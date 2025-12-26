Υπόθεση Μουγκοπέτρου: Συγγενής μιλά για «στημένο σκηνικό» – Οι καταγγελίες, τα παιδιά και η δίκη

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του Άρης Μουγκοπέτρος, μετά τις αποκαλύψεις συγγενικού του προσώπου, που κάνει λόγο για «στημένη υπόθεση» σε βάρος του μουσικού, ο οποίος πρόσφατα αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Η δίκη του Άρη Μουγκοπέτρου έχει οριστεί για τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο μουσικός είχε αποχωρήσει από το σπίτι του στις 15 Δεκεμβρίου, ενώ συγγενικό του πρόσωπο υποστήριξε, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, ότι η εν διαστάσει σύζυγός του ζητούσε χρηματικό ποσό προκειμένου να του επιτρέπει να βλέπει τις δίδυμες κόρες τους.

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος Άννα Σταματιάδου, ο Άρης Μουγκοπέτρος –ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε το περασμένο Πάσχα και διατηρεί ισχυρή παρουσία στα social media– επέστρεψε ανήμερα των Χριστουγέννων στο σπίτι για να συναντήσει τα παιδιά του. Εκεί, όμως, διαπίστωσε ότι δεν βρίσκονταν ούτε οι ανήλικες κόρες του ούτε η εν διαστάσει σύζυγός του.

Μη μπορώντας να εντοπίσει την οικογένειά του, ο μουσικός μετέβη στο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να καταθέσει ο ίδιος καταγγελία για αρπαγή ανηλίκου. Λίγο αργότερα, ωστόσο, ενημερώθηκε ότι σε βάρος του είχε ήδη κατατεθεί μήνυση από τη σύζυγό του για ενδοοικογενειακή απειλή, με εκείνη να ισχυρίζεται ότι ο Άρης Μουγκοπέτρος πήγε στο σπίτι και προκάλεσε ένταση.

Συγγενικό πρόσωπο του μουσικού αμφισβητεί ευθέως τους ισχυρισμούς αυτούς, επιμένοντας πως τα γεγονότα δεν εξελίχθηκαν όπως περιγράφονται στη μήνυση και ότι η υπόθεση έχει στηθεί με σκοπό να τον πλήξει προσωπικά και οικογενειακά.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει έντονα τη Δικαιοσύνη τις επόμενες ημέρες, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται τόσο στις καταγγελίες όσο και στο ζήτημα της επικοινωνίας του πατέρα με τα ανήλικα παιδιά του.

