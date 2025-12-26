Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγείται σήμερα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος, μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η σύζυγός του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να παρουσιαστεί το μεσημέρι στον Εισαγγελέα Τρίπολης, ενώ η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων στην πόλη. Από την πλευρά του, μέσω του δικηγόρου που τον εκπροσωπεί, ο μουσικός φέρεται να υποστηρίζει ότι η μήνυση που κατατέθηκε εις βάρος του είναι «προσχηματική».

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η σύζυγός του απευθύνθηκε στον δικηγόρο Κωνσταντίνο Παπαναστασίου, ο οποίος έως πρόσφατα είχε αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση του Άρη Μουγκοπέτρου σε υπόθεση που αφορούσε τον σοβαρό τραυματισμό του από κροτίδα, τον Απρίλιο του 2025. Ο κ. Παπαναστασίου παραιτήθηκε από την υπεράσπιση του μουσικού και ανέλαβε πλέον τη νομική εκπροσώπηση της συζύγου του.

Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Παπαναστασίου γνωστοποίησε τη λύση της συνεργασίας του με τον Άρη Μουγκοπέτρο, κάνοντας λόγο για «αγεφύρωτες διαφορές» ως προς τον τρόπο χειρισμού και τη στρατηγική των ποινικών υποθέσεων που σχετίζονται με τον τραυματισμό του καλλιτέχνη. Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, η διακοπή της συνεργασίας δεν συνοδεύεται από οποιαδήποτε τοποθέτηση επί της ουσίας των υποθέσεων, ενώ ο δικηγόρος ευχήθηκε στον πρώην εντολέα του ταχεία αποκατάσταση και καλή συνέχεια.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν τα στοιχεία και τις καταγγελίες που έχουν κατατεθεί.

