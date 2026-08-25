Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο Δημήτρης Κόκοτας, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό που τον ακολουθούσε. Η σοβαρή περιπέτεια της υγείας του ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια προβών για το τηλεοπτικό σόου J2US. Ακολούθησε μια μακρά νοσηλεία και μια γενναία μάχη για τη ζωή του.

Πέρα από τη θλιβερή είδηση της απώλειας, παραμένει η παρακαταθήκη του έργου του, τα τραγούδια που άφησαν εποχή, το ήθος του και οι ιστορίες που τον σημάδεψαν. Μία από αυτές αφορά το εμβληματικό του ζεϊμπέκικο, την «Ανεμώνα», το οποίο παραλίγο να μην κυκλοφορήσει ποτέ.

Η απώλεια του Δημήτρη Κόκοτα

Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, προκαλώντας μεγάλη συγκίνηση στην ελληνική μουσική σκηνή. Η περιπέτεια της υγείας του ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024, όταν κατά τη διάρκεια των προβών για το J2US παρουσίασε αδιαθεσία.

Από εκείνη τη στιγμή, ο αγαπητός καλλιτέχνης έδωσε μια γενναία μάχη για τη ζωή του, νοσηλευόμενος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η απώλειά του βυθίζει στη θλίψη τους συναδέλφους του και τους χιλιάδες θαυμαστές του.

Η συνεργασία που άφησε εποχή

Η συνεργασία του Δημήτρη Κόκοτα με τον συνθέτη Φοίβο υπήρξε ορόσημο για την καριέρα του. Μέσα από αυτή τη συνεργασία προέκυψαν πολλά τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοινό, καθιερώνοντας τον Δημήτρη Κόκοτα ως έναν από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της γενιάς του.

Σε μία από τις εξομολογητικές του συνεντεύξεις, στην εκπομπή «Πρωινό Σου Σου» και τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο, ο Δημήτρης Κόκοτας είχε μοιραστεί άγνωστες πτυχές της καριέρας του, μεταξύ των οποίων και το παρασκήνιο της «Ανεμώνας».

Το παρασκήνιο της «Ανεμώνας»

Η θρυλική πλέον «Ανεμώνα» παραλίγο να μην κυκλοφορήσει ποτέ, όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο τραγουδιστής. Η δισκογραφική εταιρεία είχε αρχικά αρνητική στάση ως προς τη συμπερίληψη του τραγουδιού στον δίσκο.

Ο λόγος ήταν ότι θεωρούσαν τον Δημήτρη Κόκοτα υπερβολικά νέο ηλικιακά για να υποστηρίξει ερμηνευτικά ένα τόσο βαρύ και αυθεντικό ζεϊμπέκικο. Ωστόσο, η επιμονή και η πίστη στο τραγούδι οδήγησαν τελικά στην κυκλοφορία του, δικαιώνοντας τον καλλιτέχνη.

Η αντίδραση του Σταμάτη Κόκοτα

Ακόμη πιο επεισοδιακή ήταν η αρχική αντίδραση του πατέρα του, του σπουδαίου Σταμάτη Κόκοτα, όταν έμαθε για τη συνεργασία του γιου του με τον Φοίβο. Ο Δημήτρης Κόκοτας είχε εκμυστηρευτεί με χιούμορ ότι ο πατέρας του είχε δηλώσει: «Όταν είπα στον πατέρα μου ότι θα κάνω δισκογραφική δουλειά με τον Φοίβο, μου είπε ότι θα πέσει από το μπαλκόνι».

Παρά την αρχική αυτή αντίδραση, η πορεία του Δημήτρη Κόκοτα και η επιτυχία της «Ανεμώνας» τον δικαίωσαν απόλυτα, αποδεικνύοντας την αξία του ως ερμηνευτή.

Οι στίχοι που αγαπήθηκαν

Οι στίχοι της «Ανεμώνας» άγγιξαν τις καρδιές του κοινού, καθιστώντας το τραγούδι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα του Δημήτρη Κόκοτα. Το τραγούδι μιλάει για την αγάπη, την απώλεια και τα όνειρα που σβήνουν, χρησιμοποιώντας την εικόνα της ανεμώνας που σκορπίζεται από τον άνεμο.

«Κάποιοι με είπανε ακόμα αθώο

πως έχω στην καρδιά λευκό μητρώο

κάποιοι με είπανε ονειροπόλο

που θέλω ν' αγαπώ εσένα μόνο

Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα μιας ανεμώνας

που τη σκόρπισες φυσώντας σαν να 'σουν χειμώνας

πες μου τη ζωή μου πώς να συνεχίσω

που δεν έχω πια τα δυο σου χείλη να φιλήσω

που δεν έχω πια τα δυο σου χέρια να κρατήσω

Κάποιοι με είπανε παιδί ακόμα

και η ζωή μου πως θ' αλλάζει χρώμα

πως αρκετές φορές θα γίνει γκρίζα

σαν ορφανή από ζωγραφιά κορνίζα

Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα μιας ανεμώνας

που τη σκόρπισες φυσώντας σαν να 'σουν χειμώνας

πες μου τη ζωή μου πώς να συνεχίσω

που δεν έχω πια τα δυο σου χείλη να φιλήσω

που δεν έχω πια τα δυο σου χέρια να κρατήσω»

Η παρακαταθήκη ενός καλλιτέχνη

Ο Δημήτρης Κόκοτας υπήρξε ένας καλλιτέχνης που δεν εγκλωβίστηκε στη ματαιοδοξία της επιτυχίας. Άφησε πίσω του μια πλούσια δισκογραφία και ένα ήθος που τον χαρακτήριζε καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του.

Η μουσική του παρακαταθήκη, μαζί με τις ιστορίες που σημάδεψαν τη ζωή του, θα παραμείνουν ζωντανές στη μνήμη του κοινού και του καλλιτεχνικού κόσμου, τιμώντας τη μνήμη του.

Με πληροφορίες από: Reader