαστική του εορτή. Με μια απλή αλλά ουσιαστική φράση, του είπε «Χρόνια πολλά», επιβεβαιώνοντας έτσι τον λόγο της κοινής τους εξόδου και τη διάθεση για γιορτή και διασκέδαση μαζί με φίλους και συνεργάτες.

Στιγμιότυπα από τη βραδιά

Τα στιγμιότυπα που δημοσιεύτηκαν στα social media προσφέρουν μια ματιά στην ατμόσφαιρα της βραδιάς, δείχνοντας τους δύο ηθοποιούς σε στιγμές χαλάρωσης και κεφιού. Η εικόνα τους να διασκεδάζουν αγκαλιά, μέσα στο πλήθος, υποδηλώνει μια άνεση και οικειότητα μεταξύ τους, καθώς μοιράζονταν αυτές τις στιγμές.

Η βραδινή έξοδος, με αφορμή την ονομαστική εορτή του Αλέξη Γεωργούλη, αποτέλεσε μια ευκαιρία για τους δύο καλλιτέχνες να περάσουν ποιοτικό χρόνο μαζί, μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Η παρουσία τους στο μπαρ και η διάθεσή τους για χορό και διασκέδαση επιβεβαιώνουν ότι η βραδιά κύλησε σε ευχάριστους τόνους.

Με πληροφορίες από: Topontiki