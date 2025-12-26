Σάκης Ρουβάς: Χόρεψε με την κόρη του Αριάδνη και το διαδίκτυο «κόλλησε» με την ομοιότητά τους

Μια αυθόρμητη οικογενειακή στιγμή ήταν αρκετή για να γίνει viral στα social media ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα βίντεο όπου χορεύει μαζί με την κόρη του, Αριάδνη.

Το σύντομο clip, με έντονο εορταστικό χαρακτήρα, δείχνει πατέρα και κόρη να εκτελούν μια χαλαρή χορογραφία σε λάτιν ρυθμούς. Ο τραγουδιστής ξεκινά τις φιγούρες, όμως σύντομα η Αριάδνη παίρνει τη «σκυτάλη» και κερδίζει τις εντυπώσεις, αποδεικνύοντας πως η άνεση στη σκηνή –έστω και αυτοσχέδια– μάλλον είναι οικογενειακή υπόθεση.

Πέρα από τον χορό, αυτό που σχολιάστηκε περισσότερο ήταν η εντυπωσιακή ομοιότητα της Αριάδνης με τον πατέρα της. Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση πήραν φωτιά, με τους χρήστες να κάνουν λόγο για «αντίγραφο» του Σάκη Ρουβά και να τονίζουν τα κοινά χαρακτηριστικά τους, από το βλέμμα μέχρι τις εκφράσεις.

Φράσεις όπως «είστε ίδιοι», «μικρός Σάκης σε θηλυκή εκδοχή» και «αυθεντική Ρουβίτσα» κυριάρχησαν, με πολλούς να εκτιμούν ότι η Αριάδνη έχει κληρονομήσει όχι μόνο την εμφάνιση, αλλά και το ταλέντο του πατέρα της.

Ο Σάκης Ρουβάς επέλεξε με αυτόν τον τρόπο να στείλει τις γιορτινές του ευχές, αποφεύγοντας τα τυπικά μηνύματα και προτιμώντας μια πιο προσωπική, ζεστή στιγμή. Και όπως αποδείχθηκε, το κοινό ανταποκρίθηκε άμεσα, μετατρέποντας τον οικογενειακό χορό σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα των ημερών.

