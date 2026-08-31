Βάσια Παναγοπούλου: Οι έρωτες, ο Γιάννης Δαλιανίδης και η ζωή στην Κύπρο

Η Βάσια Παναγοπούλου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ!, με αφορμή τη συμμετοχή της στις «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ. Η ηθοποιός αναφέρθηκε σε σημαντικές πτυχές της καριέρας της, όπως η σχέση της με τη Σοφία Αλιμπέρτη και οι συνεργασίες της με τον Γιάννη Δαλιανίδη. Επιπλέον, μίλησε ανοιχτά για τη σημερινή της στάση απέναντι στον έρωτα και τις προτεραιότητές της.

Η σχέση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και οι «αντίπαλες σταρ»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η Βάσια Παναγοπούλου αναφέρθηκε στη σχέση της με τη Σοφία Αλιμπέρτη, με την οποία θεωρούνταν οι «αντίπαλες σταρ» της δεκαετίας του ’80. Ωστόσο, η ίδια ξεκαθάρισε ότι μεταξύ τους δεν υπήρξε ποτέ ανταγωνισμός.

«Με τη Σοφία Αλιμπέρτη δεν μπήκαμε ποτέ στη διαδικασία ανταγωνισμού, ούτε καν. Υπήρχε μόνο καλή σχέση» δήλωσε χαρακτηριστικά. Η ηθοποιός πρόσθεσε πως, αν και δεν έχει πλέον επαφή με πολλούς από τους παλιούς της συναδέλφους, χαίρεται ιδιαίτερα όταν τους συναντά. Εξέφρασε επίσης τη χαρά της για την επιστροφή του Πάνου Μιχαλόπουλου στην τηλεόραση, τονίζοντας ότι «έπρεπε να γίνει».

Οι συνεργασίες με τον Γιάννη Δαλιανίδη

Η Βάσια Παναγοπούλου μίλησε και για τις επαγγελματικές της σχέσεις με τον σκηνοθέτη Γιάννη Δαλιανίδη, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο με ιδιαίτερη προσωπικότητα. Τον χαρακτήρισε ως απόλυτα απαιτητικό, αλλά ταυτόχρονα και δοτικό και τρυφερό.

«Όταν δούλευε, όμως, δεν υπήρχε περιθώριο» σημείωσε. Η πρώτη τους συνεργασία πραγματοποιήθηκε στη σειρά της ΕΡΤ, «Τα καθημερινά», όπου συμμετείχε και η Ξένια Καλογεροπούλου. Η επιτυχημένη συνεργασία τους συνεχίστηκε αργότερα με τη σειρά «Τα λιονταράκια του κυρ Ηλία», η οποία αναδείχθηκε σε απόλυτη επιτυχία της εποχής.

Ο ρόλος του έρωτα στη ζωή της

Σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο, η ηθοποιός αναφέρθηκε στον ρόλο που διαδραματίζει ο έρωτας στη σημερινή της ζωή. Δήλωσε ότι πλέον οι έρωτες δεν την απασχολούν με τον ίδιο τρόπο όπως παλαιότερα.

«Δεν με απασχολούν οι έρωτες πια» τόνισε. Εξήγησε ότι αν και ένας έρωτας είναι ευπρόσδεκτος αν προκύψει, δεν είναι κάτι που αναζητά ενεργά. Η ίδια εστίασε στις προτεραιότητές της και στις συνθήκες της καθημερινότητάς της.

Η ζωή στην Κύπρο και τα απαιτητικά ωράρια

Η Βάσια Παναγοπούλου εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ο έρωτας δεν αποτελεί πλέον κεντρικό μέλημα στη ζωή της. Τα τελευταία χρόνια ζει στην Κύπρο, όπου οι συνθήκες εργασίας είναι ιδιαίτερα απαιτητικές.

«Τα τελευταία χρόνια ζω στην Κύπρο, με συνθήκες πολλής δουλειάς, οπότε και να έβρισκα κάποιον, θα ήταν δύσκολο να συντηρήσω τη σχέση με αυτά τα ωράρια» ανέφερε. Περιέγραψε την καθημερινότητά της, που ξεκινά από το «άγριο χάραμα» και την βρίσκει να επιστρέφει σπίτι τόσο κουρασμένη, που δεν επιθυμεί να δει κανέναν, με αποτέλεσμα συχνά να την παίρνει ο ύπνος στον καναπέ.

Τι αναζητά σε έναν σύντροφο

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά που την εντυπωσιάζουν σε έναν άντρα, η Βάσια Παναγοπούλου ξεκαθάρισε ότι η εξωτερική εμφάνιση δεν είναι το μοναδικό ή το κυρίαρχο κριτήριο. «Δεν μπορώ όμως να γοητευτώ από έναν άντρα επειδή απλώς είναι δύο μέτρα» δήλωσε.

Αντιθέτως, υπογράμμισε τη σημασία της πνευματικής σύνδεσης. «Πρέπει να υπάρχει και πνευματική σύνδεση» είπε, προσθέτοντας με χιούμορ: «Αν έχει βέβαια και γυμνασμένους κοιλιακούς, ακόμη καλύτερα».

Με πληροφορίες από: Topontiki