Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο Δημήτρης Κόκοτας

Ο Δημήτρης Κόκοτας, γνωστός τραγουδιστής και γιος του Σταμάτη Κόκοτα, πέθανε σε ηλικία 57 ετών. Η είδηση του θανάτου του έρχεται μετά από περίπου τρεις μήνες νοσηλείας του στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Ο τραγουδιστής είχε καταρρεύσει τον Μάρτιο του 2024, οπότε και υπέστη έμφραγμα και ανακοπή, με αποτέλεσμα την εισαγωγή του στο νοσοκομείο.

Η πορεία του Δημήτρη Κόκοτα

Ο Δημήτρης Κόκοτας γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14 Δεκεμβρίου 1968. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, διακρίθηκε ως τραγουδιστής, συνθέτης και επιχειρηματίας, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, του λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα.

Συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, όπως η Μαρινέλλα, η Καίτη Γαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντύπας, ο Βασίλης Καρράς, η Κωνσταντίνα, η Λίτσα Γιαγκούση, αλλά και ο ίδιος ο πατέρας του, Σταμάτης Κόκοτας.

Η δισκογραφική του επιτυχία

Ο πρώτος προσωπικός του δίσκος, με τίτλο «Διαδόσεις», κυκλοφόρησε στις 10 Φεβρουαρίου του 1994 από την Eros Music. Με τη μουσική και τους στίχους του Φοίβου, ο δίσκος σημείωσε 30.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, αποκτώντας την πλακέτα του χρυσού. Από αυτόν τον δίσκο ξεχώρισαν τραγούδια όπως τα «Διαδόσεις», «Αυτά τα χείλια», «Άντε γεια μας» και «Κι αν σ’ αγαπώ».

Ο δεύτερος προσωπικός του δίσκος, «Συνείδηση», κυκλοφόρησε στις 9 Νοεμβρίου του 1995, πάλι σε συνεργασία με τον Φοίβο, ο οποίος ανέλαβε τη μουσική, τους στίχους και την ενορχήστρωση. Ο δίσκος έφτασε τις 60.000 πωλήσεις και έγινε πλατινένιος, με επιτυχίες όπως τα «Γιατί με τυραννάς», «Πολύ καλή για να ‘σαι αληθινή», «Κι άσε να λένε», «Συνείδηση» και «Ανεμώνα».

Στις 15 Μαΐου του 1997 κυκλοφόρησε ο τρίτος προσωπικός του δίσκος, «Αχαριστία», που αποτέλεσε την τελευταία του συνεργασία με τον Φοίβο. Ο δίσκος έγινε χρυσός την πρώτη κιόλας εβδομάδα της κυκλοφορίας του και λίγο αργότερα πλατινένιος, ξεπερνώντας τις 50.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Μέχρι σήμερα, το άλμπουμ αυτό θεωρείται ο πιο επιτυχημένος δίσκος του Δημήτρη Κόκοτα, με πωλήσεις τουλάχιστον 80.000 αντιτύπων.

Ο τέταρτος προσωπικός του δίσκος, «Για μένα», κυκλοφόρησε στις 8 Οκτωβρίου του 1998, σηματοδοτώντας την πρώτη του συνεργασία με τον Νίκο Καρβέλα σε μουσική και στίχους. Ο δίσκος έγινε χρυσός από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του και πλατινένιος μετά από 15 ημέρες, ξεπερνώντας τις 50.000 πωλήσεις. Από αυτόν τον δίσκο ξεχώρισαν τα τραγούδια «Για μένα», «Στο ‘χω πει», «Παλιοχαρακτήρας» και «Για πάντα».

Στις 25 Νοεμβρίου του 1999, κυκλοφόρησε ο πέμπτος προσωπικός του δίσκος, με τίτλο «Σε ρεύματα αντίθετα», σε μουσική του Γιώργου Θεοφάνους και στίχους του Πάνου Φαλάρα. Ο δίσκος έγινε σύντομα χρυσός και πολλά από τα τραγούδια του αναδείχθηκαν σε ραδιοφωνικές επιτυχίες, όπως τα «Είσαι γυναίκα ουρανός», «Παντού σημάδια σου», «Τι σου χρωστάω», «Μήνυμα γραπτό» και «Σ’ εκείνη να γυρίσεις».

Με πληροφορίες από: enikos.gr