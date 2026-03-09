Ο Μάκης Δελαπόρτας μοιράστηκε μια άγνωστη πλευρά της ζωής του Βασίλη Λογοθέτη κατά τη διάρκεια της εκπομπής «The 2night Show». Σύμφωνα με τον Δελαπόρτα, η γυναίκα του διάσημου ηθοποιού είχε ερωτευτεί τον δάσκαλο οδήγησης, γεγονός που εκείνη την εποχή θεωρούνταν απαράδεκτο. Αυτή η απαγορευμένη σχέση τους οδήγησε σε μια τραγική απόφαση: να αυτοκτονήσουν μαζί.

Ο Μάκης Δελαπόρτας περιέγραψε την κατάσταση με λεπτομέρειες: «Παντρεύεται τη δεύτερη γυναίκα του και αποφασίζει εκείνη να πάει να μάθει να σοφάρει. Όμως, η γυναίκα του ερωτεύεται τον δάσκαλο οδήγησης. Όμως, εκείνα τα χρόνια, επειδή ο Λογοθετίδης ήταν ο σπουδαίος Λογοθετίδης και για την εποχή κάτι τέτοιο θα θεωρούνταν μοιχεία, το ερωτευμένο ζευγάρι αποφασίζει να αυτοκτονήσει».

Η δραματική κατάληξη

Στην απόπειρά τους, το ζευγάρι έπεσε σε έναν γκρεμό. Ο Λογοθετίδης έχασε τη ζωή του, ενώ η γυναίκα του επέζησε. Ο θάνατος του ηθοποιού προκάλεσε σάλο και έγινε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες της εποχής. Ο Δελαπόρτας αποκάλυψε πως, εξαιτίας του σεβασμού που έτρεφαν οι πάντες προς τον Λογοθετίδη, το επίθετο της γυναίκας του παραλείφθηκε από τις αναφορές, αναφέροντας μόνο το πατρώνυμό της.

Οι επιπτώσεις στην προσωπική ζωή του Λογοθετίδη

Αυτή η τραγική εμπειρία είχε μακροχρόνιες συνέπειες στη ζωή του Βασίλη Λογοθέτη. «Γι’ αυτό δεν ξαναπαντρεύτηκε, ορκίστηκε από εκεί και πέρα ότι δεν θα εμπιστευτεί ξανά καμία γυναίκα για γάμο», δήλωσε ο Δελαπόρτας. Ο Λογοθετίδης πέρασε 15 χρόνια με την Ίλυα Λιβυκού, χωρίς να κάνει άλλον γάμο.

Η ιστορία αυτή αναδεικνύει τις κοινωνικές και ηθικές πιέσεις που υπήρχαν στην Ελλάδα της εποχής, καθώς και τις συνέπειες των ερωτικών σχέσεων που θεωρούνταν ταμπού. Η τραγική κατάληξη των δύο εραστών και η απόφαση του Λογοθετίδη να απομακρυνθεί από το γάμο μετά από αυτή την εμπειρία, υπογραμμίζουν την ανθρώπινη πλευρά πίσω από την δημόσια εικόνα των καλλιτεχνών.

