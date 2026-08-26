Βαρύ πένθος έχει απλωθεί στον καλλιτεχνικό κόσμο μετά τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Η μακρά περιπέτεια της υγείας του, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024, έληξε έπειτα από σηπτικό επεισόδιο. Ο τραγουδιστής αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Κατερίνα Πετράκη, και την κόρη τους, Ριάνα.

Η αρχή της περιπέτειας και η νοσηλεία

Η περιπέτεια που έμελλε να αλλάξει τη ζωή του Δημήτρη Κόκοτα άρχισε στις 28 Μαρτίου 2024. Κατά τη διάρκεια πρόβας για το «J2US», όπου συμμετείχε ως ζευγάρι με την Τραϊάνα Ανανία, ο τραγουδιστής αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και υπέστη έμφραγμα.

Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου παρέμεινε για μήνες σε κωματώδη κατάσταση. Παρά τις ενδείξεις για μικρή βελτίωση της υγείας του, ο οργανισμός του δεν κατάφερε τελικά να ανταποκριθεί.

Η καλλιτεχνική του πορεία

Ο Δημήτρης Κόκοτας, γιος του Σταμάτη Κόκοτα, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968 και μεγάλωσε με στενή επαφή με τη μουσική. Η προσωπική του δισκογραφική διαδρομή ξεκίνησε το 1994 με το άλμπουμ «Διαδόσεις» από την Eros Music, σε μουσική και στίχους του Φοίβου, το οποίο έγινε χρυσό με 30.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο.

Έως το 2007, είχε προσθέσει εννέα ακόμη δίσκους στη δισκογραφία του και είχε συνεργαστεί με σημαντικούς εκπροσώπους του ελληνικού τραγουδιού, όπως η Μαρινέλλα, η Καίτη Γαρμπή, ο Αντύπας, η Άντζελα Δημητρίου, ο Βασίλης Καρράς, αλλά και ο πατέρας του, Σταμάτης Κόκοτας.

Το 2013, συμμετείχε μαζί με τους Χάρη Βαρθακούρη, Γρηγόρη Μπιθικώτση και Στέλιο Διονυσίου σε διεθνή περιοδεία με τίτλο «A Tribute to the Legends», παρουσιάζοντας τραγούδια των πατεράδων τους σε διάφορες χώρες. Μια ιδιαίτερη στιγμή ήταν η κοινή εμφάνιση με τον πατέρα του στο Μέγαρο Μουσικής το 2015, όπου ερμήνευσαν αγκαλιασμένοι το «Γιε μου». Τα τελευταία χρόνια, ο Δημήτρης Κόκοτας είχε πραγματοποιήσει κοινές εμφανίσεις και με τον Γιώργο Λεμπέση.

Συγκινητικά μηνύματα αποχαιρετισμού

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε ένα κύμα συγκίνησης, με φίλους, τραγουδιστές, παρουσιαστές και συνεργάτες να γεμίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φωτογραφίες, κοινές στιγμές και λόγια αποχαιρετισμού.

Η Καίτη Γαρμπή, που είχε συνεργαστεί μαζί του και τον γνώριζε επί χρόνια, έγραψε ότι επί δυόμισι χρόνια όλοι περίμεναν και προσεύχονταν για ένα θαύμα. Τον χαρακτήρισε «υπέροχο πλάσμα» και «καλό παιδί», σημειώνοντας ότι θα θυμάται πάντα το χαμόγελό του.

Ο Χάρης Βαρθακούρης αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Κόκοτα μέσα από ένα λιτό και φορτισμένο story, αναδημοσιεύοντας ανάρτηση του Γρηγόρη Μπιθικώτση. «Μερικές φορές είναι απλά αδύνατον να αποδεχτείς κάποια πράγματα… Αντίο Δημήτρη μας… Δεν έχω λόγια», ήταν το μήνυμα που μοιράστηκε.

Ιδιαίτερο βάρος είχε και ο αποχαιρετισμός της Τραϊάνας Ανανία, η οποία ήταν ζευγάρι μαζί του στο «J2US» και βρισκόταν μαζί του στην τηλεοπτική παραγωγή όταν ξεκίνησε η περιπέτεια της υγείας του. Δημοσίευσε βίντεο από κοινή εμφάνισή τους και του έγραψε ότι τον αγαπά και περιμένει να ξανασυναντηθούν «στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα», στέλνοντας παράλληλα την αγκαλιά της στη σύζυγό του, Κατερίνα.

Ο Νίκος Κοκλώνης, που γνώρισε τον Δημήτρη Κόκοτα μέσα από το «J2US», επέλεξε να θυμάται τον άνθρωπο που γελούσε, τραγουδούσε και έφερνε φως στους γύρω του. Αναφέρθηκε ακόμη στον πατέρα του, Σταμάτη Κόκοτα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι πατέρας και γιος έχουν πλέον ξανασυναντηθεί. Η Ρούλα Κορομηλά αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να έχει αποθηκευμένο στο κινητό της το τελευταίο μήνυμα που της είχε στείλει ο Δημήτρης Κόκοτας πριν από την περιπέτεια της υγείας του.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr, topontiki.gr