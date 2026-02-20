Την απόφασή του να εγκαταλείψει την Αθήνα και να εγκατασταθεί μόνιμα στη Μήλο εξήγησε ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Αλκαίος, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου. Ο Αλκαίος, που είχε απουσιάσει από τα φώτα της δημοσιότητας για αρκετό καιρό, αποκάλυψε ότι υπήρξαν συνάδελφοί του που ανησύχησαν για την κατάστασή του.

Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι η απόφαση να φύγει για τη Μήλο δεν αποτελούσε τάση φυγής, αλλά ήταν μια καλά μελετημένη επιλογή για τη ζωή του. «Δεν είχα τάσεις φυγής» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η φιλοσοφία της ζωής του επηρέασε σημαντικά την απόφασή του μετά τον θάνατο της γιαγιάς του, που τον είχε μεγαλώσει. «Σκέφτηκα ότι είχα κάνει πολλά στη ζωή μου αλλά όχι αρκετά για τον εαυτό μου, και έτσι αποφάσισα να πάω στη Μήλο», είπε.

Η ζωή χωρίς το κινητό

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της εξομολόγησής του ήταν ότι για πέντε χρόνια είχε το κινητό του στη σίγαση. Οι φίλοι του ανησύχησαν όταν έμαθαν για την απόφασή του να φύγει από την Αθήνα, αλλά ο Αλκαίος ήταν ξεκάθαρος: «Με τσαμπουκά το ανακοίνωσα σε όλους ενώ ήμουν ακόμα στο καράβι. Οι κολλητοί μου ήρθαν μαζί μου, με τον έναν να αναλαμβάνει υπεύθυνος για τα δωμάτια που λειτουργώ εκεί.»

Ο Αλκαίος εξήγησε ότι αρχικά το τηλέφωνό του χτυπούσε συνεχώς, αλλά επέλεξε να το έχει στη σίγαση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μόνο τα προσωπικά τηλεφωνήματα είχαν προτεραιότητα για εκείνον, ενώ τα επαγγελματικά θεωρούσε ότι μπορούσαν να περιμένουν. Ο ίδιος σχολίασε πως αρκετοί πίστευαν ότι είχε «στρίψει», αλλά για εκείνον ήταν μια συνειδητή επιλογή. Χαρακτηριστικό είναι ότι φίλοι σαν τον Αντύπα επισκέφτηκαν τη Μήλο για να δουν αν είναι καλά και να βεβαιωθούν για την απόφασή του.

Ο Αλκαίος φαίνεται να έχει βρει τη γαλήνη στη Μήλο, μακριά από την πίεση της πόλης και της μουσικής βιομηχανίας, ζώντας μια ζωή που ο ίδιος έχει επιλέξει και απολαμβάνει.

Διαβάστε ακόμα: Έρικ Ντέιν: Ο θάνατος του «McSteamy» και η σκληρή μάχη με τη νόσο ALS που συγκλονίζει