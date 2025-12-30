Ηθοποιός από τον Καναδά ζητά πρόσβαση στην υποβοηθούμενη ευθανασία – Το όριο της ψυχικής οδύνης

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη υπόθεση απασχολεί τον δημόσιο διάλογο στον Καναδά, καθώς 48χρονη ηθοποιός και κωμικός προσφεύγει στη Δικαιοσύνη ζητώντας να της επιτραπεί η ιατρικά υποβοηθούμενη ευθανασία, έπειτα από δεκαετίες σοβαρών ψυχικών παθήσεων.

Η Κλερ Μπροσό, γεννημένη στο Μόντρεαλ, έχει αιτηθεί την ένταξή της στο πρόγραμμα Medical Aid in Dying (MAID), υποστηρίζοντας ότι ο μακροχρόνιος και ανθεκτικός στη θεραπεία ψυχικός πόνος που βιώνει δεν της αφήνει πλέον περιθώρια ουσιαστικής ανακούφισης.

Σε συνεντεύξεις της, η ίδια περιγράφει μια πολυετή διαδρομή με μανιοκατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, διαταραχή χρήσης ουσιών και επίμονες αυτοκτονικές σκέψεις. Όπως αναφέρει, έχει δοκιμάσει περισσότερα από 20 διαφορετικά φαρμακευτικά σχήματα, ποικίλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, ακόμη και ηλεκτροσπασμοθεραπεία, χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Παρά τη συμμετοχή της σε δεκάδες κινηματογραφικές παραγωγές και τη συνεχή επαφή με επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες, η κατάσταση –όπως υποστηρίζει– παραμένει αμετάβλητη. Η πρώτη αίτησή της για ευθανασία κατατέθηκε το 2021, ωστόσο απορρίφθηκε, καθώς το ισχύον καθεστώς δεν επιτρέπει ακόμη την πρόσβαση στο MAID για περιπτώσεις όπου η μόνη «ανίατη» πάθηση είναι ψυχικής φύσεως.

Σήμερα, η Κλερ Μπροσό συμμετέχει σε συλλογική προσφυγή μαζί με την οργάνωση Dying With Dignity Canada, υποστηρίζοντας ότι ο αποκλεισμός των ψυχικά ασθενών συνιστά διάκριση και παραβιάζει την αρχή της ισότητας. Το ζήτημα παραμένει ανοιχτό, καθώς η καναδική κυβέρνηση έχει μεταθέσει για μετά το 2027 την οριστική διαμόρφωση του πλαισίου για τέτοιες περιπτώσεις.

Στο μεταξύ, η ιατρική κοινότητα εμφανίζεται διχασμένη. Ο ψυχίατρός της, Μαρκ Φέφεργκαρντ, εκφράζει επιφυλάξεις, τονίζοντας ότι έχει δει ασθενείς να βελτιώνονται ακόμη και μετά από μακροχρόνιο ψυχικό πόνο. Αντίθετα, η ψυχίατρος Γκέιλ Ρόμπινσον υποστηρίζει ότι η εξαίρεση των ψυχικών παθήσεων από το MAID δημιουργεί άνιση μεταχείριση σε σχέση με άλλες χρόνιες και ανίατες νόσους.

Η ίδια η Κλερ Μπροσό δηλώνει πως, παρότι περιβάλλεται από φίλους, οικογένεια και ανθρώπους που τη στηρίζουν, θεωρεί ότι έχει φτάσει στα προσωπικά της όρια. Όπως αναφέρει, αν της δοθεί η δυνατότητα, επιθυμεί να αποχαιρετήσει τους δικούς της ανθρώπους με αξιοπρέπεια και ηρεμία, μακριά από τη μοναξιά και την απελπισία.

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις και να ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τα όρια της ιατρικής, τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών και το πώς ορίζεται η «ανίατη» ανθρώπινη οδύνη στον 21ο αιώνα.

Διαβάστε ακόμα: Απρόοπτο on stage για Ρουβά – Θεοδωρίδου: Το παντελόνι σκίστηκε και η ατάκα έγινε viral